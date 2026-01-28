Νέος τιμοκατάλογος μοτοσυκλετών Suzuki – Δείτε πως διαμορφώνονται οι τιμές για τα δημοφιλή μοντέλα

Aυτές είναι οι τιμές για το «βαρύ» πυροβολικό της Suzuki που αποτελείται από μοντέλα όπως τα V-Strom 800 /650, Hayabusa και GSX-S 1000 GX

Η Suzuki Moto Greece ανακοίνωσε τον νέο τιμοκατάλογο λιανικής για το 2026, ο οποίος αφορά το σύνολο της γκάμας των μοντέλων της, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή έμφαση της εταιρείας στην ποιότητα κατασκευής και την αυθεντική οδηγική εμπειρία σε κάθε κατηγορία.

Όλες οι μοτοσυκλέτες της Suzuki κατασκευάζονται στην Ιαπωνία και συνοδεύονται από 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, καθώς και 2 χρόνια οδική βοήθεια, προσφέροντας αυξημένη αίσθηση ασφάλειας και υποστήριξης στον αναβάτη, τόσο στην καθημερινή χρήση όσο και στα ταξίδια.

Ο νέος τιμοκατάλογος καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών, ωστόσο για το 2026 ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε μοντέλα που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στην ελληνική αγορά. Στην κατηγορία των adventure, ξεχωρίζουν το V-STROM 800DE, με τιμή 11.595 ευρώ, το V-STROM 800 στα 10.695 ευρώ, καθώς και τα ιδιαίτερα δημοφιλή V-STROM 650 XT στα 8.995 ευρώ και V-STROM 650 στα 7.995 ευρώ, μοντέλα που συνδυάζουν ευελιξία, αξιοπιστία και προσαρμοστικότητα στις ελληνικές συνθήκες.

Στον χώρο των sport-touring, το GSX-S 1000 GX διατίθεται στην τιμή των 15.995 ευρώ και συνοδεύεται από δώρο σετ πλαϊνών βαλιτσών, ενισχύοντας τον διπλό του χαρακτήρα ως μοτοσυκλέτα καθημερινής μετακίνησης αλλά και μεγάλων αποστάσεων.

Ο τιμοκατάλογος του 2026 διαμορφώνει ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο επιλογών, με μοντέλα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς και στη φιλοσοφία αξιοπιστίας που διαχρονικά χαρακτηρίζει τη Suzuki.