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ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Moto Guzzi 105th Anniversary: Επετειακή σειρά για τα 105 χρόνια της εταιρείας

ΠΕΜΠΤΗ | 03.09.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Η Moto Guzzi γιορτάζει τα 105 χρόνια ιστορίας της με ειδικές εκδόσεις για τις Stelvio, V100 Mandello, V85 Strada και V7 Stone, εμπνευσμένες από την ανανέωση των εγκαταστάσεων της εταιρείας στο Mandello del Lario

Με αφορμή τη συμπλήρωση 105 ετών από την ίδρυσή της, η Moto Guzzi παρουσιάζει μια νέα επετειακή σειρά, η οποία συνδέει την ιστορία της ιταλικής εταιρείας με τη νέα εποχή που ξεκινά στις εγκαταστάσεις της στο Mandello del Lario.

Η νέες Moto Guzzi 105th Anniversary Edition παρουσιάστηκαν παράλληλα με τα εγκαίνια του ανανεωμένου συγκροτήματος της εταιρείας, το οποίο δεν περιλαμβάνει μόνο τις νέες παραγωγικές εγκαταστάσεις, αλλά και το νέο μουσείο της Moto Guzzi, καθώς και χώρους για εκδηλώσεις και επισκέπτες.

Η σχεδίαση των επετειακών μοντέλων αντλεί έμπνευση ακριβώς από αυτή τη νέα αρχιτεκτονική ταυτότητα.

Εμπνευσμένες από το νέο Mandello

Οι εκδόσεις 105th Anniversary αφορούν τα μοντέλα  Moto Guzzi Stelvio, Stelvio PFF Rider Assistance Solution, V100 Mandello, V85 Strada και V7 Stone.

Κοινό χαρακτηριστικό όλων είναι ο ειδικός γκρι περλέ χρωματισμός με γυαλιστερό φινίρισμα, που παραπέμπει στα μεταλλικά και βιομηχανικά στοιχεία της νέας έδρας της εταιρείας.

Το γκρι συνδυάζεται με έντονες κίτρινες λεπτομέρειες, οι οποίες επίσης προέρχονται από τη χρωματική ταυτότητα των νέων εγκαταστάσεων.

Στο ρεζερβουάρ υπάρχει ειδικό κάθετο γραφικό Moto Guzzi 105th Anniversary, ενώ στη θέση όπου συνήθως δεσπόζει ο χαρακτηριστικός αετός της εταιρείας εμφανίζεται ο αριθμός 105. Αντίστοιχη επετειακή λεπτομέρεια υπάρχει και στην πίσω ζάντα.

Ειδική σέλα και ξεχωριστές λεπτομέρειες

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται μόνο στον χρωματισμό. Για τις επετειακές εκδόσεις, έχει δημιουργηθεί και ειδική σέλα, στην οποία εμφανίζεται ο στιλιζαρισμένος αετός της Moto Guzzi, μαζί με κίτρινες ραφές που δημιουργούν αντίθεση με το υπόλοιπο σύνολο.

Οι επεμβάσεις είναι κυρίως αισθητικές, χωρίς αλλαγές στη βασική μηχανολογική υπόσταση των μοντέλων, με στόχο να δημιουργηθεί μια σαφώς αναγνωρίσιμη έκδοση που συνδέεται άμεσα με την επέτειο των 105 ετών.

Διαθέσιμες για περιορισμένο χρονικό διάστημα

Η διάθεση των μοντέλων Moto Guzzi 105th Anniversary θα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2026 και θα συνεχιστεί έως το τέλος του 2027.

Η Moto Guzzi δεν παρουσιάζει τη συγκεκριμένες εκδόσεις απλώς ως μια ακόμη επετειακή βαφή, αλλά ως τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην ιστορία της εταιρείας και στο νέο κεφάλαιο που ανοίγει στο Mandello del Lario.

Και δεδομένου ότι αφορά ορισμένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της σημερινής γκάμας, είναι πολύ πιθανό οι συγκεκριμένες εκδόσεις να αποκτήσουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους φίλους της μάρκας και τους συλλέκτες τα επόμενα χρόνια.

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Tags
#Moto Guzzi#Moto Guzzi 105th Anniversary
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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