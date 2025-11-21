quattroruote-icon
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Νέος τιμοκατάλογος CFMOTO & αποκλειστικές προσφορές έως το τέλος του 2025

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 21.11.2025
Κώστας Γαμβρούλης
neos-timokatalogos-cfmoto-apokleistikes-prosfores-eos-to-telos-tou-2025-783692

Η CFMOTO Hellas ανακοίνωσε τον νέο τιμοκατάλογο φέρνοντας μαζί του δύο ολοκαίνουρια μοντέλα, σημαντικές μειώσεις σε επιλεγμένες μοτοσυκλέτες της γκάμας, καθώς και δύο ελκυστικές προσφορές για τα δημοφιλή adventure μοντέλα 800MT Sport και 700MT

Νέα μοντέλα στην ελληνική αγορά

Ο νέος τιμοκατάλογος της CFMOTO εγκαινιάζει την άφιξη δύο μοτοσυκλετών που στοχεύουν στην κατηγορία των entry-level και sport commuters:

250NK – Η ιδανική naked πρόταση για την πόλη

Η 250NK έρχεται ως μια ευέλικτη, σύγχρονη και οικονομική naked επιλογή για καθημερινή μετακίνηση. Με compact γεωμετρία, χαμηλό βάρος και δυναμικό σχεδιασμό, απευθύνεται σε νέους αναβάτες αλλά και σε όσους θέλουν μια γρήγορη και εύχρηστη μοτοσυκλέτα για χρήση εντός πόλης.

250SR – Sport εμφάνιση, καθημερινή χρηστικότητα

Η 250SR προσφέρει μια πιο sport προσέγγιση, με εντυπωσιακή εμφάνιση και πιο επιθετική θέση οδήγησης, χωρίς να χάνει τον καθημερινό χαρακτήρα της.
Συνδυάζει στυλ, οικονομία και τεχνολογία, αποτελώντας ελκυστική επιλογή για όσους θέλουν να μπουν στον κόσμο των sport μοτοσυκλετών με προσιτό τρόπο.

Μειώσεις τιμών σε υπάρχοντα μοντέλα

Στο πλαίσιο της νέας εμπορικής πολιτικής, η CFMOTO προχωρά και σε μειώσεις τιμών σε επιλεγμένα μοντέλα της υπάρχουσας γκάμας.
Οι μειώσεις αυτές στοχεύουν στο να ενισχύσουν περαιτέρω τη σχέση αξίας/τιμής που έχει καθιερώσει η εταιρεία τα τελευταία χρόνια, κάνοντας τα δημοφιλή της μοντέλα ακόμη πιο ανταγωνιστικά.

Αποκλειστικές προσφορές στα adventure μοντέλα

Παράλληλα με τον νέο τιμοκατάλογο, η CFMOTO παρουσιάζει δύο μοναδικές προσφορές που ισχύουν μέχρι το τέλος του 2025, προσφέροντας στους λάτρεις των adventure μοτοσυκλετών ένα premium δώρο που αναβαθμίζει ουσιαστικά την καθημερινότητα και τα ταξίδια τους.

800MT Sport – Με δώρο το γνήσιο τριβάλιτσο CFMOTO Crafted

Το δημοφιλές 800MT Sport, γνωστό για την άνεση και τις ταξιδιωτικές του δυνατότητες, συνοδεύεται πλέον από το γνήσιο τριβάλιτσο CFMOTO Crafted χωρίς επιπλέον κόστος.
Η προσθήκη του τριβάλιτσου μεταμορφώνει το μοντέλο, προσφέροντας τεράστια χωρητικότητα και κορυφαία πρακτικότητα για μεγάλες αποδράσεις.

700MT – Με δώρο το γνήσιο τριβάλιτσο CFMOTO Crafted

Αντίστοιχα, το πιο προσιτό adventure της εταιρείας, το 700MT, προσφέρεται και αυτό με το ίδιο premium δώρο.
Με την προσθήκη του τριβάλιτσου Crafted, η μοτοσυκλέτα αποκτά πλήρη ταξιδιωτικό εξοπλισμό, καθιστώντας την ιδανική για αναβάτες που θέλουν ένα ολοκληρωμένο, έτοιμο για όλα adventure setup.

Το γνήσιο τριβάλιτσο CFMOTO Crafted

Το προσφερόμενο τριβάλιτσο ξεχωρίζει για:

  • Άριστη αντοχή σε απαιτητικές συνθήκες

  • Εργονομία και άψογη εφαρμογή στις adventure μοτοσυκλέτες

  • Μεγάλη χωρητικότητα για καθημερινές ανάγκες ή ταξίδια

  • Premium υλικά και υψηλή ποιότητα κατασκευής

  • Εναρμονισμένο σχεδιασμό με τη γκάμα της CFMOTO

Πρόκειται για ένα από τα πιο ζητούμενα αξεσουάρ, και το γεγονός ότι προσφέρεται δωρεάν ενισχύει σημαντικά την αξία των δύο μοντέλων.

Τι κρατάμε

  • Νέος τιμοκατάλογος CFMOTO σε ισχύ από 15/11/2025 έως 31/12/2025.

  • Εισαγωγή των νέων μοντέλων 250NK και 250SR στην ελληνική αγορά.

  • Μειώσεις τιμών σε επιλεγμένα υπάρχοντα μοντέλα της γκάμας.

  • Προσφορές με δωρεάν τριβάλιτσο CFMOTO Crafted στα 800MT Sport και 700MT.

  • Η CFMOTO συνεχίζει να επενδύει σε ποιότητα, αξία και υποστήριξη για τους αναβάτες.

Κώστας Γαμβρούλης

