ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Μειωμένες τιμές σε Voge για το 2026 – Νέος τιμοκατάλογος

ΤΕΤΑΡΤΗ | 28.01.2026
Κώστας Γαμβρούλης
meiomenes-times-se-voge-gia-to-2026-neos-timokatalogos-791154

Η Mototrend SA εξέδωσε τον νέο τιμοκατάλογο Voge για το 2026, ο οποίος συνοδεύεται από σημαντικές μειώσεις τιμών, που φτάνουν έως και τα 600 ευρώ σε επιλεγμένα μοντέλα της γκάμας

Η Voge συνεχίζει να ενισχύει δυναμικά την παρουσία της στην ελληνική αγορά, με την τρέχουσα γκάμα να περιλαμβάνει 10 μοτοσυκλέτες, 8 scooter και 1 ATV. Παράλληλα, το προσεχές διάστημα αναμένεται ο περαιτέρω εμπλουτισμός της, με νέα μοντέλα που παρουσιάστηκαν στην έκθεση EICMA στο Μιλάνο και πρόκειται να αφιχθούν σύντομα στη χώρα μας.

Οι νέες, μειωμένες τιμές αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

Ο νέος τιμοκατάλογος έχει άμεση ισχύ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα Voge, καθώς και για τις διαθέσιμες δυνατότητες χρηματοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα:
www.voge.gr

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
