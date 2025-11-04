Νέο BMW F 450 GS – To πιο «μεγάλο»… μικρό GS

Η BMW παρουσίασε το νέο F 450 GS, μια μοτοσικλέτα που έρχεται να καλύψει το κενό ανάμεσα στο μικρότερο G 310 GS και το F 800 GS

Με 48 ίππους, το F 450 GS στοχεύει στους κατόχους άδειας Α2, αλλά με τρόπο που θυμίζει περισσότερο… «κανονικό» GS. Η φιλοσοφία του είναι απλή: μια προσιτή μοτοσικλέτα για όλα, χωρίς περιττή πολυπλοκότητα και γνώριμο design που την τοποθετεί ξεκάθαρα μέσα στην οικογένεια των GS.

Νέος δικύλινδρος κινητήρας 420 κ.εκ.

Η καρδιά του F 450 GS είναι εντελώς νέα: ένας δικύλινδρος εν σειρά κινητήρας 420 κυβικών εκατοστών, με 35 kW (48 ίππους) στις 8.750 σ.α.λ. και 43 Nm ροπής στις 6.750 σ.α.λ.. Ο κινητήρας διαθέτει στροφαλοφόρο με κομβία στις 135° και μονό αντικραδασμικό άξονα, προσφέροντας ήπια λειτουργία αλλά και ζωηρό χαρακτήρα, με χαρακτηριστικό ήχο που θυμίζει τα μεγαλύτερα, boxer GS.

Η ανακοινώσιμη κατανάλωση περιορίζεται στα 3,8 λίτρα/100 χλμ., κάτι που μαζί με το ρεζερβουάρ των 14 λίτρων προσφέρει θεωρητική αυτονομία άνω των 350 χλμ. Το σύστημα εξάτμισης από ανοξείδωτο χάλυβα περνά στη δεξιά πλευρά και πληροί τις προδιαγραφές EU5+.

Το νέο Easy Ride Clutch (ERC)

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα τεχνικά σημεία του F 450 GS είναι το Easy Ride Clutch (ERC) — ένα εξελιγμένο σύστημα φυγοκεντρικού συμπλέκτη που επιτρέπει οδήγηση χωρίς χρήση της μανέτας σε όλες τις φάσεις, από την εκκίνηση μέχρι τα ανεβάσματα και κατεβάσματα σχέσεων.

Σε συνδυασμό με το Shift Assistant Pro, η αλλαγή ταχυτήτων γίνεται άμεσα, χωρίς διακοπή ισχύος. Σημειώνεται πάντως ότι η μανέτα του συμπλέκτη παραμένει λειτουργική για όποιον θέλει χειροκίνητο έλεγχο, σε δύσκολα εδάφη. Το ERC προσφέρει ομαλότερη εκκίνηση, πιο προβλέψιμη συμπεριφορά και αποτρέπει το σβήσιμο του κινητήρα σε χαμηλές ταχύτητες — κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο στους νέους αναβάτες.

Πλαίσιο και αναρτήσεις

Το F 450 GS στηρίζεται σε νέο χωροδικτύωμα από ατσάλι, με μειωμένο βάρος και κοντό μεταξόνιο για εύκολο χειρισμό. Εμπρός υπάρχει ανεστραμμένο πιρούνι KYB 43mm, πίσω ένα κεντρικό αμορτισέρ KYB με προοδευτική απόσβεση και ρυθμίσεις προφόρτισης και επαναφοράς.

Το βάρος περιορίζεται στα 178 κιλά (γεμάτα), κάνοντάς το F 450 GS, μία από τις πιο ελαφριές μοτοσικλέτες της κατηγορίας. Τα φρένα υπογράφει η Brembo εμπρός και η ByBre πίσω, με ABS Pro, Dynamic Brake Control (DBC) και Dynamic Brake Light για πρόσθετη ασφάλεια στις στροφές.

Οδηγικά modes και ηλεκτρονικά

Ακόμα και στη βασική έκδοση, το F 450 GS διαθέτει τρία προγράμματα οδήγησης: Rain, Road και Enduro. Από την έκδοση Exclusive και πάνω, προστίθεται το Enduro Pro, που απενεργοποιεί το ABS πίσω, για καλύτερο έλεγχο εκτός δρόμου.

Το Dynamic Traction Control (DTC) και το MSR (engine drag control) περιλαμβάνονται στο στάνταρ πακέτο, εξασφαλίζοντας σταθερότητα ακόμα και σε κατηφόρες ή ολισθηρές επιφάνειες.

Εργονομία και άνεση

Η θέση οδήγησης έχει σχεδιαστεί για φυσική στάση και έλεγχο τόσο καθιστός όσο και όρθιος. Το τιμόνι είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, ενώ οι ρυθμιζόμενες μανέτες και τα μαρσπιέ με αποσπώμενα λάστιχα δείχνουν την προσοχή στη λεπτομέρεια.

Η σέλα έχει απόσταση 845 mm από το έδαφος ενώ προαιρετικά, υπάρχουν εκδόσεις σέλας στα 830 και 865 mm. Επίσης διατίθενται ανυψωτικά τιμονιού και πολλά άλλα αξεσουαρ, μέσω της σειράς BMW Motorrad Accessories.

Σχεδίαση και εξοπλισμός

Η F 450 GS υιοθετεί το γνώριμο GS στυλ, με LED προβολέα τύπου «X», δυναμικές και γωνιώδεις γραμμές και TFT οθόνη 6,5” με πλήρη συνδεσιμότητα. Μέσω Bluetooth μπορεί να συνδεθεί με smartphone για πλοήγηση, μουσική και διαχείριση κλήσεων.

Η γκάμα περιλαμβάνει τέσσερις εκδόσεις:

Basic σε Cosmic Black

σε Cosmic Black Exclusive με πρόσθετα ηλεκτρονικά και προστατευτικά

με πρόσθετα ηλεκτρονικά και προστατευτικά Sport σε Racing Red με ρυθμιζόμενες αναρτήσεις της KYB

σε Racing Red με ρυθμιζόμενες αναρτήσεις της KYB Trophy σε Racing Blue Metallic με ERC, rally ζελατίνα και αλουμινένια ποδιά κινητήρα

Τι κρατάμε

Νέος δικύλινδρος 420 κ.εκ. με 48 ίππους και 43 Nm

Καινοτόμος φυγοκεντρικός συμπλέκτης ERC

Νέο ατσάλινο πλαίσιο και πλήρως ρυθμιζόμενες KYB αναρτήσεις

Προηγμένα ηλεκτρονικά και 6,5” TFT οθόνη

Βάρος μόλις 178 κιλά και πραγματική αίσθηση GS

