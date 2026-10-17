Νέο παγκόσμιο ρεκόρ: Ηλεκτρική μοτοσυκλέτα διένυσε 436,5 χιλιόμετρα με μία φόρτιση!

Η Zero Motorcycles κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ Guinness κατά περισσότερο από 125 χιλιόμετρα, χρησιμοποιώντας μια μοτοσυκλέτα παραγωγής με πρόσθετη μπαταρία. Πώς κατάφερε να φτάσει από τις Άλπεις μέχρι τη Μεσόγειο χωρίς να χρειαστεί φόρτιση;

Η αυτονομία παραμένει ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για τις ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Ωστόσο, τα τεχνολογικά περιθώρια εξέλιξης φαίνεται πως είναι ακόμη σημαντικά, όπως αποδεικνύει το νέο παγκόσμιο ρεκόρ Guinness που σημείωσε η αμερικανικής προέλευσης Zero Motorcycles. Μια ηλεκτρική Zero DS κατάφερε να καλύψει 436,5 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση, ξεπερνώντας κατά 125,8 χιλιόμετρα την προηγούμενη επίδοση.

Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι το ρεκόρ δεν πραγματοποιήθηκε με κάποια ειδικά κατασκευασμένη πρωτότυπη μοτοσυκλέτα, αλλά με ένα μοντέλο παραγωγής, εξοπλισμένο με ένα προαιρετικό σύστημα πρόσθετης μπαταρίας που διατίθεται κανονικά στους πελάτες της εταιρείας.

Από τις Άλπεις στη Μεσόγειο

Πίσω από το τιμόνι της Zero DS βρισκόταν ο Βέλγος Jelle Verstaen, ο οποίος ξεκίνησε από τη γαλλοϊταλική περιοχή των Άλπεων με προορισμό τις μεσογειακές ακτές της Γαλλίας. Στην προσπάθεια συμμετείχαν ακόμη δύο αναβάτες, οδηγώντας μια Zero SR/S και μια Zero DSR/X.

Η διαδρομή περιλάμβανε ορεινά περάσματα, επαρχιακούς δρόμους και μικρούς οικισμούς, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η επιλογή δεν ήταν τυχαία, καθώς η περιορισμένη κυκλοφορία επέτρεπε στους αναβάτες να διατηρούν σταθερό ρυθμό, χωρίς συνεχείς επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις.

Η ταχύτητα κίνησης διατηρήθηκε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, με στόχο περίπου τα 52 km/h όπου το επέτρεπαν οι συνθήκες. Παράλληλα, οι μεγάλες κατηφορικές διαδρομές των Άλπεων επέτρεψαν την αξιοποίηση της ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση, περιορίζοντας περαιτέρω την κατανάλωση.

Οι καιρικές συνθήκες, πάντως, δεν ήταν ιδανικές σε όλη τη διάρκεια της προσπάθειας. Στα τελευταία 100 χιλιόμετρα οι αναβάτες αντιμετώπισαν έντονη βροχόπτωση, ενώ το τελικό τμήμα πραγματοποιήθηκε με ισχυρούς πλευρικούς ανέμους και καταρρακτώδη βροχή.

Παρά τις δυσκολίες, και οι τρεις μοτοσυκλέτες ξεπέρασαν το προηγούμενο ρεκόρ των 310,689 χιλιομέτρων. Η SR/S κάλυψε 350 χιλιόμετρα, η DSR/X έφτασε τα 384, ενώ η DS συνέχισε μέχρι την πλήρη εξάντληση της μπαταρίας της, στα 436,5 χιλιόμετρα.

Ποια είναι η Zero Motorcycles;

Η Zero Motorcycles ιδρύθηκε το 2006 στην Καλιφόρνια και συγκαταλέγεται στους πρωτοπόρους της ηλεκτροκίνησης σε μοτοσυκλέτες. Από τα πρώτα της μοντέλα, που απευθύνονταν κυρίως στην εκτός δρόμου οδήγηση, εξελίχθηκε μέσα σε λίγα χρόνια, σε κατασκευαστή με ολοκληρωμένη γκάμα ηλεκτρικών δικύκλων. Η εταιρεία διαθέτει σήμερα μοντέλα δρόμου, sport και adventure, έχοντας αναπτύξει δική της τεχνολογία ηλεκτροκινητήρων, συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και μπαταριών, με την ονομασία Z-Force.

Η Zero DS που χρησιμοποιήθηκε για το ρεκόρ είναι μια μοτοσυκλέτα διπλής χρήσης, σχεδιασμένη για καθημερινή μετακίνηση, ταξίδια και ήπιες εκτός δρόμου διαδρομές. Διαθέτει ηλεκτροκινητήρα ισχύος 45 kW (περίπου 61 ίππων), με 132 Nm ροπής και τελική ταχύτητα 139 km/h. Η μετάδοση της κίνησης στον πίσω τροχό γίνεται μέσω οδοντωτού ιμάντα, χωρίς συμβατικό κιβώτιο ταχυτήτων.

Το μυστικό της πρόσθετης μπαταρίας Power Tank

Καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη του ρεκόρ είχε το Power Tank, ένα προαιρετικό σύστημα που αυξάνει τη συνολική ενεργειακή χωρητικότητα της μοτοσυκλέτας. Στη βασική της διαμόρφωση, η Zero DS διαθέτει μπαταρία ιόντων λιθίου Z-Force χωρητικότητας 15,6 kWh. Το Power Tank προσθέτει επιπλέον 3,6 kWh, ανεβάζοντας τη συνολική μέγιστη χωρητικότητα στις 19,2 kWh, δηλαδή περίπου 23% περισσότερο από τη βασική έκδοση.

Δεν πρόκειται για εξωτερική αποσπώμενη μπαταρία ή κάποιο φορητό σύστημα φόρτισης. Είναι μια πρόσθετη συστοιχία μπαταριών που εγκαθίσταται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο, καταλαμβάνοντας τον χώρο στην περιοχή όπου μια συμβατική μοτοσυκλέτα θα είχε το ρεζερβουάρ καυσίμου. Διατηρείται πάντως ένας μικρός αποθηκευτικός χώρος που κλειδώνει.

Η τοποθέτησή του συνεπάγεται έναν συμβιβασμό: το συγκεκριμένο Power Tank δεν μπορεί να συνδυαστεί με τον προαιρετικό ταχυφορτιστή των 6 kW, καθώς τα δύο συστήματα αξιοποιούν τον ίδιο χώρο. Επομένως, ο αγοραστής καλείται ουσιαστικά να επιλέξει ανάμεσα σε μεγαλύτερη αυτονομία και ταχύτερη φόρτιση.

Ρεκόρ αυτονομίας, αλλά υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις

Η ίδια η Zero ανακοινώνει για τη βασική DS αυτονομία έως 249 χιλιομέτρων σε αστικές συνθήκες, ενώ σε μικτές διαδρομές, με υψηλότερες ταχύτητες, η εκτιμώμενη αυτονομία περιορίζεται στα 185 ή ακόμη και στα 161 χιλιόμετρα, ανάλογα με τον ρυθμό κίνησης. Επομένως, τα 436,5 χιλιόμετρα του ρεκόρ δεν πρέπει να εκληφθούν ως μια τυπική επίδοση που μπορεί να επαναλάβει εύκολα οποιοσδήποτε αναβάτης.

Η πρόσθετη χωρητικότητα της μπαταρίας, η χαμηλή ταχύτητα, η προσεκτικά σχεδιασμένη διαδρομή και κυρίως η συνολική υψομετρική διαφορά μεταξύ των Άλπεων και της Μεσογείου συνέβαλαν στο αποτέλεσμα. Αυτό, βέβαια, δεν μειώνει την αξία του επιτεύγματος. Η μοτοσυκλέτα χρησιμοποιούσε κανονικά ελαστικά και δεν είχε υποστεί ειδικές μηχανικές ή αεροδυναμικές μετατροπές. Επιπλέον, η διαδρομή πραγματοποιήθηκε σε δημόσιους δρόμους και όχι σε κάποια πίστα δοκιμών αποκλεισμένη από την κυκλοφορία.

Για την πιστοποίηση του ρεκόρ χρησιμοποιήθηκαν δύο ανεξάρτητα συστήματα καταγραφής GPS, ενώ η θύρα φόρτισης είχε σφραγιστεί πριν από την εκκίνηση. Το σύνολο των στοιχείων ελέγχθηκε από εκπρόσωπο των Guinness World Records, ο οποίος επικύρωσε τη νέα επίδοση.

Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στη φινλανδική Verge Motorcycles, με μια TS Pro που είχε διανύσει 310,689 χιλιόμετρα τον Μάρτιο του 2025. Η νέα επίδοση της Zero DS συνιστά βελτίωση μεγαλύτερη του 40%, ένα σημαντικό βήμα για την εξέλιξη των ηλεκτρικών μοτοσυκλετών.