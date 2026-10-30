Moto Guzzi The Trip 500: Η πρώτη Guzzi χωρίς εγκάρσιο V2, μετά από μισό αιώνα!

Η νέα 500άρα του Mandello del Lario, έχει παράλληλο δικύλινδρο κινητήρα, ζυγίζει 180 κιλά και φτάνει στο όριο της κατηγορίας A2. Θα παρουσιαστεί στην EICMA και θα φτάσει στους αντιπροσώπους, στις αρχές του 2027

«Αν θέλουμε να μείνουν όλα όπως είναι, πρέπει όλα να αλλάξουν». Αυτό είχε πεί ο Τανκρέντι, στον θείο του Ντον Φαμπρίτσιο, πρίγκηπα της Σαλίνα, στο βιβλίο «Γατόπαρδος». Δεν ξέρω αν το έχουν διαβάσει στο Mandello del Lario, αλλά κατά πως φαίνεται, το εφαρμόζουν.

Το βιβλίο του Λαμπεντούζα δεν είναι ρομαντική ιστορία. Είναι πενήντα χρόνια από τη ζωή μιας αριστοκρατικής οικογένειας, από το 1860 ως το 1910, που βλέπει τον κόσμο γύρω της να αλλάζει ενώ εκείνη μένει στην άκρη, παρακολουθώντας απλά τις εξελίξεις.

Αν η Moto Guzzi είχε πρόσωπο, θα ήταν αυτό λοιπόν. Η παλαιότερη ευρωπαϊκή κατασκευάστρια μοτοσυκλετών, με συνεχή παραγωγή από το 1921, έδινε πάντα την εντύπωση ότι στέκει πάνω από το παιχνίδι των πωλήσεων. Από το 1976, όταν σταμάτησε ο Nuovo Falcone, ο τελευταίος οριζόντιος μονοκύλινδρος, κάθε μοτοσυκλέτα παραγωγής της στην κατηγορία των 400+, είχε εγκάρσιο V2. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, εξέλειψαν και όλες οι άλλες διατάξεις μικρού κυβισμού από την γκάμα της και ο V2, με την κατά το διαμήκη άξονα τοποθέτηση του στροφάλου, ήταν το μοναδικό μοτέρ της.

Τώρα παρουσιάζει το The Trip, μια μοτοσυκλέτα «500», με δικύλινδρο σε σειρά μοτέρ. Για τους λάτρεις της εταιρείας, αυτό το λες και βλασφημία. Πρώτη φορά μετά από μισό αιώνα, οι χαρακτηριστικές κεφαλές δεξιά και αριστερά, οι «φωλιές» του περίφημου αετού που κοσμούσε τα ρεζερβουάρ, δεν θα υπάρχουν. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ούτε τελική μετάδοση με άξονα υπάρχει. ‘Εχει αλυσίδα.

Σε αυτό το σημείο, οι Guzzisti είναι με τα υπογλώσσια, οπότε συνεχίζω με τα όσα τεχνικά έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, για όλους εσάς τους υπόλοιπους.

Στα χαρτιά, το «The Trip» είναι απλή μοτοσυκλέτα. Ζυγίζει 180 κιλά γεμάτη με ζουμιά και υγρά, η σέλα έχει απόσταση 790 χλστ. από το έδαφος, ενώ το ρεζερβουάρ είναι μεταλλικό και χωρά 15 λίτρα. Σχεδιαστικά, δεν φαίνεται να πουλά κάτι που δεν είναι, δεν προσπαθεί να μας πείσει δηλαδή ότι είναι ρετρό ή κάτι άλλο. Απλή, roadster μοτοσυκλέτα, με καθαρές γραμμές.

Ωστόσο, δεν της λείπει το σύγχρονο τεχνολογικό αποτύπωμα. Έχει μια στρογγυλή TFT οθόνη διαμέτρου 3,6 ιντσών η οποία συνδέεται με το κινητό, ο φωτισμός είναι full LED και οι διακόπτες στο τιμόνι φωτίζονται. Το ηλεκτρονικό γκάζι ride-by-wire προσφέρει τρία riding modes, Road, Sport και Rain, ενώ πλοήγηση και quick shifter προσφέρονται ως προαιρετικός εξοπλισμός. Τα χρώματα στα οποία θα διατίθεται ονομάζονται Black Metropolis, Green Grove και Red Beat, ενώ θα υπάρξει και η ειδική έκδοση «The Opening» για όσους θελήσουν να ασπαστούν από νωρίς αυτό το «άνοιγμα» της Guzzi.

Στα του κινητήρα, η Moto Guzzi μιλά για σύγχρονο παράλληλο δικύλινδρο με σχεδόν 48 ίππους, συμβατό με την άδεια A2. Το όριο της A2 είναι 35 kW, δηλαδή 47,6 ίπποι, άρα η μοτοσυκλέτα έχει φτιαχτεί ακριβώς στο ταβάνι της κατηγορίας. Ο κυβισμός δεν έχει ανακοινωθεί και δεν έχει ειπωθεί από πού προέρχεται ο κινητήρας αλλά ok, τα ρεπορτάζ των τελευταίων μηνών με τις φωτογραφίες των πρωτότυπων, κάνουν «μπαμ» ότι πρόκειται για το «457» μοτέρ των Aprilia RS 457 και Tuono 457. Και η λογική, το ίδιο λέει.

Κάπου εδώ, οι Guzzisti θα έχουν συνέλθει από το πρώτο σοκ και θα έχουν περάσει από το στάδιο του θυμού, σε αυτό της θλίψης. Να βοηθήσω λοιπόν, να περάσουμε και στο στάδιο της αποδοχής. Προσωπικά, αν έχει καμία σημασία το τι νομίζω, βρίσκω την κίνηση πολύ ενδιαφέρουσα και αναγκαία. Όχι αναγκαία για την Guzzi, καθώς από τότε που βρέθηκε υπό την στέγη του ομίλου Piaggio έχει εξυγιανθεί πλήρως και τα πάει αρκετά καλά αλλά για τον ίδιο τον όμιλο, ο οποίος έπρεπε να βρει μια εταιρεία – φορέα για μικρομεσαία μοντέλα με ταυτότητα και χαρακτήρα, χωρίς τον sport προσανατολισμό της Aprilia.

Το αν η Guzzi αποδειχθεί πρόσφορη για κάτι τέτοιο, θα το δείξει βραχυπρόθεσμα η ιστορία, τόσο με την αποδοχή του The Trip όσο και με το αν θα υπάρξει συνέχεια με διαφορετικές εκδόσεις. Πάντως, δικύλινδρος σε σειρά πάνω σε Guzzi, δεν είναι τόσο «αιρετικό» όσο φαίνεται αρχικά. Δεν υπάρχει άλλη εταιρεία που στην ιστορία της να έχει δοκιμάσει περισσότερες διατάξεις κινητήρων. Ναι, τα τελευταία 50 χρόνια είχε αποκλειστικά V2 στον διαμήκη άξονα για τις «μεγάλες» μοτοσυκλέτες της αλλά υπάρχουν καταγεγραμμένα και άλλα τόσα, όπου πήγαινε ο πειραματισμός… τάπα. Οπότε αντί για «αιρετικό», ας πούμε το νέο μοντέλο της Guzzi, «ιστορικά συνεπές», ακόμα και αν ξέρουμε ότι αποτελεί παράγωγο εμπορικής στρατηγικής.

Το The Trip θα παρουσιαστεί επισήμως στην EICMA στο Μιλάνο, (5 έως 8 Νοεμβρίου) και θα βρίσκεται στους επίσημους αντιπροσώπους στις αρχές του 2027. Τιμή; Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα…

Να αλλάξουν όλα, για να μείνουν όλα, όπως είναι.

Στον όμιλο Piaggio, ελπίζουν ο Τανκρέντι να είχε δίκιο.