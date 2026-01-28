quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Νέος τιμοκατάλογος μοτοσυκλετών Suzuki – Δείτε πως διαμορφώνονται οι τιμές για τα δημοφιλή μοντέλα

ΤΕΤΑΡΤΗ | 28.01.2026
Κώστας Γαμβρούλης
neos-timokatalogos-motosykleton-suzuki-deite-pos-diamorfonontai-oi-times-gia-ta-dimofili-montela-791023

Aυτές είναι οι τιμές για το «βαρύ» πυροβολικό της Suzuki που αποτελείται από μοντέλα όπως τα V-Strom 800 /650, Hayabusa και GSX-S 1000 GX

Η Suzuki Moto Greece ανακοίνωσε τον νέο τιμοκατάλογο λιανικής για το 2026, ο οποίος αφορά το σύνολο της γκάμας των μοντέλων της, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή έμφαση της εταιρείας στην ποιότητα κατασκευής και την αυθεντική οδηγική εμπειρία σε κάθε κατηγορία.

Όλες οι μοτοσυκλέτες της Suzuki κατασκευάζονται στην Ιαπωνία και συνοδεύονται από 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, καθώς και 2 χρόνια οδική βοήθεια, προσφέροντας αυξημένη αίσθηση ασφάλειας και υποστήριξης στον αναβάτη, τόσο στην καθημερινή χρήση όσο και στα ταξίδια.

Ο νέος τιμοκατάλογος καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών, ωστόσο για το 2026 ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε μοντέλα που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στην ελληνική αγορά. Στην κατηγορία των adventure, ξεχωρίζουν το V-STROM 800DE, με τιμή 11.595 ευρώ, το V-STROM 800 στα 10.695 ευρώ, καθώς και τα ιδιαίτερα δημοφιλή V-STROM 650 XT στα 8.995 ευρώ και V-STROM 650 στα 7.995 ευρώ, μοντέλα που συνδυάζουν ευελιξία, αξιοπιστία και προσαρμοστικότητα στις ελληνικές συνθήκες.

Στον χώρο των sport-touring, το GSX-S 1000 GX διατίθεται στην τιμή των 15.995 ευρώ και συνοδεύεται από δώρο σετ πλαϊνών βαλιτσών, ενισχύοντας τον διπλό του χαρακτήρα ως μοτοσυκλέτα καθημερινής μετακίνησης αλλά και μεγάλων αποστάσεων.

Ο τιμοκατάλογος του 2026 διαμορφώνει ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο επιλογών, με μοντέλα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς και στη φιλοσοφία αξιοπιστίας που διαχρονικά χαρακτηρίζει τη Suzuki.

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Suzuki
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

i-proti-suzuki-hayabusa-special-edition-stin-ellada-pou-boreis-na-ti-deis-785880

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

09.12.2025

Η πρώτη Suzuki Hayabusa Special Edition στην Ελλάδα – Που μπορείς να τη δεις
50-ditrochous-pyravlous-ton-152-ippon-pire-i-astynomia-tis-kyprou-784499

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

27.11.2025

50 δίτροχους πύραυλους των 152 ίππων πήρε η Αστυνομία της Κύπρου
suzuki-sv-7gx-apokalypsi-tou-mesaiou-crossover-tis-suzuki-me-enan-gnosto-kinitira-pou-paramenei-zontanos-781790

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

04.11.2025

Suzuki SV-7GX: Αποκάλυψη του «μεσαίου» crossover της Suzuki, με έναν γνωστό κινητήρα που παραμένει ζωντανός!
suzuki-v-strom-800-20-chronia-meta-778862

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

10.10.2025

Suzuki V-Strom 800: 20 χρόνια μετά
protes-entyposeis-suzuki-dr-z4s-dr-z4sm-to-prosito-fun-epistrefei-776102

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

23.09.2025

Πρώτες εντυπώσεις Suzuki DR-Z4S & DR-Z4SM: Το προσιτό fun επιστρέφει!
suzuki-cn-challenge-agonas-antochis-me-100-viosimo-kafsimo-771207

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

14.08.2025

Suzuki CN Challenge: Αγώνας αντοχής με 100% βιώσιμο καύσιμο

Πρόσφατες Ειδήσεις