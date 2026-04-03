ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Οι κάμερες ΑΙ θα καταγράφουν και αυτή την κακή συνήθεια των αναβατών

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 03.04.2026
Κώστας Γαμβρούλης
Τα δίτροχα –πέραν των αυτοκινήτων- θα ελέγχονται από τις σύγχρονες κάμερες AI για μια πολύ συχνή παράβαση στην οποία επιδίδονται πολλοί αναβάτες

Η σταδιακή εγκατάσταση και ενεργοποίηση των νέων «έξυπνων» καμερών AI στους δρόμους φέρνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται οι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Μέχρι σήμερα, η προσοχή στρεφόταν κυρίως προς τα αυτοκίνητα, όμως πλέον στο στόχαστρο μπαίνουν και οι αναβάτες δικύκλων, οι οποίοι συχνά επιδίδονται σε μια σειρά από «κατά συνθήκη επιτρεπτές παραβάσεις», αν μπορούμε να τις πούμε έτσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν μεταξύ άλλων και μια ιδιαίτερα συνηθισμένη στους μοτοσικλετιστές κακή συνήθεια, τη στάση μετά τη λευκή γραμμή των φαναριών, πάνω στις διαβάσεις των πεζών.

Παρότι πολλοί θεωρούν ότι το να «προχωρήσουν λίγο μπροστά από τα αυτοκίνητα» δεν αποτελεί σοβαρή παράβαση, οι κάμερες θα την καταγράφουν κανονικά ως αντικανονική προσωρινή στάση και θα αποστέλλεται αυτόματα την αντίστοιχη κλήση.

Πώς λειτουργούν οι κάμερες AI

Οι σύγχρονες κάμερες χρησιμοποιούν αλγορίθμους αναγνώρισης εικόνας που μπορούν να εντοπίσουν:

• τη θέση του οχήματος σε σχέση με τη λευκή γραμμή

• την ύπαρξη ή μη κράνους

• τη χρήση κινητού κατά την οδήγηση

• την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

Η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει στο σύστημα να αναλύει σε πραγματικό χρόνο τη σκηνή και να καταγράφει μόνο τις πραγματικές παραβάσεις, μειώνοντας τα λάθη και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Κάτι δεν μας κολλάει…

Αρχικά να πούμε –για να αποφευχθούν οι παρανοήσεις- ότι όλοι όσοι κυκλοφορούν στους δρόμους οφείλουν να συμμορφώνονται με τον ΚΟΚ, ανεξαρτήτως του αν ανήκουν στις «ευπαθείς ομάδες». Ως εκ τούτων το σχόλιο μας δεν αφορά στο αν αυτή η συνήθεια των αναβατών συνιστά παράβαση ή όχι (είναι παράβαση!) αλλά στο πως όλα αυτά συνδέονται με την νέα πραγματικότητα, όπου η διήθηση των δίτροχων επιτρέπεται –επιτέλους- υπό όρους.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αν τα δίτροχα μπορούν πλέον να κινούνται νόμιμα ανάμεσα στα ακινητοποιημένα αυτοκίνητα σε ένα φανάρι, που θα σταματήσουν όταν φτάσουν σε αυτό; Στις συζητήσεις για τον νέο ΚΟΚ είχε προταθεί η δημιουργία ενός μικρού ξεχωριστού χώρου στα φανάρια ανάμεσα στην διάβαση των πεζών και στην γραμμή που ορίζει το σημείο προσωρινής στάσης των αυτοκινήτων στο φανάρι.

Με αυτό τον τρόπο, το πλήθος των αναβατών θα έβρισκε έναν ασφαλή –και νόμιμο- χώρο για προσωρινή στάση, πριν το φανάρι ανάψει πράσινο. Αυτή η πρόταση, η οποία όφειλε να είναι σύνοδο μέτρο από την στιγμή που νομιμοποιήθηκε η διήθηση, δεν «πέρασε» ποτέ στον νέο ΚΟΚ, με αποτέλεσμα το εξής παράδοξο: να επιτρέπεται η διήθηση αλλά οι αναβάτες να δημιουργούν ουρές ανάμεσα στα ακινητοποιημένα αυτοκίνητα, κάτι το οποίο έχει ως αποτέλεσμα δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις, όταν εκκινούν όλα τα οχήματα μαζί στο πράσινο.

Ναι μεν αλλά λοιπόν. Σαφώς και οι αναβάτες δίτροχων δεν πρέπει να σταματούν πάνω στις διαβάσεις των πεζών ή να περνάνε ακόμα και μπροστά από το φανάρι αλλά εδώ έχουμε ακόμα μια περίπτωση μέτρων που λαμβάνονται χωρίς να εξετάζεται η πραγματικότητα ή να δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για την επιβολή τους.

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
