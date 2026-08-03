Moto Guzzi World Days 2026: Από τις 3 έως τις 6 Σεπτεμβρίου, η ιστορία γράφεται στο Mandello del Lario

Το Mandello del Lario γίνεται σημείο συνάντησης όλων των Guzzisti, με αφορμή τα εγκαίνια του νέου μουσείου και του νέου εργοστασίου της Moto Guzzi

Δεκάδες χιλιάδες μοτοσυκλετιστές και φίλοι της Moto Guzzi αναμένονται να συναντηθούν στην ιστορική έδρα της εταιρείας για ένα τετραήμερο με μουσική, εντυπωσιακές μοτοσυκλέτες και εκδηλώσεις ανοιχτές σε όλους.

Η φετινή εκδήλωση Moto Guzzi World Days, αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη όλων των εποχών σε ότι αφορά στην προσέλευση και θα καταγραφεί στην ιστορία ως ένα σημαντικό ορόσημο στην τεράστια ιστορία της θρυλικής εταιρείας.

Από τις 3 έως τις 6 Σεπτεμβρίου, το Mandello del Lario, στην ανατολική όχθη της λίμνης Κόμο, θα πάλλεται από τον υπέροχο ήχο των εγκάρσιων V2 (και όχι μόνο) αφού η Moto Guzzi θα γιορτάσει την 105η επέτειο από την ίδρυσή της, εγκαινιάζοντας παράλληλα ένα νέο, καθοριστικό κεφάλαιο στην πορεία της: ένα φουτουριστικό αρχιτεκτονικό αριστούργημα γεννιέται, το οποίο ενσωματώνει 105 χρόνια ιστορίας χωρίς να τα αλλοιώνει, αλλά εμπλουτίζοντάς τα και αναδεικνύοντας την πρωτοποριακή οπτική της μάρκας. Ένας χώρος σχεδιασμένος για δημιουργία, πειραματισμό, εμπειρίες και δυνατά συναισθήματα — το νέο «σπίτι» της Moto Guzzi, έτοιμο να καλωσορίζει επισκέπτες για τα επόμενα 105 χρόνια.

Πρόκειται για μια υπερσύγχρονη εγκατάσταση εξοπλισμένη με τεχνολογία αιχμής, όπου θα κατασκευάζονται τα μοντέλα της Moto Guzzi για τον 21ο αιώνα, στον ίδιο ακριβώς χώρο όπου η παραγωγή συνεχίζεται αδιάλειπτα από το 1921. Παράλληλα, θα αποτελεί σημείο συνάντησης της παράδοσης με την καινοτομία, συνδυάζοντας την εταιρική κουλτούρα με τις πιο προηγμένες τεχνικές λύσεις.

Το νέο Μουσείο Moto Guzzi θα φιλοξενεί τη μνήμη μιας μοναδικής παγκοσμίως ιστορίας, βασισμένης στην τεχνολογία, το design και τη συνεχή εξέλιξη.

Οι νέες εγκαταστάσεις, που βρίσκονται εντός της αρχικής περιμέτρου του εργοστασίου, είναι σχεδιασμένες για να υποδεχθούν επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη. Περιλαμβάνουν ένα σύγχρονο κέντρο με το μεγάλο κατάστημα Motoplex Store για αγορές, café, καθώς και ειδικούς χώρους για εργαστήρια (workshops), εκδηλώσεις και διαδραστικές εμπειρίες.

Πληροφορίες πρόσβασης: Όλοι οι χώροι θα είναι ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο από την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, κατόπιν εγγραφής στην επίσημη ιστοσελίδα της εκδήλωσης: gmg.motoguzzi.com.

Τα highlight του τετραημέρου