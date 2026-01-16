quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Οι μοτοσυκλέτες της Benda στην Ελλάδα – Ποιος τις φέρνει;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 16.01.2026
Κώστας Γαμβρούλης
oi-motosykletes-tis-benda-stin-ellada-poios-tis-fernei-789671

Η ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε., η οποία συμπληρώνει φέτος δεκατρία χρόνια συνεχούς και επιτυχημένης δραστηριότητας στην ελληνική αγορά, ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με κατασκευάστρια μοτοσυκλετών και ATV, BENDA

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε. αναλαμβάνει την αποκλειστική διανομή των προϊόντων BENDA στην Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμά της στον τομέα των τετράκυκλων και των δίκυκλων.

Η νέα αυτή συνεργασία έρχεται να προστεθεί στο δυναμικό προφίλ της ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε., η οποία αποτελεί έναν σταθερό και αξιόπιστο παίκτη της ελληνικής αγοράς, με την υπογραφή του ονόματος Β.Ν. Θεοχαράκης. Η φιλοσοφία και οι αξίες της BENDA ευθυγραμμίζονται πλήρως με τη στρατηγική της εταιρείας, καθώς δίνεται έμφαση στην ποιότητα κατασκευής, την καινοτομία και τον σεβασμό προς τον πελάτη, τόσο σε επίπεδο προϊόντος όσο και σε επίπεδο υποστήριξης μετά την πώληση.

Τα οχήματα BENDA ξεχωρίζουν για τον εντυπωσιακό τους σχεδιασμό, ο οποίος συνδυάζει σύγχρονα και κλασικά στοιχεία, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη και αναγνωρίσιμη αισθητική. Η στιβαρή δομή, το υψηλής ποιότητας φινίρισμα και ο σύγχρονος φωτισμός LED προσδίδουν στα μοντέλα έναν μοντέρνο χαρακτήρα, ενώ παράλληλα διατηρούν τη διαχρονικότητά τους. Η αξιοπιστία, οι επιδόσεις και η συνολική οδηγική εμπειρία αποτελούν βασικούς πυλώνες της ταυτότητας της μάρκας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η παραγωγή των οχημάτων BENDA πραγματοποιείται από τη Hangzhou Saturn Power Technology Co., Ltd., μια εταιρεία που ιδρύθηκε το 2016 και διαθέτει σήμερα δύο σύγχρονες μονάδες παραγωγής. Πρόκειται για έναν οργανισμό υψηλής τεχνολογίας, με ισχυρή παρουσία στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ο οποίος επενδύει σε προηγμένα συστήματα σχεδιασμού, ψηφιακής προσομοίωσης και κατασκευής κινητήρων για τετράκυκλα και δίκυκλα οχήματα. Η τεχνογνωσία και η επαγγελματική αριστεία της εταιρείας αναγνωρίζονται σε εθνικό επίπεδο.

Η γκάμα της BENDA που διατίθεται στην ελληνική αγορά είναι ευρεία και σχεδιασμένη ώστε να καλύπτει τις ανάγκες διαφορετικών κατηγοριών αγοραστών. Στον τομέα των ATV περιλαμβάνονται τα μοντέλα Redstone 550 και Redstone 1000, ενώ στην κατηγορία των δίκυκλων ξεχωρίζουν τα Chinchilla 350 CVT, Chinchilla 500 και LFC 700 Pro. Όλα τα μοντέλα έχουν κοινό παρονομαστή την υψηλή αισθητική, την ποιότητα των υλικών και την προσοχή στη λεπτομέρεια.

Με γνώμονα την πρωτοπορία στον σχεδιασμό και την υψηλή τεχνολογία που χαρακτηρίζουν τα προϊόντα BENDA, η ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε., ως αποκλειστικός διανομέας της μάρκας στην Ελλάδα, παραμένει πιστή στο όραμά της να πρωταγωνιστήσει στον χώρο των τετράκυκλων και των δίκυκλων, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Η δυναμική, η ενέργεια και ο ενθουσιασμός που χαρακτηρίζουν τη BENDA αποτυπώνονται ξεκάθαρα στα προϊόντα της, σηματοδοτώντας την αρχή ενός νέου και πολλά υποσχόμενου ταξιδιού στην ελληνική αγορά.

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Benda#ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ ΑΕ
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

i-motosykleta-paragogis-me-to-fardytero-piso-elastiko-to-benda-lfc700-spaei-ta-rekor-780583

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

26.10.2025

Η μοτοσυκλέτα παραγωγής με το φαρδύτερο πίσω ελαστικό – Το Benda LFC700 σπάει τα ρεκόρ!
cyclone-ra1000-to-kineziko-streetfighter-pou-thymizei-entona-ducati-diavel-789532

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

15.01.2026

Cyclone RA1000: Το κινεζικό streetfighter που θυμίζει έντονα Ducati Diavel
to-chroma-tou-aftokinitou-sou-apokalyptei-tin-prosopikotita-sou-esy-pou-anikeis-789303

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

14.01.2026

Το χρώμα του αυτοκινήτου σου αποκαλύπτει την προσωπικότητά σου – Εσύ που ανήκεις;
dokimi-voge-sr4-max-smart-en-to-pollo-to-ef-789008

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

11.01.2026

Δοκιμή Voge SR4 MAX SMART: ἐν τῷ πολλῷ τὸ εὖ
patenta-honda-to-proto-energo-systima-diefthynsis-gia-apofygi-sygkrouseon-se-motosykleta-788246

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

04.01.2026

Πατέντα Honda: Το πρώτο ενεργό σύστημα διεύθυνσης για αποφυγή συγκρούσεων σε μοτοσυκλέτα
dokimi-aprilia-tuareg-660-rally-pera-apo-ta-oria-tis-asfaltou-787749

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

28.12.2025

Δοκιμή Aprilia Tuareg 660 Rally: Πέρα από τα όρια της ασφάλτου

Πρόσφατες Ειδήσεις