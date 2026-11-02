Νέα Voge R125S και R250S: Πλούσιος εξοπλισμός με τιμές από 2.995 ευρώ

Δύο νέες naked μοτοσυκλέτες για τις κατηγορίες Α1 και Α2, με ισχύ έως 29,2 ίππους, ανεστραμμένο πιρούνι, traction control και κάμερα καταγραφής διαδρομών στον βασικό εξοπλισμό

Η Voge ενισχύει την παρουσία της στις μικρές κατηγορίες μοτοσυκλετών με τα νέα R125S και R250S, δύο μοντέλα που απευθύνονται σε αναβάτες οι οποίοι αναζητούν κάτι περισσότερο από ένα πρακτικό μέσο καθημερινής μετακίνησης. Με επιθετική σχεδίαση, σύγχρονους κινητήρες και εξοπλισμό που συνήθως συναντάμε σε μεγαλύτερες μοτοσυκλέτες, οι δύο νέες προτάσεις της εταιρείας επιχειρούν να συνδυάσουν την οδηγική απόλαυση με το προσιτό κόστος αγοράς.

Το R125S απευθύνεται στους κατόχους διπλώματος Α1, αλλά και στους οδηγούς αυτοκινήτου που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για οδήγηση μοτοσυκλέτας 125 κ.εκ., ενώ το R250S εντάσσεται στην κατηγορία Α2.

Σχεδίαση και εξοπλισμός

Τα δύο μοντέλα ακολουθούν τη σχεδιαστική φιλοσοφία των σύγχρονων naked μοτοσυκλετών, με αιχμηρές γραμμές, μυώδες ρεζερβουάρ, μικρό εμπρός φωτιστικό σώμα και αεροδυναμική καρίνα κάτω από τον κινητήρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο βασικός εξοπλισμός, καθώς περιλαμβάνει χαρακτηριστικά που δεν θεωρούνται δεδομένα σε αυτή την κατηγορία κυβισμού.

Τα R125S και R250S διαθέτουν δύο προγράμματα οδήγησης, Eco και Sport, σύστημα ελέγχου πρόσφυσης TCS με δυνατότητα απενεργοποίησης και δικάναλο ABS της Bosch. Ο φωτισμός είναι εξ ολοκλήρου LED, ενώ ο ψηφιακός πίνακας οργάνων προσφέρει συνδεσιμότητα Bluetooth και δυνατότητα πλοήγησης turn-by-turn.

Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία κάμερας καταγραφής διαδρομών (dash cam), ενός στοιχείου που σπανίζει στις μικρού κυβισμού μοτοσυκλέτες. Ο εξοπλισμός συμπληρώνεται από διπλή θύρα USB-A και USB-C, χειρολαβές συνεπιβάτη και ζάντες αλουμινίου με ελαστικά χωρίς σαμπρέλα.

Κινητήρες με 15 και 29,2 ίππους

Και οι δύο μοτοσυκλέτες χρησιμοποιούν μονοκύλινδρους, υγρόψυκτους κινητήρες με δύο επικεφαλής εκκεντροφόρους (DOHC), τετραβάλβιδη κεφαλή και ηλεκτρονικό ψεκασμό.

Στο R125S ο κυβισμός φτάνει τα 124,8 κ.εκ., με τη μέγιστη ισχύ να διαμορφώνεται στους 15 ίππους στις 9.500 σ.α.λ. και τη ροπή στα 12 Nm στις 8.500 σ.α.λ. Πρόκειται για απόδοση που αξιοποιεί πλήρως το επιτρεπόμενο όριο ισχύος της κατηγορίας Α1.

Το R250S ανεβάζει την ισχύ στους 29,24 ίππους στις 9.750 σ.α.λ., ενώ η μέγιστη ροπή των 23 Nm αποδίδεται στις 7.500 σ.α.λ. Η μεγαλύτερη ισχύς του αναμένεται να προσφέρει περισσότερες δυνατότητες στις εκτός πόλης διαδρομές, χωρίς να απομακρύνει τη μοτοσυκλέτα από τον καθημερινό της χαρακτήρα.

Και στις δύο περιπτώσεις, η μετάδοση πραγματοποιείται μέσω εξατάχυτου κιβωτίου και αλυσίδας.

Πλαίσιο χωροδικτύωμα και ανεστραμμένο πιρούνι

Κοινή είναι και η βασική αρχιτεκτονική του πλαισίου. Η ατσάλινη κατασκευή τύπου χωροδικτυώματος συνδυάζεται με ανεστραμμένο πιρούνι διαμέτρου 35 χιλιοστών και μονό πίσω αμορτισέρ με δυνατότητα ρύθμισης.

Οι διαστάσεις των δύο μοτοσυκλετών είναι ιδιαίτερα κοντινές, με μήκος 2.020 χιλιοστά, πλάτος 795 χιλιοστά και μεταξόνιο 1.375 χιλιοστά.

Το ύψος της σέλας βρίσκεται στα 790 χιλιοστά, μια τιμή που διευκολύνει την πρόσβαση και τους χειρισμούς σε χαμηλές ταχύτητες. Το σχετικά μικρό μεταξόνιο, σε συνδυασμό με το φαρδύ τιμόνι, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ευελιξία στις αστικές μετακινήσεις.

Οι τροχοί έχουν διάμετρο 17 ιντσών, όπως συνηθίζεται στις μοτοσυκλέτες δρόμου, με διαφοροποιήσεις στο πλάτος των πίσω ελαστικών ανάμεσα στις δύο εκδόσεις.

Τιμές και διαθεσιμότητα

Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία των νέων μοντέλων. Το R125S κοστίζει 2.995 ευρώ, ενώ το ισχυρότερο R250S διατίθεται έναντι 3.295 ευρώ.

Μοντέλο Ισχύς Τιμή Voge R125S 15 ίπποι 2.995 € Voge R250S 29,24 ίπποι 3.295 €

Με διαφορά μόλις 300 ευρώ μεταξύ τους, οι δύο μοτοσυκλέτες καλύπτουν διαφορετικές κατηγορίες αδειών οδήγησης, προσφέροντας ουσιαστικά παρόμοια επίπεδα εξοπλισμού.

Σύμφωνα με την ελληνική αντιπροσωπεία, συνοδεύονται από διετή εγγύηση χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων, ενώ προσφέρονται προγράμματα χρηματοδότησης και δυνατότητα εξόφλησης με έως 18 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας, υπό τους αντίστοιχους όρους.