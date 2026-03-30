OMO X: Από το διάστημα, στην άσφαλτο

Η ιδέα μίας μοτοσυκλέτας που δεν πέφτει δεν είναι κάτι καινούριο. Μέχρι τώρα όμως έμενε σε πρωτότυπα ή σε πειραματικά projects μεγάλων εταιρειών. Αυτή τη φορά, η έκπληξη έρχεται από αλλού. Όχι από τη Honda, ούτε από τη Yamaha ή τη BMW, αλλά από μία μικρή startup από τη Σιγκαπούρη, την OMOWAY.

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Το OMO X είναι ίσως ό,τι πιο κοντινό που έχουμε δει σε “αυτόνομο” δίτροχο για καθημερινή χρήση. Η εταιρεία το παρουσιάζει ως την πρώτη ηλεκτρική μοτοσυκλέτα παραγωγής με δυνατότητα αυτοεξισορρόπησης, αν και στην πράξη η μορφή του θυμίζει ξεκάθαρα scooter.

Η ουσία όμως δεν είναι η κατηγορία. Είναι ο τρόπος που στέκεται όρθιο. Το OMO X χρησιμοποιεί μία πλατφόρμα που η εταιρεία ονομάζει OMO-ROBOT. Στην πράξη πρόκειται για ένα σύνολο από κάμερες, αισθητήρες και επεξεργαστές που παρακολουθούν συνεχώς το περιβάλλον. Το σύστημα “καταλαβαίνει” τι συμβαίνει γύρω του και προσαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο.

Το πιο εντυπωσιακό κομμάτι είναι το Control Moment Gyroscope. Μία τεχνολογία που συναντάς σε δορυφόρους, εδώ έχει “κατέβει” σε ένα δίτροχο. Με συνεχείς μικρορυθμίσεις στην αδράνεια, κρατά το όχημα ισορροπημένο όταν κινείται πολύ αργά ή καθόλου. Σε δοκιμές, το OMO X στέκεται μόνο του, χωρίς αναβάτη, ακόμη και σε ασταθές έδαφος.

Η επιλογή να βασιστεί σε scooter αρχιτεκτονική δεν είναι τυχαία. Το OMO X έχει modular σχεδίαση, με διαφορετικά “κουστούμια” ανάλογα τη χρήση. Μπορεί να μεταμορφωθεί από απλό καθημερινό για την πόλη, σε μία πιο street εκδοχή ή ακόμη και touring με δυνατότητα φόρτωσης.

Το ενδιαφέρον είναι ότι το ίδιο το σύστημα προσαρμόζεται διαρκώς. Το γυροσκόπιο αλλάζει ρυθμίσεις ανάλογα το setup, λαμβάνοντας υπόψη βάρος, κατανομή και πιθανές ταχύτητες. Υπάρχει επίσης cloud υποστήριξη, που επιτρέπει στο όχημα να “θυμάται” διαδρομές και να ρυθμίζει τη συμπεριφορά του ανάλογα το οδόστρωμα.

Στα τεχνικά, μιλάμε για ηλεκτρικό σύνολο, χωρίς να υπάρχουν ακόμη αναλυτικά στοιχεία. Παρ’ όλα αυτά, η τελική ξεπερνά τα 110km/h, ενώ η αυτονομία φτάνει περίπου τα 200km.

Εμφανισιακά παραμένει μέσα στη λογική των scooter, με προστατευτικά ποδιών και ζελατίνα. Οι γραμμές είναι έντονες, με full LED φωτισμό. Μπροστά υπάρχει μία ενιαία φωτεινή υπογραφή που η εταιρεία αποκαλεί “saberlights”. Το πίσω μέρος ξεχωρίζει με το φαρδύ ελαστικό και τη σέλα που μοιάζει να “αιωρείται”. Το design δεν πέρασε απαρατήρητο, κερδίζοντας βραβείο στο iF Design Award 2026.

Ο εξοπλισμός θυμίζει περισσότερο αυτοκίνητο παρά scooter. Το σύστημα HALO Pilot έχει λειτουργίες όπως αυτόματο παρκάρισμα, adaptive cruise control και δυνατότητα να κινηθεί μόνο του προς τον αναβάτη.

Στην ασφάλεια, η προσέγγιση είναι πλήρως ενεργητική. Το OMO X παρακολουθεί συνεχώς το περιβάλλον, εντοπίζει οχήματα στα τυφλά σημεία, επεμβαίνει αν υπάρξει κίνδυνος, όπως το να φρενάρει μόνο του εάν χρειαστεί. Όλα περνούν μέσα από μία οθόνη 10,25 ιντσών. Υπάρχει επίσης επικοινωνία με άλλα οχήματα, ψηφιακό κλειδί, ενώ η φόρτιση γίνεται ασύρματα, απλά παρκάροντας επάνω σε ειδική βάση.

Η διάθεση θα ξεκινήσει αρχικά στην Ινδονησία, με προπαραγγελίες προς το τέλος Απριλίου και επίσημο λανσάρισμα λίγο αργότερα.

Η τιμή δεν έχει ανακοινωθεί, όμως οι εκτιμήσεις μιλούν για περίπου 3.800 δολάρια, κοντά στα 3.540€. Εάν επιβεβαιωθεί, θα σταθεί απέναντι σε πιο απλά ηλεκτρικά scooter, αλλά και σε μοντέλα όπως το BMW CE 04. Με τέτοιο επίπεδο τεχνολογίας, δύσκολα θα έχει σοβαρό ανταγωνισμό.

Μπορείτε να πάρετε μία “ισορροπημένη” γεύση στο παρακάτω βίντεο: