Μειωμένες τιμές σε Voge για το 2026 – Νέος τιμοκατάλογος

Η Mototrend SA εξέδωσε τον νέο τιμοκατάλογο Voge για το 2026, ο οποίος συνοδεύεται από σημαντικές μειώσεις τιμών, που φτάνουν έως και τα 600 ευρώ σε επιλεγμένα μοντέλα της γκάμας

Η Voge συνεχίζει να ενισχύει δυναμικά την παρουσία της στην ελληνική αγορά, με την τρέχουσα γκάμα να περιλαμβάνει 10 μοτοσυκλέτες, 8 scooter και 1 ATV. Παράλληλα, το προσεχές διάστημα αναμένεται ο περαιτέρω εμπλουτισμός της, με νέα μοντέλα που παρουσιάστηκαν στην έκθεση EICMA στο Μιλάνο και πρόκειται να αφιχθούν σύντομα στη χώρα μας.

Οι νέες, μειωμένες τιμές αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

Ο νέος τιμοκατάλογος έχει άμεση ισχύ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα Voge, καθώς και για τις διαθέσιμες δυνατότητες χρηματοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα:

www.voge.gr