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ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Νέες χαμηλότερες τιμές για το Kawasaki Versys 650 – Δες τις εκπτώσεις

ΤΕΤΑΡΤΗ | 08.07.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Η Kawasaki Versys 650, μία από τις πιο δημοφιλείς και ολοκληρωμένες adventure touring μοτοσυκλέτες της αγοράς, γίνεται ακόμα πιο ελκυστική χάρη στις νέες προνομιακές τιμές που ανακοίνωσε η KSR Hellas A.E.

Με το σύνθημα «Any Road. Any Time.», το Versys 650 υπόσχεται να προσφέρει άνεση, ασφάλεια και απόλαυση τόσο στις καθημερινές μετακινήσεις εντός πόλης όσο και στα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων σε κάθε είδους οδόστρωμα.

Γιατί ξεχωρίζει το Versys 650;

  • Δυναμικός Κινητήρας: Ο καταξιωμένος δικύλινδρος εν σειρών κινητήρας των 649 κ.εκ. προσφέρει γεμάτη απόδοση στις χαμηλές και μεσαίες στροφές, συνδυάζοντας την οικονομία καυσίμου με τη σπορ αίσθηση.
  • Άνεση & Εργονομία: Όρθια θέση οδήγησης, ρυθμιζόμενη ζελατίνα και αναρτήσεις με μεγάλες διαδρομές που απορροφούν τις ανωμαλίες του δρόμου, εξασφαλίζοντας ξεκούραστες διαδρομές για οδηγό και συνεπιβάτη.
  • Σύγχρονη Τεχνολογία: Διαθέτει έγχρωμη οθόνη TFT με δυνατότητα σύνδεσης με smartphone, σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (Kawasaki Traction Control – KTRC) και φωτισμό LED.

Νέες Προνομιακές Τιμές & Προσφορές

Από σήμερα και μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων, μπορείτε να αποκτήσετε τα μοντέλα Versys 650 με όφελος που φτάνει έως και τα 1.000 €:

Μοντέλο 2024 (Όφελος 1.000 €)

  • Χρωματισμός: Metallic Flat Spark Black / Candy Lime Green
  • Νέα Τιμή: 8.495 €

Μοντέλα 2026 (Όφελος 600 €)

Όλες οι νεότερες εκδόσεις προσφέρονται πλέον στα 8.895 € στους παρακάτω συνδυασμούς:

  • Metallic Deep Blue / Metallic Spark Black
  • Metallic Graphite Gray / Metallic Spark Black
  • Metallic Spark Black / Metallic Matte Carbon Gray

Πληροφορίες & Επικοινωνία

Για να επωφεληθείτε από τις νέες προνομιακές τιμές ή για περισσότερες λεπτομέρειες:

  • Τηλέφωνο: 210-5322105
  • Email: [email protected]
  • Διεύθυνση: KSR Hellas Α.Ε., Λεωφ. Αθηνών 218, 124 61 Χαϊδάρι
  • Website: kawasaki.gr

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Tags
#Kawasaki#Kawasaki Versys 650
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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