Μειωμένες τιμές σε Voge για το 2026 – Νέος τιμοκατάλογος

Η Mototrend SA εξέδωσε τον νέο τιμοκατάλογο Voge για το 2026, ο οποίος συνοδεύεται από σημαντικές μειώσεις τιμών, που φτάνουν έως και τα 600 ευρώ σε επιλεγμένα μοντέλα της γκάμας
Η Voge συνεχίζει να ενισχύει δυναμικά την παρουσία της στην ελληνική αγορά, με την τρέχουσα γκάμα να περιλαμβάνει 10 μοτοσυκλέτες, 8 scooter και 1 ATV. Παράλληλα, το προσεχές διάστημα αναμένεται ο περαιτέρω εμπλουτισμός της, με νέα μοντέλα που παρουσιάστηκαν στην έκθεση EICMA στο Μιλάνο και πρόκειται να αφιχθούν σύντομα στη χώρα μας.
Οι νέες, μειωμένες τιμές αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:
R125 – 2.695€ (από 2.845€, μείωση 150€)
300 Rally – 4.295€ (από 4.395€, μείωση 100€)
DS525X – 5.795€ (από 6.245€, μείωση 450€)
DS625X – 6.795€ (από 6.895€, μείωση 200€)
DS900X – 9.995€ (από 10.495€, μείωση 500€)
SR4 Max Smart – 5.995€ (από 6.495€, μείωση 500€)
X-Wolf 300 – 4.695€ (από 5.295€, μείωση 600€)
Ο νέος τιμοκατάλογος έχει άμεση ισχύ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα Voge, καθώς και για τις διαθέσιμες δυνατότητες χρηματοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα:
www.voge.gr