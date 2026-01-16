Οι μοτοσυκλέτες της Benda στην Ελλάδα – Ποιος τις φέρνει;

Η ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε., η οποία συμπληρώνει φέτος δεκατρία χρόνια συνεχούς και επιτυχημένης δραστηριότητας στην ελληνική αγορά, ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με κατασκευάστρια μοτοσυκλετών και ATV, BENDA

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε. αναλαμβάνει την αποκλειστική διανομή των προϊόντων BENDA στην Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμά της στον τομέα των τετράκυκλων και των δίκυκλων.

Η νέα αυτή συνεργασία έρχεται να προστεθεί στο δυναμικό προφίλ της ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε., η οποία αποτελεί έναν σταθερό και αξιόπιστο παίκτη της ελληνικής αγοράς, με την υπογραφή του ονόματος Β.Ν. Θεοχαράκης. Η φιλοσοφία και οι αξίες της BENDA ευθυγραμμίζονται πλήρως με τη στρατηγική της εταιρείας, καθώς δίνεται έμφαση στην ποιότητα κατασκευής, την καινοτομία και τον σεβασμό προς τον πελάτη, τόσο σε επίπεδο προϊόντος όσο και σε επίπεδο υποστήριξης μετά την πώληση.

Τα οχήματα BENDA ξεχωρίζουν για τον εντυπωσιακό τους σχεδιασμό, ο οποίος συνδυάζει σύγχρονα και κλασικά στοιχεία, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη και αναγνωρίσιμη αισθητική. Η στιβαρή δομή, το υψηλής ποιότητας φινίρισμα και ο σύγχρονος φωτισμός LED προσδίδουν στα μοντέλα έναν μοντέρνο χαρακτήρα, ενώ παράλληλα διατηρούν τη διαχρονικότητά τους. Η αξιοπιστία, οι επιδόσεις και η συνολική οδηγική εμπειρία αποτελούν βασικούς πυλώνες της ταυτότητας της μάρκας.

Η παραγωγή των οχημάτων BENDA πραγματοποιείται από τη Hangzhou Saturn Power Technology Co., Ltd., μια εταιρεία που ιδρύθηκε το 2016 και διαθέτει σήμερα δύο σύγχρονες μονάδες παραγωγής. Πρόκειται για έναν οργανισμό υψηλής τεχνολογίας, με ισχυρή παρουσία στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ο οποίος επενδύει σε προηγμένα συστήματα σχεδιασμού, ψηφιακής προσομοίωσης και κατασκευής κινητήρων για τετράκυκλα και δίκυκλα οχήματα. Η τεχνογνωσία και η επαγγελματική αριστεία της εταιρείας αναγνωρίζονται σε εθνικό επίπεδο.

Η γκάμα της BENDA που διατίθεται στην ελληνική αγορά είναι ευρεία και σχεδιασμένη ώστε να καλύπτει τις ανάγκες διαφορετικών κατηγοριών αγοραστών. Στον τομέα των ATV περιλαμβάνονται τα μοντέλα Redstone 550 και Redstone 1000, ενώ στην κατηγορία των δίκυκλων ξεχωρίζουν τα Chinchilla 350 CVT, Chinchilla 500 και LFC 700 Pro. Όλα τα μοντέλα έχουν κοινό παρονομαστή την υψηλή αισθητική, την ποιότητα των υλικών και την προσοχή στη λεπτομέρεια.

Με γνώμονα την πρωτοπορία στον σχεδιασμό και την υψηλή τεχνολογία που χαρακτηρίζουν τα προϊόντα BENDA, η ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε., ως αποκλειστικός διανομέας της μάρκας στην Ελλάδα, παραμένει πιστή στο όραμά της να πρωταγωνιστήσει στον χώρο των τετράκυκλων και των δίκυκλων, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Η δυναμική, η ενέργεια και ο ενθουσιασμός που χαρακτηρίζουν τη BENDA αποτυπώνονται ξεκάθαρα στα προϊόντα της, σηματοδοτώντας την αρχή ενός νέου και πολλά υποσχόμενου ταξιδιού στην ελληνική αγορά.