Όλη τη γκάμα Piaggio Beverly τώρα διαθέσιμη με όφελος 300 ευρώ

Η Piaggio Hellas ξεκινά νέα προωθητική ενέργεια για το Beverly, προσφέροντας όφελος 300 ευρώ σε όλες τις εκδόσεις του δημοφιλούς urban crossover scooter

Το Beverly αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία των σκούτερ με μεγάλους τροχούς. Συνδυάζει την ευελιξία και την πρακτικότητα που χρειάζονται οι καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη, με την άνεση, την ασφάλεια και τις επιδόσεις που απαιτούν οι μεγαλύτερες διαδρομές. Χάρη στους μεγάλους τροχούς, το στιβαρό πλαίσιο και τον σύγχρονο εξοπλισμό του, προσφέρει υψηλά επίπεδα άνεσης και ελέγχου τόσο για τον αναβάτη όσο και για τον συνεπιβάτη.

Με τη νέα προωθητική ενέργεια, το μοντέλο είναι διαθέσιμο από 4.900 ευρώ ή από 87 ευρώ τον μήνα με το πρόγραμμα DreamRide Now.

Κυβισμοί για κάθε ανάγκη

Η γκάμα Beverly διατίθεται σε δύο εκδόσεις:

Beverly 310 : Ιδανικό για όσους θέλουν ευελιξία και πρακτικότητα στην καθημερινότητα.

: Ιδανικό για όσους θέλουν ευελιξία και πρακτικότητα στην καθημερινότητα. Beverly 400: Προσφέρει υψηλότερες επιδόσεις και μεγαλύτερη άνεση στις μεγάλες διαδρομές, διατηρώντας τον χαρακτήρα του κορυφαίου urban crossover της Piaggio.

Η προσφορά των 300 ευρώ ισχύει για όλες τις διαθέσιμες εκδόσεις. Παράλληλα, η απόκτηση μπορεί να συνδυαστεί με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα DreamRide Now, που επιτρέπει στον πελάτη να γνωρίζει από την αρχή την εγγυημένη μελλοντική αξία του οχήματος στο τέλος της χρηματοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το δίκτυο συνεργατών Piaggio σε όλη την Ελλάδα ή να δουν την προσφορά εδώ.