quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Moto Guzzi World Days 2026: Από τις 3 έως τις 6 Σεπτεμβρίου, η ιστορία γράφεται στο Mandello del Lario

ΔΕΥΤΕΡΑ | 03.08.2026
Κώστας Γαμβρούλης
moto-guzzi-world-days-2026-apo-tis-3-eos-tis-6-septemvriou-i-istoria-grafetai-sto-mandello-del-lario-811292
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Mandello del Lario γίνεται σημείο συνάντησης όλων των Guzzisti, με αφορμή τα εγκαίνια του νέου μουσείου και του νέου εργοστασίου της Moto Guzzi

Δεκάδες χιλιάδες μοτοσυκλετιστές και φίλοι της Moto Guzzi αναμένονται να συναντηθούν στην ιστορική έδρα της εταιρείας  για ένα τετραήμερο με μουσική, εντυπωσιακές μοτοσυκλέτες και εκδηλώσεις ανοιχτές σε όλους.

Moto Guzzi

Η φετινή εκδήλωση Moto Guzzi World Days, αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη όλων των εποχών σε ότι αφορά στην προσέλευση και θα καταγραφεί στην ιστορία ως ένα σημαντικό ορόσημο στην τεράστια ιστορία της θρυλικής εταιρείας.

Από τις 3 έως τις 6 Σεπτεμβρίου, το Mandello del Lario, στην ανατολική όχθη της λίμνης Κόμο, θα πάλλεται από τον υπέροχο ήχο των εγκάρσιων V2 (και όχι μόνο) αφού η Moto Guzzi θα γιορτάσει την 105η επέτειο από την ίδρυσή της, εγκαινιάζοντας παράλληλα ένα νέο, καθοριστικό κεφάλαιο στην πορεία της: ένα φουτουριστικό αρχιτεκτονικό αριστούργημα γεννιέται, το οποίο ενσωματώνει 105 χρόνια ιστορίας χωρίς να τα αλλοιώνει, αλλά εμπλουτίζοντάς τα και αναδεικνύοντας την πρωτοποριακή οπτική της μάρκας. Ένας χώρος σχεδιασμένος για δημιουργία, πειραματισμό, εμπειρίες και δυνατά συναισθήματα — το νέο «σπίτι» της Moto Guzzi, έτοιμο να καλωσορίζει επισκέπτες για τα επόμενα 105 χρόνια.

Moto Guzzi

Πρόκειται για μια υπερσύγχρονη εγκατάσταση εξοπλισμένη με τεχνολογία αιχμής, όπου θα κατασκευάζονται τα μοντέλα της Moto Guzzi για τον 21ο αιώνα, στον ίδιο ακριβώς χώρο όπου η παραγωγή συνεχίζεται αδιάλειπτα από το 1921. Παράλληλα, θα αποτελεί σημείο συνάντησης της παράδοσης με την καινοτομία, συνδυάζοντας την εταιρική κουλτούρα με τις πιο προηγμένες τεχνικές λύσεις.

Moto Guzzi

Το νέο Μουσείο Moto Guzzi θα φιλοξενεί τη μνήμη μιας μοναδικής παγκοσμίως ιστορίας, βασισμένης στην τεχνολογία, το design και τη συνεχή εξέλιξη.

Οι νέες εγκαταστάσεις, που βρίσκονται εντός της αρχικής περιμέτρου του εργοστασίου, είναι σχεδιασμένες για να υποδεχθούν επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη. Περιλαμβάνουν ένα σύγχρονο κέντρο με το μεγάλο κατάστημα Motoplex Store για αγορές, café, καθώς και ειδικούς χώρους για εργαστήρια (workshops), εκδηλώσεις και διαδραστικές εμπειρίες.

Moto Guzzi

Πληροφορίες πρόσβασης: Όλοι οι χώροι θα είναι ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο από την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, κατόπιν εγγραφής στην επίσημη ιστοσελίδα της εκδήλωσης: gmg.motoguzzi.com.

Moto Guzzi

Τα highlight του τετραημέρου

  • Η μεγάλη παρέλαση (Σάββατο πρωί): Χιλιάδες μοτοσυκλέτες Moto Guzzi, κάθε εποχής, θα καλύψουν τη διαδρομή από το Lecco έως το Mandello del Lario.

  • Μουσική & ψυχαγωγία: Τέσσερις ημέρες γεμάτες μουσική, με κεντρική σκηνή και πρόγραμμα από τον Virgin Radio.

  • Free test rides: Δωρεάν δοκιμαστικές διαδρομές με όλα τα νέα μοντέλα της γκάμας Moto Guzzi.

  • Gastronomy area: Πλούσιες επιλογές στο ειδικά διαμορφωμένο street food area.

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Moto Guzzi#Moto Guzzi World Days
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

moto-guzzi-patenta-gia-yvridiko-egkarsio-v2-kinitira-me-ilektriki-ypovoithisi-806841

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

18.06.2026

Moto Guzzi: Πατέντα για υβριδικό «εγκάρσιο» V2 κινητήρα με ηλεκτρική υποβοήθηση
aprilia-moto-guzzi-days-2026-diimero-test-ride-805569

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

04.06.2026

Aprilia & Moto Guzzi Days 2026 – Διήμερο test ride
dokimi-royal-enfield-interceptor-bear-650-neoretro-gia-tin-ellada-812449

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

02.08.2026

Δοκιμή Royal Enfield Interceptor Bear 650: Νεορετρό για την Ελλάδα
pos-parkaroume-kai-denoume-motosykletes-kai-scooter-sta-gkaraz-ton-karavion-812411

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

01.08.2026

Πως παρκάρουμε και δένουμε μοτοσυκλέτες και scooter στα γκαράζ των καραβιών
dokimi-piaggio-beverly-400-s-hpe-teleiopoiisi-812277

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

30.07.2026

Δοκιμή Piaggio Beverly 400 S HPE: Τελειοποίηση
istoriko-afieroma-100-chronia-ducati-i-architektoniki-tou-pathous-811977

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

29.07.2026

Ιστορικό αφιέρωμα – 100 χρόνια Ducati: Η αρχιτεκτονική του πάθους

Πρόσφατες Ειδήσεις