Νέες χαμηλότερες τιμές για το Kawasaki Versys 650 – Δες τις εκπτώσεις

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Η Kawasaki Versys 650, μία από τις πιο δημοφιλείς και ολοκληρωμένες adventure touring μοτοσυκλέτες της αγοράς, γίνεται ακόμα πιο ελκυστική χάρη στις νέες προνομιακές τιμές που ανακοίνωσε η KSR Hellas A.E.

Με το σύνθημα «Any Road. Any Time.», το Versys 650 υπόσχεται να προσφέρει άνεση, ασφάλεια και απόλαυση τόσο στις καθημερινές μετακινήσεις εντός πόλης όσο και στα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων σε κάθε είδους οδόστρωμα.

Γιατί ξεχωρίζει το Versys 650;

Δυναμικός Κινητήρας: Ο καταξιωμένος δικύλινδρος εν σειρών κινητήρας των 649 κ.εκ. προσφέρει γεμάτη απόδοση στις χαμηλές και μεσαίες στροφές, συνδυάζοντας την οικονομία καυσίμου με τη σπορ αίσθηση.

Ο καταξιωμένος δικύλινδρος εν σειρών κινητήρας των 649 κ.εκ. προσφέρει γεμάτη απόδοση στις χαμηλές και μεσαίες στροφές, συνδυάζοντας την οικονομία καυσίμου με τη σπορ αίσθηση. Άνεση & Εργονομία: Όρθια θέση οδήγησης, ρυθμιζόμενη ζελατίνα και αναρτήσεις με μεγάλες διαδρομές που απορροφούν τις ανωμαλίες του δρόμου, εξασφαλίζοντας ξεκούραστες διαδρομές για οδηγό και συνεπιβάτη.

Όρθια θέση οδήγησης, ρυθμιζόμενη ζελατίνα και αναρτήσεις με μεγάλες διαδρομές που απορροφούν τις ανωμαλίες του δρόμου, εξασφαλίζοντας ξεκούραστες διαδρομές για οδηγό και συνεπιβάτη. Σύγχρονη Τεχνολογία: Διαθέτει έγχρωμη οθόνη TFT με δυνατότητα σύνδεσης με smartphone, σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (Kawasaki Traction Control – KTRC) και φωτισμό LED.

Νέες Προνομιακές Τιμές & Προσφορές

Από σήμερα και μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων, μπορείτε να αποκτήσετε τα μοντέλα Versys 650 με όφελος που φτάνει έως και τα 1.000 €:

Μοντέλο 2024 (Όφελος 1.000 €)

Χρωματισμός : Metallic Flat Spark Black / Candy Lime Green

Metallic Flat Spark Black / Candy Lime Green Νέα Τιμή: 8.495 €

Μοντέλα 2026 (Όφελος 600 €)

Όλες οι νεότερες εκδόσεις προσφέρονται πλέον στα 8.895 € στους παρακάτω συνδυασμούς:

Metallic Deep Blue / Metallic Spark Black

Metallic Graphite Gray / Metallic Spark Black

Metallic Spark Black / Metallic Matte Carbon Gray

Πληροφορίες & Επικοινωνία

Για να επωφεληθείτε από τις νέες προνομιακές τιμές ή για περισσότερες λεπτομέρειες: