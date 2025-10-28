Νέο Ducati Monster: Μια νέα αρχή για το πιο εμβληματικό naked της Ιταλίας

Η Ducati προσαρμόζει το Monster σε νέα δεδομένα – Με τον δικύλινδρο V2 των 890 κ.εκ. και ένα πιο ώριμο, roadster «περιτύλιγμα» που παραπέμπει στην αρχή των… τεράτων

Το Ducati Monster δεν είναι απλώς ένα μοντέλο. Είναι το σύμβολο της αναγέννησης της εταιρείας στα ’90s, μια μοτοσυκλέτα που έφερε την ιταλική σχεδίαση και το πάθος της Bolgna στους δρόμους όλου του κόσμου, απευθυνόμενη σε ένα ευρύτερο κοινό.

Τρεις δεκαετίες μετά το πρώτο Monster, το 2026 φέρνει μια ριζικά ανανεωμένη γενιά, που σηματοδοτεί την πλήρη μετάβαση του μοντέλου στη σύγχρονη πλατφόρμα 890 V2 — τον νέο δικύλινδρο κινητήρα που ήδη κινεί τις Panigale V2, Streetfighter V2 και Multistrada V2.

Από το Testastretta στο νέο V2 – Εξέλιξη, όχι ρήξη

Η αντικατάσταση του παλιού 937cc Testastretta 11° δεν αποτέλεσε αιφνιδιασμό. Η Ducati εδώ και καιρό ακολουθεί μια γραμμή εξορθολογισμού, μεταφέροντας σταδιακά όλα τα μοντέλα της σε κινητήρες προδιαγραφών Euro5+, με καλύτερη θερμοδυναμική απόδοση και μεγαλύτερα διαστήματα συντήρησης.

Το νέο Monster αποδίδει 109,4 ίππους στις 9.000 σ.α.λ. και 9,3 kgm ροπής στις 7.250 σ.α.λ., με το 80% της δύναμης να είναι διαθέσιμο από τις 4.000 έως τις 10.000 σ.α.λ. — εντυπωσιακή καμπύλη για χρήση δρόμου.

Παρά τη μικρότερη ονομαστική ισχύ σε σχέση με το προηγούμενο κινητήριο σύνολο, η Ducati αναφέρει ότι αυτό που εισπράττει ο αναβάτης στον δρόμο, είναι μια λειτουργία πιο «γεμάτη» και πολιτισμένη. Ο κινητήρας είναι 5,9 κιλά ελαφρύτερος από τον προηγούμενο, λειτουργεί ως δομικό στοιχείο του πλαισίου και υπόσχεται 45.000 χιλιόμετρα μέχρι τον πρώτο έλεγχο βαλβίδων – δείγμα της μηχανολογικής ωριμότητας του νέου συνόλου.

Σχεδίαση: Επιστροφή στη σιλουέτα που καθόρισε μια εποχή

Η Ducati θέλησε να επιστρέψει στο DNA του πρώτου Monster, συνδυάζοντας μυώδεις γραμμές και –στο μέτρο του δυνατού- δωρική προσέγγιση και «τεχνολογική καθαρότητα». Δομικά, ο κινητήρας είναι ο ορισμός του φέροντος στοιχείου σε αυτό που η Ducati ονομάζει «front frame». Ουσιαστικά ένα τμήμα πλαισίου συνδέει τον κινητήρα με τον λαιμό της μοτοσυκλέτα ενώ πίσω, με κεντρικό κόμβο πάντα το μοτερ, στηρίζεται το υποπλαίσιο. Νέο είναι και το ψαλίδι δύο μπράτσων, με τα σκέλη του να είναι κούφια για χαμηλότερο βάρος χωρίς να επηρρεάζεται η ακαμψία. Πρόκειται για μια κατασκευαστική προσέγγιση που αντλεί την έμπνευση της από το Panigale V4.

Επιστρέφοντας στα της σχεδίασης, η συνολική αισθητική είναι πιο «ώριμη» παντρεύοντας το παρελθόν με το παρόν: γραμμές σφιχτές, καμπύλες ελεγχόμενες, ρεζερβουάρ με «ώμους» και «σμιλεμένες» επίφάνειες, που θυμίζουν το Monster του 1993. Σε ότι αφορά στα χρώματα, το νέο Monster διατίθεται σε Ducati Red και Iceberg White, με λεπτομέρειες μαύρου ή ανθρακί στις ζάντες και στον κινητήρα.

Αναρτήσεις, εργονομία και πλαίσιο για τον δρόμο

Το νέο Monster 2026 εξοπλίζεται με αναρτήσεις Showa, ανεστραμμένο πιρούνι 43 mm εμπρός και μονό αμορτισέρ με ρύθμιση προφόρτισης πίσω. Η γεωμετρία έχει σχεδιαστεί για ακρίβεια στις αλλαγές κατεύθυνσης αλλά και σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες, χωρίς να θυσιάζεται η άνεση.

Το ύψος σέλας στα 815 mm μπορεί να κατέβει στα 775 mm με προαιρετικά kit χαμηλώματος, ενώ το τιμόνι είναι ελαφρώς πιο ψηλό και τοποθετημένο πιο μπροστά, προσφέροντας πιο ουδέτερη θέση οδήγησης.

Φρένα, εξοπλισμός και τεχνολογία Ducati Smart Ride

Σε ότι αφορά στην πέδηση, ακτινικά διατεταγμένες τετραπίστονες δαγκάνες M4.32 της Brembo, συνεργάζονται με διπλούς δίσκους 320 mm εμπρός, ενώ πίσω το έργο αναλαμβάνει μονός δίσκος 230 mm, με δαγκάνα ενός εμβόλου. Το φρενάρισμα εποπτεύεται ηλεκτρονικά με corneringABS που λειτουργεί μέσω εξαξονικής IMU.Η ύπαρξη αυτής της προηγμένης μονάδας, επεκτείνει την σουίτα των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, που περιλαμβάνει επίσης, traction control και wheelie control.

Υπάρχουν επίσης διαθέσιμα τέσσερα riding modes, ώστε η απόδοση του κινητήρα να προσαρμόζεται σε κάθε συνθήκη και πεδίο, ενώ στον, ενώ όλα τα ηλεκτρονικά ρυθμίζονται μέσω μιας 5” TFT έγχρωμης οθόνη, που προσφέρει επίσης turn–by–turn πλοήγηση/

Πιο ελαφρύ, πιο συμπαγές, πιο Ducati

Με ξηρό βάρος 175 κιλά, το νέο Monster είναι τέσσερα κιλά ελαφρύτερο από τον προκάτοχό του. Το αποτέλεσμα είναι μια πιο άμεση και ζωντανή συμπεριφορά, που το φέρνει κοντύτερα στο Streetfighter V2, χωρίς όμως να απειλεί ευθέως τη θέση του.

Η Ducati θα προσφέρει δύο εκδόσεις: τη βασική Monster 890 και τη Monster Plus, η οποία ξεχωρίζει χάρη στο μικρό φέρινγκ πάνω από τον προβολέα και το κάλυμμα της πίσω σέλας. Στο μέλλον δεν αποκλείεται να ακολουθήσει και performance έκδοση, με ρυθμιζόμενες αναρτήσεις και εξοπλισμό τύπου SP.

Η νέα γενιά Monster 2026 θα φτάσει στις ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες τον Φεβρουάριο του 2026.

Τι κρατάμε

Το νέο Monster 2026 εγκαινιάζει την πλατφόρμα 890 V2 , πιο ελαφριά και συμβατή με Euro5+.

εγκαινιάζει την πλατφόρμα , πιο ελαφριά και συμβατή με Euro5+. Παρά τη μικρότερη χωρητικότητα, αποδίδει πιο γεμάτη ροπή σε όλο το φάσμα στροφών.

σε όλο το φάσμα στροφών. Το πλαίσιο και το ψαλίδι προέρχονται τεχνολογικά από το Panigale V4 , μειώνοντας σημαντικά το βάρος.

προέρχονται τεχνολογικά από το , μειώνοντας σημαντικά το βάρος. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει IMU, cornering ABS, TFT 5”, Ride Modes και πληθώρα ηλεκτρονικών βοηθημάτων.

και πληθώρα ηλεκτρονικών βοηθημάτων. Η Ducati διατηρεί τον χαρακτήρα του Monster – πιο ώριμο, πιο ισορροπημένο, αλλά πάντα καθαρόαιμα ιταλικό.

