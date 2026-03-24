quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Μοτοσυκλέτες και ΛΕΑ: Επιτρέπεται η κίνηση τους στην Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης;

ΤΡΙΤΗ | 24.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
motosykletes-kai-lea-epitrepetai-i-kinisi-tous-stin-lorida-ektaktis-anagkis-797314

Η εικόνα μιας μηχανής να χρησιμοποιεί –έστω και για μερικές δεκάδες μέτρα- τη ΛΕΑ για να αποφύγει την ουρά είναι συνηθισμένη, όμως η πραγματικότητα σε επίπεδο νομοθεσίας είναι ξεκάθαρη και ο ΚΟΚ δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας

Η Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης υπάρχει για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο και αυτός είναι να διασφαλίζει ότι σε κάθε στιγμή υπάρχει διαθέσιμος χώρος για οχήματα που πρέπει να κινηθούν άμεσα και γρήγορα προς κάποιον προορισμό. Ασθενοφόρα, πυροσβεστικά και περιπολικά βασίζονται στη ΛΕΑ για να παρακάμπτουν την κίνηση και να φτάνουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο σημείο ενός συμβάντος. Ταυτόχρονα, λειτουργεί ως χώρος ασφαλούς ακινητοποίησης για οδηγούς που αντιμετωπίζουν βλάβη ή κάποιο έκτακτο πρόβλημα.

Αυτός ο διπλός ρόλος, δηλαδή διάδρομος έκτακτης ανάγκης και χώρος ασφαλείας,  είναι ο λόγος που η ΛΕΑ πρέπει να παραμένει διαρκώς ελεύθερη. Δεν πρόκειται για «έξτρα λωρίδα» που ενεργοποιείται όταν υπάρχει μποτιλιάρισμα, αλλά για κρίσιμη υποδομή ασφάλειας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ για τις μοτοσυκλέτες

Στην Ελλάδα, οι μοτοσυκλέτες δεν έχουν καμία ειδική εξαίρεση σε σχέση με τη ΛΕΑ. Αντιμετωπίζονται όπως όλα τα ιδιωτικά οχήματα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται να κινούνται σε αυτήν, ανεξαρτήτως συνθηκών. Ακόμη και όταν η κυκλοφορία έχει πρακτικά ακινητοποιηθεί, η χρήση της ΛΕΑ για προσπέραση ή παράκαμψη της ουράς παραμένει παράνομη.

Το βασικά «επιχειρήματα»  που χρησιμοποιούνται  συχνά, ότι μια μοτοσυκλέτα καταλαμβάνει μικρό χώρο και δεν ενοχλεί ή ότι μπορεί εύκολα να αλλάξει λωρίδα προς τα αριστερά, δεν έχουν καμία απολύτως νομική βαρύτητα, ούτε και θεωρούνται «ελαφρυντικά».  Η νομοθεσία δεν κάνει διάκριση με βάση τον όγκο του οχήματος, αλλά με βάση τη λειτουργία της λωρίδας.

Πότε επιτρέπεται η χρήση

Η μόνη περίπτωση κατά την οποία επιτρέπεται η χρήση της ΛΕΑ είναι όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Αν ένα όχημα παρουσιάσει βλάβη ή ο οδηγός αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα, τότε μπορεί να κινηθεί προς τη ΛΕΑ και να σταματήσει εκεί. Η κρίσιμη λεπτομέρεια είναι ότι μιλάμε για στάση και όχι για συνεχή κίνηση.

Αυτό σημαίνει ότι η ΛΕΑ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «διάδρομος διαφυγής» από την κίνηση, ακόμη και αν η πρόθεση είναι απλώς να μετακινηθεί κάποιος λίγα μέτρα πιο μπροστά.


Τι κρατάμε

  • Η ΛΕΑ προορίζεται αποκλειστικά για έκτακτες ανάγκες
  • Οι μοτοσυκλέτες δεν έχουν καμία εξαίρεση στη χρήση της
  • Η κίνηση σε αυτήν απαγορεύεται ακόμη και σε μποτιλιάρισμα
  • Επιτρέπεται μόνο για στάση σε περίπτωση ανάγκης
  • Η παραβίαση συνεπάγεται κυρώσεις και αυξημένο κίνδυνο ασφάλειας

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#ΚΟΚ#ΛΕΑ#μοτοσυκλέτα
Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Πρόσφατες Ειδήσεις