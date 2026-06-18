Moto Guzzi: Πατέντα για υβριδικό «εγκάρσιο» V2 κινητήρα με ηλεκτρική υποβοήθηση

Σχέδια της Moto Guzzi αποκαλύπτουν ότι η ιταλική εταιρεία εξετάζει ένα υβριδικό σύστημα που θα συνδυάζει τον γνωστό εγκάρσιο V2 με ηλεκτροκινητήρα, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα γενιά μοτοσυκλετών

Η Moto Guzzi φαίνεται πως προετοιμάζει ένα σημαντικό τεχνολογικό βήμα για το μέλλον της. Σύμφωνα με πατέντα που κατατέθηκε προς κατοχύρωση από την εταιρεία, οι Ιταλοί μελετούν ένα υβριδικό σύστημα κίνησης που συνδυάζει τον χαρακτηριστικό εγκάρσιο V2 κινητήρα με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα.

Ως φορέας για το υβριδικό σύστημα επιλέχθηκε το σχέδιο μια cruiser μοτοσυκλέτα, που παραπέμπει στα μεγάλου κυβισμού μοντέλα που η εταιρεία είχε μέχρι πρότινος στη γκάμα της. Και αυτό, δεν είναι καθόλου τυχαίο, όπως θα δούμε πιο κάτω.

Το ενδιαφέρον φυσικά εστιάζεται στον υβριδικό μηχανισμό, καθώς πάνω από το κιβώτιο ταχυτήτων, έχει τοποθετηθεί ένας μεγάλος ηλεκτροκινητήρας που συνεργάζεται με τον θερμικό κινητήρα.

Ηλεκτρική κίνηση και επιπλέον ροπή

Το σύστημα επιτρέπει στη μοτοσυκλέτα να κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια σε ορισμένες συνθήκες, ενώ όταν απαιτείται περισσότερη ισχύς, οι δύο κινητήρες μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα. Στόχος είναι η άμεση παροχή ροπής στις χαμηλές στροφές και η συνολικά ισχυρότερη απόδοση χωρίς την ανάγκη ενός μεγαλύτερου και βαρύτερου κινητήρα.

Η πατέντα φαίνεται να αξιοποιεί ως βάση τον υγρόψυκτο V2 των 1.042 κ.εκ. που χρησιμοποιείται σήμερα στα μοντέλα V100 και Stelvio. Το υπάρχον εξατάχυτο κιβώτιο φαίνεται επίσης να διατηρείται σχεδόν αναλλοίωτο, γεγονός που σημαίνει ότι πρόκειται για μια προσθήκη που δεν απαιτεί την εκ νέου σχεδίαση και εξέλιξη ενός νέου κινητήρα ή σημαντικού μέρους αυτού.

Απάντηση στις αυστηρότερες προδιαγραφές

Η κίνηση αυτή δεν συνδέεται μόνο με την αναζήτηση καλύτερων επιδόσεων ή μάλλον –για να διατυπωθεί καλύτερα- είναι ακριβώς αυτό απλά προσαρμοσμένο στους ισχύοντας κανόνες και τις συνθήκες των προδιαγραφών.

Οι ολοένα αυστηρότεροι κανονισμοί εκπομπών ρύπων ωθούν τους κατασκευαστές να αναζητήσουν νέες λύσεις, ενώ η υβριδική τεχνολογία προσφέρει έναν τρόπο διατήρησης του χαρακτήρα των μεγάλων δικύλινδρων κινητήρων χωρίς σημαντικές επιβαρύνσεις σε κατανάλωση και εκπομπές.

Υπενθυμίζουμε ότι η Moto Guzzi είχε παράδοση στις μεγάλου κυβισμού cruiser μοτοσυκλέτες, έχοντας διαμορφώσει μια ολιγομελή μεν – ιδιαίτερα πιστή δε πελατειακή βάση στις ΗΠΑ. Μοντέλα όπως τα California και MGX-21, πριν την κατάργηση τους λόγω των αυστηρών κανονισμών ρύπων, έφεραν αερόψυκτους δικύλινδρους κινητήρες 1.380 κ.εκ.

Η ηλεκτρική υποβοήθηση λοιπόν, μπορεί να επιτρέψει στη Moto Guzzi να προσφέρει ξανά μοτοσυκλέτες με αίσθηση ανάλογη των «Big Block» μοντέλων του πρόσφατου παρελθόντος και αυτό αποτελεί μία μόνο εφαρμογή της υβριδικής τεχνολογίας.

Πότε θα το δούμε στην παραγωγή;

Προς το παρόν η Moto Guzzi δεν έχει ανακοινώσει κάποιο μοντέλο παραγωγής που θα χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο σύστημα. Ωστόσο, η λεπτομέρεια της πατέντας και η ολοκληρωμένη διάταξη του συστήματος δείχνουν ότι η εταιρεία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να περάσει η τεχνολογία αυτή από το σχεδιαστήριο στην παραγωγή μέσα στα επόμενα χρόνια.