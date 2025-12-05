MASK Solaris: Η ηλιακή μοτοσυκλέτα που φορτίζει μόνη της

Η MASK Architects, γνωστή για αρχιτεκτονικές μελέτες και μηχανολογικό σχεδιασμό, παρουσίασε μια μοτοσυκλέτα που ονομάζεται Solaris

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Πρόκειται για ένα μοναδικό project στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της εταιρείας “Invent and Integrate”. Η Solaris επιχειρεί το τολμηρό εγχείρημα να λειτουργεί χωρίς καύσιμο, χωρίς μεγάλες μπαταρίες, χωρίς σταθμούς φόρτισης. “Ζει”, πρακτικά, από τον Ήλιο.

Το εντυπωσιακό είναι ότι το design δεν θυμίζει καθόλου τα συνήθη “ηλιακά πειράματα”. Δεν υπάρχουν γιγαντιαία πάνελ μόνιμα πάνω στο πλαίσιο ούτε περίεργες καμπίνες που κρύβουν τη μοτοσυκλέτα. Για concept μάλιστα δείχνει αρκετά καλοδουλεμένη.

Η φόρτισή της βασίζεται σε ένα σύστημα από αναδιπλούμενα κυκλικά πάνελ. Όταν η Solaris σταθμεύει, τα πάνελ ανοίγουν σαν σκίαστρο πάνω από τη μοτοσυκλέτα και συλλέγουν ηλιακή ενέργεια. Η διάταξη αυξάνει την αποδοτική επιφάνεια έως 150% σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις. Έτσι φορτίζει την ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου χωρίς εξωτερική πηγή. Η ίδια η μοτοσυκλέτα μετατρέπεται στον δικό της σταθμό φόρτισης.

Ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο παραγωγή, αποθήκευση και κατανάλωση. Το ψηφιακό καντράν δείχνει σχετικές πληροφορίες, ενώ υπάρχει και δυνατότητα σύνδεσης με εφαρμογή για πιο εύκολη παρακολούθηση.

Το πλαίσιο συνδυάζει αλουμίνιο και carbon για χαμηλό βάρος. Η μοτοσυκλέτα έχει καθαρή, εμφανή δομή, λεπτή ουρά από ανθρακονήματα και πλούσιο LED φωτισμό. Ο ηλεκτροκινητήρας υψηλής ροπής κινεί τον πίσω τροχό, με αναγεννητική πέδηση που ανακτά ενέργεια κατά τις επιβραδύνσεις. Χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ακόμη τεχνικές λεπτομέρειες για την απόδοση ή την μπαταρία.

Διαβάστε επίσης: Δες που παράγεται το νέο Ducati Monster V2

Η ιδέα αυτή έχει νόημα για τις απομακρυσμένες περιοχές, όπως αναπτυσσόμενες χώρες ή ευαίσθητα οικοσυστήματα όπου δεν υπάρχει ούτε δίκτυο, ούτε υποδομή φόρτισης. Για τέτοια μέρη, μια ηλιακή μοτοσυκλέτα μπορεί να είναι πραγματική λύση.

Δεν λείπουν όμως τα προβλήματα. Τα αναδιπλούμενα “φτερά” απαιτούν χώρο στάθμευσης. Επίσης, η εμφάνισή τους μπορεί να ξενίσει όσους προτιμούν πιο καθαρές γραμμές. Παρόλα αυτά, πρόκειται για ένα από τα πιο καλοσχεδιασμένα ηλιακά concepts.

Μέχρι να μάθουμε περισσότερα για τα τεχνικά στοιχεία ή για πιθανή παραγωγή, η Solaris θα παραμένει ένα ενδιαφέρον δείγμα του τι θα μπορούσε να ακολουθήσει στο μέλλον.

Toyota GR GT & GR GT3: Το supercar της Gazoo Racing αποκαλύφθηκε

Premium υβριδικό οικογενειακό με 186 ίππους, κατανάλωση 5,6 lt/100km και τιμή 27.990 ευρώ

Εκπτώσεις Opel: Ποια SUV έχουν όφελος 7.400 ευρώ; – Αναλυτικά οι προσφορές