ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Motocross: Ο Σωτήρης Φωτάκης Πρωταθλητής 2025 στην κατηγορία ΜΧ2

ΔΕΥΤΕΡΑ | 27.10.2025
Κώστας Γαμβρούλης
motocross-o-sotiris-fotakis-protathlitis-2025-stin-katigoria-mch2-780988

Ο νεαρός αθλητής με πείσμα αλλά και χαμηλούς τόνους, τιμώντας πάντα το «Ευ Αγωνίζεσθαι», κατάφερε να βρεθεί στο υψηλότερο σκαλοπάτι του βάθρου

Ο Σωτήρης Φωτάκης, από την ηλικία των 10 ετών, όταν ξεκίνησε να συμμετέχει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Motocross, έχει ηδη κατακτήσει σημαντικές διακρίσεις. Το 2019, στην κατηγορία Mx 65cc, ανέβηκε στην πρώτη θεση του βάθρου. Έξι χρόνια μετά, έπειτα από δουλειά, αφοσίωση, πειθαρχία, επιμονή αλλά και πολλές θυσίες, κατάφερε το 2025 να κερδίσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην κατηγορία ΜΧ2.

Ποιος είναι ο Σωτήρης Φωτάκης της SAMPRACING MOTOCROSS TEAM – Samptrans

Ο Σωτήρης Φωτάκης γεννήθηκε στις 30 Αυγούστου 2007. Η  πρώτη του επαφή με μηχανάκι ξεκίνησε σε ηλικία μόλις 4 ετών, το 2011, ενώ έναν χρόνο αργότερα, το 2012, έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση συμμετέχοντας σε αγώνα επίδειξης στο Μonster Energy Supercross Athens.

Από το 2017 συμμετέχει στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Motocross σε διάφορες κατηγορίες, ενώ έχει πραγματοποιήσει και συμμετοχές στο εξωτερικό.

 

Το 2024 αγωνίστηκε για πρώτη χρονιά στην κατηγορία ΜΧ2, με χορηγία της  Samptrans, οδηγώτας με KTM SF-X 250cc.

O Σωτήρης Φωτάκης ξεκίνησε τη φετινή σεζόν του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Motocross 2025 εντυπωσιακά, κατακτώντας την πρώτη θέση στην κατηγορία MX2 στην Καβάλα. Η δυναμική του παρουσία συνεχίστηκε και στον 2ο γύρο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Motocross και ολοκληρώθηκε στα Τρίκαλα, στον τελευταίο αγώνα, όπου ο Σωτήρης σφράγισε την πρωτιά του στο πρωτάθλημα ΜΧ2, ολοκληρώνοντας μια εκπληκτική χρονιά.

Παρά το γεγονός οτι ήταν κάτω των 18 ετών και παρά έναν τραυματισμό που δε τον πτόησε, ο νεαρός οδηγός συνέχισε με αποφασιστικότητα. Έχοντας δίπλα του μια ομάδα ανθρώπων με κοινό όραμα, πίστη και επαγγελματισμό, αγωνίστηκε με έναν και μοναδικό σκοπό: την κατάκτηση του τίτλου του Πανελλήνιου Πρωταθλητή στην κατηγορία ΜΧ2, που θα τον φέρει ένα βήμα πιο κοντά στο όνειρό του – να αγωνιστεί επαγγελματικά στο εξωτερικό.

Για να επιτευχθεί αυτό, όμως, δεν αρκεί μόνο η θέληση, αλλά και η στήριξη. Από ανθρώπους που πιστεύουν πως ένας Έλληνας αθλητής του Motocross μπορεί να σταθεί επάξια στο διεθνές επίπεδο, να ανταγωνιστεί κορυφαίους οδηγούς και να ανοίξει το δρόμο για τη νέα γενιά αθλητών στην Ελλάδα.

To 2026, o Σωτήρης Φωτάκης φιλοδοξεί να αγωνιστεί σε αγώνες του εξωτερικού, να αποκτήσει εμπειρία και να βελτιώσει το επίπεδό του, με στόχο κάποια στιγμή να αγωνιστεί δίπλα στους κορυφαίους και να εκπροσωπήσει επάξια την Ελλάδα.

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Πρόσφατες Ειδήσεις