Μια Ducati 821 σε πλήρη μεταμόρφωση από την Bandit9

Αν αγαπάς τις custom μοτοσυκλέτες, το όνομα Bandit9 μάλλον κάτι σου λέει.

Του Ελευθέριου Γριμπάπη

Το εξειδικευμένο συνεργείο από το Βιετνάμ έχει χτίσει τη φήμη του με δημιουργίες που σπάνε τους κανόνες της σχεδίασης. Αυτή τη φορά, όμως, αντί για ένα μοναδικό κομμάτι, αποφάσισε να φτιάξει μια περιορισμένη σειρά. Μόλις εννέα μηχανές για όλο τον κόσμο, όλες διαθέσιμες προς πώληση.

Και ποια καλύτερη βάση για να ξεκινήσεις, από την θρυλική Ducati 821; Το τελικό αποτέλεσμα δύσκολα θυμίζει το αρχικό μοντέλο. Το γυαλισμένο αλουμίνιο καλύπτει όλο το μήκος της μοτοσυκλέτας, με ελάχιστες ορατές βίδες ή σημεία στήριξης.

Η ιστορία πίσω από αυτό το project έχει το ενδιαφέρον της. Αρχικά ήταν παραγγελία ενός πελάτη που είχε ερωτευτεί το μοντέλο EVE Odyssey της Bandit9. Στόχος του ήταν να αποκτήσει ένα όχημα ικανό να κατακτά τις ορεινές διαδρομές, αλλά με την χαρακτηριστική αισθητική της εταιρείας. Το αποτέλεσμα; Ένα οπτικό αριστούργημα.

Κάτω από την εντυπωσιακή εμφάνιση, χτυπά ο ίδιος εργοστασιακός κινητήρας 821cc Testastretta της Ducati, με 110 ίππους και 8,9 kgm ροπής. Στην αρχική του μορφή επιταχύνει από το 0 ως τα 100 km/h σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα, με τελική ταχύτητα τα 201 km/h.

Η κατασκευή διαθέτει “διπλό σώμα”. Αλουμίνιο για τις κύριες ανακλαστικές επιφάνειες με ανθρακονήματα στο κάθισμα και το πίσω τμήμα, για καλύτερη συμπεριφορά στο δρόμο. Παρά το άφθονο μέταλλο, το βάρος παραμένει σχετικά χαμηλό στα 175 κιλά στεγνή. Ελαφρύτερη από πολλές μοτοσυκλέτες της μεσαίας κατηγορίας.

Η ανάρτηση μπροστά είναι Sachs 43mm μη ρυθμιζόμενη, ενώ πίσω υπάρχει μονό αμορτισέρ Sachs με ρυθμίσεις προφόρτισης και επαναφοράς. Τα φρένα είναι Brembo. Διπλοί δίσκοι 320mm με δαγκάνες monoblock μπροστά και ένας δίσκος 245mm πίσω. Οι τροχοί φορούν ελαστικά 120/70-17 και 180/55-17, όπως σε πολλά sport bikes υψηλών επιδόσεων.

Η Ducati Monster 821 υπήρξε μία από τις πιο γνωστές “γυμνές” sport μηχανές της εποχής της. Χωρίς περιττά πλαστικά, μόνο καθαρή απόδοση. Η Bandit9, όμως, την ανέβασε σε άλλο επίπεδο. Την έκανε έργο τέχνης. Τα υλικά “δένουν” αρμονικά, από το γυαλισμένο αλουμίνιο μπροστά μέχρι το carbon πίσω.

Το πλαίσιο και τα fairings σχεδιάστηκαν ξανά από το μηδέν και κατασκευάστηκαν εξ ολοκλήρου στο χέρι. “Κάθε εξάρτημα επανασχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για να υπηρετήσει μία και μοναδική ιδέα. Την ενότητα”, όπως λέει η Bandit9.

Ακόμη και το καπάκι του ρεζερβουάρ μέχρι τα καλύμματα των καλαμιών ακολουθούν το ίδιο ύφος. Η εξάτμιση είναι ειδικής κατασκευής, ενσωματωμένη στη γραμμή του σώματος της μοτοσυκλέτας. Εξοπλίζεται με custom μαρσπιέ, χειριστήρια, φτερά και καθρέφτες, ενώ τα LED φώτα είναι σχεδόν αόρατα όταν είναι σβηστά.

Η δημιουργία αυτή ταιριάζει απόλυτα στη συλλογή της Bandit9, δίπλα σε μοντέλα όπως το EVE Odyssey, το ηλεκτρικό σκούτερ Nano και το Supermarine.

Κάθε μοτοσυκλέτα απαιτεί περίπου έξι μήνες δουλειάς με την τιμή να είναι υψηλότερη από πολλά αυτοκίνητα. Δύσκολα θα την οδηγήσει κάποιος αγοραστής στην καθημερινότητά του. Το πιο πιθανό είναι να βρεθεί πίσω από γυαλί ως εκθεσιακό κομμάτι για αυτούς που εκτιμούν την τέχνη, την απόλυτη δεξιοτεχνία και τους περισσεύουν περίπου 45.000 δολάρια.

