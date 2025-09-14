Ola Diamondhead: Το ινδικό ηλεκτρικό superbike

Η Ola Electric, ήδη γνωστή στον χώρο της ηλεκτροκίνησης, έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα παρουσιάζοντας επίσημα το Diamondhead.

Του Ελευθέριου Γριμπάπη

Η Ola Diamondhead θα κυκλοφορήσει το 2027 με τιμή περίπου 4.870 ευρώ , εντυπωσιακά χαμηλή για superbike.

0-97 km/h σε 2 δευτερόλεπτα υπόσχεται η ινδική εταιρεία, με χρήση αλουμινίου, μαγνησίου και ανθρακονημάτων.

Σχεδίαση «διαμαντιού» με hub-center steering και ενεργά αεροδυναμικά βοηθήματα.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται ADAS, traction control και AI συστήματα , καθώς και «έξυπνο κράνος» με AR.

Η μπαταρία βασίζεται στην τεχνολογία 4680 Bharat που αναπτύσσει η Ola.

Ο CEO της εταιρείας, Bhavish Aggarwal, ανακοίνωσε ότι το μοντέλο θα κυκλοφορήσει το 2027, ενώ αποκάλυψε και την τιμή του. 500.000 ινδικές ρουπίες, δηλαδή περίπου 4.870€.

Η ανακοίνωση δεν περιορίστηκε μόνο στα λόγια. Στο ετήσιο event Sankalp 2025 στην Ινδία, ανέβηκε στη σκηνή ένα λειτουργικό πρωτότυπο, το οποίο μάλιστα οδηγήθηκε μπροστά στο κοινό. Για τα δεδομένα μιας μοτοσυκλέτας που υπόσχεται επιτάχυνση 0-97 χλμ./ώρα σε μόλις δύο δευτερόλεπτα, η τιμή φαίνεται απίστευτη.

Η Ola δίνει μεγάλη σημασία στην ποιότητα κατασκευής. Σύμφωνα με την εταιρεία, το Diamondhead αξιοποιεί υλικά όπως αλουμίνιο αεροδιαστημικής τεχνολογίας, μαγνήσιο και ανθρακονήματα, που μειώνουν το βάρος και βελτιώνουν την απόδοση. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται ενεργά αεροδυναμικά βοηθήματα, προσαρμοζόμενη ανάρτηση και “active ergonomics” με ρυθμιζόμενα clip-ons και μαρσπιέ, ώστε να βελτιστοποιείται η άνεση και ο έλεγχος ανάλογα με τις συνθήκες.

Η σχεδίαση παραμένει εξαιρετικά τολμηρή, όπως είχε φανεί ήδη από το concept που παρουσιάστηκε πριν δύο χρόνια. Το μπροστινό τμήμα θυμίζει διαμάντι με λεπτή οριζόντια LED γραμμή. Στο πίσω μέρος βρίσκουμε ένα ιδιαίτερο φανάρι και μία αιχμηρή ουρά. Το πρωτότυπο που παρουσιάστηκε διαθέτει εκτεθειμένο εμπρός μονό αμορτισέρ, καθρέφτες στα άκρα του τιμονιού και το εντυπωσιακό σύστημα hub-center steering που φαίνεται πως θα περάσει και στη γραμμή παραγωγής. Στηρίζεται επάνω σε τροχούς 17 ιντσών, με διπλούς δίσκους μπροστά και μονό πίσω.

Στον τομέα της τεχνολογίας και της ασφάλειας, η Ola στοχεύει ψηλά. Φήμες θέλουν το Diamondhead να διαθέτει ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), traction control και προηγμένα AI συστήματα. Παράλληλα η εταιρεία ετοιμάζει το δικό της “Smart AR” κράνος, καθώς και άλλες φορετές συσκευές με τεχνητή νοημοσύνη που θα συνεργάζονται άψογα με τη μοτοσυκλέτα.

Διαβάστε επίσης: Kymco Xciting VS 400 Euro 5+: Νέο maxi scooter μεσαίου κυβισμού

Η μπαταρία θα βασίζεται στο 4680 Bharat που εξελίσσει η Ola “in-house”. Οι μηχανικοί συνεχίζουν να δουλεύουν στην τελική του μορφή, ώστε να εξασφαλίσουν κορυφαία αυτονομία και επιδόσεις. Επίσημα νούμερα δεν έχουν ανακοινωθεί, αλλά η πρόοδος φαίνεται ενθαρρυντική.

Μέχρι το 2027 θα έχουν περάσει πάνω από τέσσερα χρόνια από τότε που η Ola αποκάλυψε το project για πρώτη φορά. Η αναμονή είναι σίγουρα μεγάλη. Αν εξασφαλίσει ένα καλοδουλεμένο λανσάρισμα, θα αποφευχθεί η ψυχρή υποδοχή που είχε συναντήσει το Roadster.

Αυτό που μένει να φανεί είναι αν η Ola θα δώσει αυτή τη φορά επίσημο φωτογραφικό υλικό και δοκιμές σε μέσα ενημέρωσης. Με μία ινδική εταιρεία, ποτέ δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Όμως όλα δείχνουν πως το Diamondhead μπορεί να προκαλέσει αναστάτωση στην κατηγορία των ηλεκτρικών superbike.

Τι κρατάμε;

Η Ola στοχεύει να ταράξει τα νερά στα ηλεκτρικά superbike με το Diamondhead .

Εξαιρετικά δελεαστική τιμή (4.870€) για την απόδοση που υπόσχεται.

Πρωτοποριακός σχεδιασμός και προηγμένα ηλεκτρονικά που θυμίζουν premium μάρκες.

Αν πετύχει το λανσάρισμα, μπορεί να γίνει game changer στην κατηγορία.

Στην Ελλάδα το Chery Tiggo 4 – Υβριδικό με 204 ίππους και τιμή 22.990 ευρώ

Το νέο best-seller SUV της Audi που κάνει 119 km με 0 ευρώ βενζίνη – Τιμή στην Ελλάδα

Τι πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί γύρω από τα σχολεία – Οδηγίες για ασφαλή μετακίνηση