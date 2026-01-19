Όταν ένα custom ξεφεύγει: Royal Enfield Classic 650 με δύο κινητήρες

Στον κόσμο των custom μοτοσυκλετών υπάρχει ένα event που θεωρείται το απόλυτο προσκύνημα. Το Yokohama Hot Rod Custom Show στην Ιαπωνία. Εκεί όπου συγκεντρώνονται οι πιο ακραίες ιδέες, οι πιο τολμηρές κατασκευές και τα builds που σε κάνουν να μείνεις παγοκολώνα μπροστά τους.

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Στη φετινή διοργάνωση υπήρχαν τα πάντα. Café racers με φουσκωμένα φτερά, Harley Panhead και Shovelhead, choppers με υπερβολικές διαστάσεις. Όμως μία μοτοσυκλέτα κατάφερε να τρελάνει το κοινό. Ένα chopper βασισμένο σε Royal Enfield Classic 650, με όχι έναν, αλλά δύο ολόκληρους κινητήρες!

Η κατασκευή ανήκει στην ιαπωνική Custom Works Zon (CW Zon) και, χωρίς υπερβολή, είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές custom Royal Enfield που έχουμε δει ποτέ. Όχι μόνο για την εμφάνισή της, που είναι πραγματικά εντυπωσιακή, αλλά κυρίως για το τεχνικό βάθος της ιδέας. Δεν συναντάς συχνά δύο δικύλινδρους κινητήρες 650cc επάνω στην ίδια μοτοσυκλέτα.

Ο ιδρυτής της CW Zon, Yuichi Yoshizawa, το εξηγεί ξεκάθαρα. “Στα custom shows κυριαρχούν οι μεγάλου κυβισμού κινητήρες και η οπτική τους παρουσία παίζει τεράστιο ρόλο. Ο κινητήρας της Classic 650 είναι όμορφος και γεμάτος χαρακτήρα. Η ιδέα, λοιπόν, ήταν να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο αυτή η παρουσία, διπλασιάζοντάς τον.”

Η μοτοσυκλέτα ονομάζεται Vita, από τη λατινική λέξη «ζωή». Βασίζεται σε ένα εντελώς custom ατσάλινο hardtail πλαίσιο, το οποίο φιλοξενεί δύο αερόψυκτους δικύλινδρους κινητήρες Royal Enfield 648cc. Οι δύο μονάδες συνδέονται μεταξύ τους μέσω αλυσίδας στην αριστερή πλευρά.

Για να γίνει αυτό εφικτό, ο εμπρός κινητήρας έχασε το κιβώτιο ταχυτήτων, αφού δεν το χρειάζεται, ενώ κόντυνε το κάρτερ του. Στη συνέχεια, οι κινητήρες τοποθετήθηκαν σε διαφορετικό ύψος, μειώνοντας την απόσταση μεταξύ τους ώστε να διατηρηθεί το συνολικό μήκος και η συμπαγής σιλουέτα του πλαισίου, χωρίς να χαθεί η επιβλητική εικόνα αυτής της κατασκευής.

Το εργοστασιακό πλαίσιο της Classic 650 φυσικά δεν είχε καμία τύχη. Η CW Zon το αντικατέστησε πλήρως, δημιουργώντας ένα bespoke girder μπροστινό σύστημα από ατσάλινες πλάκες 12 χιλιοστών και ένα νέο hardtail πλαίσιο. Οι κάτω δοκοί είναι αποσπώμενες, επιτρέποντας την αφαίρεση και επανατοποθέτηση των κινητήρων.

Διπλοί κινητήρες έχουμε ξαναδεί σε custom μοτοσυκλέτες, συνήθως σε land-speed racers. Όμως, όπως εξηγεί ο Yoshizawa, αυτού του είδους οι κατασκευές δεν αγγίζουν ιδιαίτερα την ιαπωνική custom σκηνή. Τα choppers, αντίθετα, είναι εξαιρετικά δημοφιλή. Ένα chopper με δύο κινητήρες ήταν εγγυημένο ότι θα προκαλούσε έντονες αντιδράσεις. Ήταν κάτι που ο ίδιος ήθελε από καιρό να κάνει.

Για να ολοκληρωθεί η εικόνα, η Vita φορά τροχούς 26 ιντσών, με δίσκους Hot Dock, δαγκάνες Performance Machine και αντλίες φρένων Neo Factory. Το ρεζερβουάρ καυσίμου δεν βρίσκεται στη συνηθισμένη θέση, αλλά κάτω από τη σέλα, ενώ στη θέση του κλασικού ντεπόζιτου υπάρχει ένα κουτί που φιλοξενεί όλα τα ηλεκτρονικά.

Ξεχωρίζουν οι λεπτομέρειες από μαόνι, φτιαγμένες από φίλο του Yoshizawa που είναι επαγγελματίας επιπλοποιός. Ο “jockey” συμπλέκτης είναι χειροποίητος από ατσάλι Δαμασκού, ενώ το τελικό καλλιτεχνικό στοιχείο είναι ένα σκαλιστό αλουμινένιο διακοσμητικό που θυμίζει πουλί σε πτήση.

Όλα τα εξωτερικά μέρη έχουν μείνει άβαφα, ώστε να αναδεικνύεται ο χαρακτήρας των υλικών. Ατσάλι, αλουμίνιο και ξύλο. Στόχος ήταν να αποτυπωθεί η έννοια της ζωντάνιας και της ακατέργαστης ενέργειας, τόσο μέσα από τη μορφή του πουλιού όσο και μέσα από τις υφές των υλικών.

Η Vita αποτελεί μέρος του παγκόσμιου προγράμματος Custom World της Royal Enfield, που δίνει ελευθερία σε δημιουργούς από όλο τον κόσμο να εκφράσουν τις ιδέες τους πάνω σε μοτοσυκλέτες της εταιρείας. Αν το αποτέλεσμα είναι κατασκευές σαν αυτή, τότε το project μπορεί να θεωρηθεί απόλυτα επιτυχημένο.