ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

MV Agusta: Νέο μοντέλο με πεντακύλινδρο κινητήρα

ΚΥΡΙΑΚΗ | 23.11.2025
Autotypos Team
mv-agusta-neo-montelo-me-pentakylindro-kinitira-783739

Η MV Agusta αποκάλυψε στο EICMA 2025 ένα πρωτότυπο κινητήρα πέντε κυλίνδρων που αιφνιδίασε τους πάντες

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Τώρα δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για το νέο σύνολο, το οποίο εξελίσσεται ήδη στο εργοστάσιο της Schiranna. Πρόκειται για μια εντελώς νέα πλατφόρμα, σχεδιασμένη να ανεβάσει τον πήχη στην απόδοση και την τεχνολογική καινοτομία.

Ο κινητήρας έχει “τετράγωνη” διάταξη και καλύπτει από Supersport έως Naked και Touring. Η φιλοσοφία είναι ξεκάθαρη. Ένα αρθρωτό σύνολο που προσαρμόζεται σε πολλαπλές κατηγορίες χωρίς να θυσιάζει επιδόσεις. Η χωρητικότητα ξεκινά από 850cc και φτάνει έως 1150cc. Ισχύς που υπερβαίνει τους 240 ίππους πάνω από τις 16.000 σ.α.λ., με τη ροπή να αγγίζει τα 135 Nm στις 8.500 σ.α.λ.

Το βάρος μένει κάτω από 60 κιλά, κάτι εντυπωσιακό για πεντακύλινδρο. Χρησιμοποιεί ηλεκτρική αντλία νερού μαζί με ηλεκτρική αντλία λαδιού, ώστε να προσφέρει υψηλή απόδοση, άμεση απόκριση και μειωμένες απώλειες.

Διαβάστε επίσης: Νέος τιμοκατάλογος CFMOTO & αποκλειστικές προσφορές έως το τέλος του 2025

Η διάταξη των κυλίνδρων δίνει φυσικά πλεονεκτήματα. Η μοναδική σειρά καύσης εξασφαλίζει δυνατό τράβηγμα από χαμηλά με εξαιρετική γραμμικότητα σε όλο το φάσμα, χωρίς ανάγκη για μεταβλητό χρονισμό βαλβίδων.

Η MV Agusta ανέπτυξε επίσης έναν ιδιαίτερο στροφαλοφόρο. Μπροστά λειτουργεί σαν τρικύλινδρος, πίσω σαν δικύλινδρος σε διάταξη «U». Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακή ομαλότητα με λιγότερους κραδασμούς.

Έτσι προκύπτει ένα σύνολο στενότερο από τετρακύλινδρο σε σειρά και πιο κοντό από V4. Η συμπαγής διάσταση δημιουργεί νέο σημείο αναφοράς σε κινητήρες υψηλής απόδοσης. Το πεντακύλινδρο θα κάνει ντεμπούτο σε μοντέλο που λείπει εδώ και χρόνια από τη γκάμα της MV Agusta. Η παρουσίασή του αναμένεται τα επόμενα χρόνια.

