Μοτοσυκλέτα: Γιατί ο προστατευτικός εξοπλισμός είναι απαραίτητος το καλοκαίρι (και όχι, δεν είναι μόνο η πτώση)

Υπάρχουν σοβαροί λόγοι που ο προστατευτικός εξοπλισμός πρέπει να φοριέται το καλοκαίρι και δεν είναι μόνο αυτοί που φαντάζεσαι

Πολλοί αναβάτες μοτοσυκλετών και scooter έχουν την κακή συνήθεια να κάνουν «εκπτώσεις» στον προστατευτικό εξοπλισμό όταν αρχίζουν οι ζέστες, με τη δικαιολογία ότι είναι ανυπόφορο λόγω των θερμοκρασιών.

Η εικόνα ενός αναβάτη με σαγιονάρες, βερμούδα και κοντομάνικο παραμένει συνηθισμένη στους ελληνικούς δρόμους τους καλοκαιρινούς μήνες. Ωστόσο, η συγκεκριμένη επιλογή όχι μόνο αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού σε περίπτωση πτώσης, αλλά εκθέτει τον οργανισμό σε μια σειρά από πρόσθετους κινδύνους που συχνά υποτιμώνται.

Εκτός λοιπόν του ότι οι «στραβές» στον δρόμο δεν γνωρίζουν εποχικότητα και μπορούν να συμβούν και κατά την θερινή περίοδο, στην πραγματικότητα, ο προστατευτικός εξοπλισμός πρέπει να φοριέται το καλοκαίρι, ακριβώς γιατί –όσο και αν ακούγεται παράδοξο- προφυλάσσει τον αναβάτη από την ζέστη και τον ήλιο.

Ο σύγχρονος καλοκαιρινός εξοπλισμός μοτοσυκλέτας / scooter έχει σχεδιαστεί ειδικά για θερμά κλίματα. Χρησιμοποιεί διάτρητα υφάσματα, μεγάλες επιφάνειες αερισμού και ελαφριά υλικά που επιτρέπουν στον αέρα να κυκλοφορεί χωρίς να θυσιάζεται η προστασία.

Το κράνος δεν προστατεύει μόνο από την πτώση

Η σημασία του κράνους είναι προφανής όταν μιλάμε για ατυχήματα. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη, εξίσου σημαντική διάσταση που πολλοί αγνοούν.

Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ένα ποιοτικό κράνος λειτουργεί ως ασπίδα απέναντι στην ηλιακή ακτινοβολία και περιορίζει σημαντικά την έκθεση του κεφαλιού στον ήλιο. Η συνεχής έκθεση μπορεί να οδηγήσει σε πονοκεφάλους, έντονη κόπωση και συμπτώματα θερμικής καταπόνησης, ακόμα και σε σοβαρή ηλίαση.

Σκεφτείτε ότι για έναν αναβάτη που βρίσκεται καθημερινά αρκετές ώρες στο δρόμο, η κίνηση με τους δύο τροχούς μπορεί να προφέρει μια αίσθηση δροσιάς αλλά εδώ ακριβώς βρίσκεται η παγίδα γιατί υποτιμάται η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας.

Σκιά δεν προσφέρει το δίτροχο όποτε κάπως πρέπει να δημιουργηθεί για να προστατευτεί το κεφάλι και το κράνος προφανώς είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος.

Παράλληλα, το κράνος προστατεύει τα μάτια και το πρόσωπο από έντομα, σκόνη, μικρά πετραδάκια, γύρη και άλλα αιωρούμενα σωματίδια που το καλοκαίρι βρίσκονται σε μεγάλες συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα. Ακόμη και ένα μικρό έντομο που θα χτυπήσει το πρόσωπο με ταχύτητα 80 ή 100 χλμ./ώρα μπορεί να προκαλέσει στιγμιαία απώλεια συγκέντρωσης.

Επιπλέον, η ζεστή και ξηρή ροή αέρα αφυδατώνει τα μάτια, προκαλώντας τσούξιμο και ενοχλήσεις. Τα γυαλιά ηλίου δεν βοηθούν στην προκειμένη περίπτωση. Η ζελατίνα του κράνους όμως δημιουργεί ένα προστατευμένο περιβάλλον που βοηθά στη διατήρηση της συγκέντρωσης του αναβάτη.

Τα γάντια είναι απαραίτητα ακόμη και στους 40 βαθμούς

Μεγάλο λάθος είναι επίσης η οδήγηση χωρίς γάντια. Σε μια πτώση, τα χέρια είναι σχεδόν πάντα το πρώτο σημείο του σώματος που έρχεται σε επαφή με το έδαφος. Οι εκδορές στις παλάμες είναι από τους πιο συχνούς τραυματισμούς των αναβατών.

Τα καλοκαιρινά γάντια όμως προσφέρουν πολλά περισσότερα από προστασία σε ατύχημα. Προστατεύουν το δέρμα από την υπεριώδη ακτινοβολία και αποτρέπουν τα ηλιακά εγκαύματα και την ξηρότητα στις ράχες των χεριών, ιδιαίτερα σε πολύωρες διαδρομές. Παράλληλα, βελτιώνουν το κράτημα των χειριστηρίων όταν υπάρχει ιδρώτας.

Το καλοκαιρινό jacket μπορεί να είναι πιο δροσερό από ένα κοντομάνικο

Ακούγεται παράδοξο, αλλά πολλές φορές ένας αναβάτης με σωστό καλοκαιρινό μπουφάν αισθάνεται πιο άνετα από κάποιον που φορά απλώς ένα μπλουζάκι. Τα διάτρητα jackets επιτρέπουν τη ροή αέρα μέσα από ειδικά πάνελ αερισμού, ενώ παράλληλα εμποδίζουν την άμεση έκθεση του δέρματος στον ήλιο.

Όταν το σώμα δέχεται απευθείας την ηλιακή ακτινοβολία για πολλή ώρα, η θερμική καταπόνηση αυξάνεται σημαντικά. Αντίθετα, το jacket δημιουργεί μια προστατευτική στρώση σκιάς πάνω από το σώμα. Επιπλέον, παγιδεύεται ένα λεπτό στρώμα αέρα και υγρασίας από τον ιδρώτα, το οποίο βοηθά τη φυσική διαδικασία εξάτμισης και συμβάλλει στην αίσθηση δροσιάς κατά την κίνηση.

Φυσικά, σε περίπτωση πτώσης, οι προστασίες σε ώμους, αγκώνες και πλάτη αποτελούν το βασικό πλεονέκτημα ενός πιστοποιημένου μπουφάν μοτοσυκλέτας.

Οι σαγιονάρες και οι βερμούδες δεν έχουν θέση πάνω σε μοτοσυκλέτα ή scooter

Ίσως η πιο επικίνδυνη καλοκαιρινή συνήθεια είναι η οδήγηση με σαγιονάρες, σανδάλια ή ελαφριά πάνινα παπούτσια και σορτσάκια / βερμούδες. Τα πόδια και οι αστράγαλοι είναι από τα μέρη του σώματος που τραυματίζονται συχνότερα σε ατυχήματα με δίκυκλο. Μια απλή πτώση με χαμηλή ταχύτητα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές κακώσεις, εγκαύματα από τριβή στην άσφαλτο ή συνθλίψεις.

Τα ειδικά καλοκαιρινά υποδήματα μοτοσυκλέτας διαθέτουν ενισχύσεις σε δάχτυλα, φτέρνα και αστράγαλο, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούν διάτρητα υλικά που επιτρέπουν τον αερισμό του ποδιού.

Έτσι, ο αναβάτης παραμένει προστατευμένος χωρίς να υποφέρει από τη ζέστη.

Επίσης, τουλάχιστον ένα τζιν είναι απαραίτητο. Δεν θέλετε να διαπιστώσετε ποιος κερδίζει στην δοκιμασία τριβής δέρματος εναντίον ασφάλτου. Ακόμα και μικρές επαφές μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά εγκαύματα τριβής τα οποία και στα μπάνια θα σας δυσκολέψουν και θα φαίνονται εκεί που οι βερμούδες και τα σορτς έχουν πραγματικά θέση: στις παραλίες.

Η ζέστη δεν είναι δικαιολογία

Οι κατασκευαστές εξοπλισμού έχουν επενδύσει τεράστια ποσά στην ανάπτυξη προϊόντων ειδικά για θερμά κλίματα όπως αυτά της Μεσογείου. Σήμερα υπάρχουν κράνη με εξελιγμένα συστήματα αερισμού, διάτρητα jackets, γάντια mesh και καλοκαιρινά μποτάκια που προσφέρουν υψηλά επίπεδα άνεσης ακόμη και σε θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου.

Η επιλογή του σωστού εξοπλισμού δεν αφορά μόνο το ενδεχόμενο μιας πτώσης. Αφορά την προστασία από τον ήλιο, την αφυδάτωση, τα έντομα, τη σκόνη, τον ξηρό αέρα και τη γενικότερη καταπόνηση που προκαλεί το ελληνικό καλοκαίρι στον αναβάτη.

Οι τιμές για καλοκαιρινό προστατευτικό εξοπλισμό ξεκινούν από τα 80 ευρώ για ένα jacket, από τα 15 ευρώ για καλοκαιρινά γάντια και από 70 ευρώ για αεριζόμενα παπούτσια ειδικά σχεδιασμένα για οδήγηση μοτοσυκλέτας και scooter.

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