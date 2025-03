MotoGP: Άσχημη πτώση για τον Jorge Martin – Στο νοσοκομείο ο πρωταθλητής [Βίντεο]

Μια πολύ άσχημη πτώση είχε ο πρωταθλητής του MotoGP, Jorge Martin, στην πίστα Sepang στη Μαλαισία το πρωί της Τετάρτης (5/2)

Η Ισπανός πρωταθλητής είχε ένα άσχημο high-side στην είσοδο της δεύτερης στροφής της πίστας της Μαλαισίας, με την Aprilia RS-GP του να γλιστρά και να τον στέλνει στο αέρα με μεγάλη ταχύτητα. Ο Jorge Martin, ο οποίος είχε τις αισθήσεις του, παραπονέθηκε για πόνους στο δεξί του χέρι αλλά και στο αριστερό του πόδι και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, αφού εξετάσθηκε από τους γιατρούς στην πίστα.

This was @88jorgemartin‘s awful highside in his first hours with the number 1 plate 💢

He’s at the hospital undergoing tests due to left foot and right hand pain. Updates will follow and in the meantime, we’re sending our best wishes to the World Champ 💪#MotoGP pic.twitter.com/2UQtHKOq1w

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 5, 2025