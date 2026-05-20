ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Παρκάρισμα μηχανής στο πεζοδρόμιο: Τι ισχύει και πότε πέφτει πρόστιμο;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 20.05.2026
Κώστας Γαμβρούλης
Το παρκάρισμα της μοτοσυκλέτας (scooter και «παπιού») μπορεί να φαίνεται ότι επιτρέπεται… παντού στην καθημερινότητα, όμως ο ΚΟΚ έχει συγκεκριμένους κανόνες που συχνά αγνοούνται ή παρερμηνεύονται

Η βασική αρχή: πού επιτρέπεται η στάθμευση

Η μοτοσυκλέτα μπορεί να σταθμεύσει κανονικά:

  • στο οδόστρωμα, παράλληλα με το πεζοδρόμιο
  • σε ειδικά διαμορφωμένες θέσεις που έχει ορίσει ο δήμος
  • σε χώρους στάθμευσης που έχουν προβλεφθεί για δίκυκλα

Η στάθμευση θεωρείται νόμιμη μόνο όταν δεν παραβιάζει σήμανση ή γενικές απαγορεύσεις του ΚΟΚ.

Πού απαγορεύεται αυστηρά

Ο ΚΟΚ είναι σαφής ότι η μοτοσυκλέτα δεν μπορεί να σταθμεύει σε σημεία που εμποδίζουν πεζούς, οχήματα ή την πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές. Συγκεκριμένα απαγορεύεται:

  • σε πεζοδρόμια και πεζόδρομους
  • σε ράμπες ΑμεΑ ή ειδικές θέσεις ΑμεΑ
  • σε διαβάσεις πεζών ή πολύ κοντά σε αυτές
  • μπροστά από εισόδους/εξόδους κατοικιών ή πάρκινγκ
  • σε στάσεις λεωφορείων και σημεία δημόσιας συγκοινωνίας
  • σε σημεία που εμποδίζουν τη διέλευση ή ορατότητα άλλων οχημάτων

Η παραβίαση αυτών των κανόνων συνεπάγεται πρόστιμα και, σε κάποιες περιπτώσεις, απομάκρυνση του οχήματος.

Τα πρόστιμα

Βασικό διοικητικό πρόστιμο ύψους 80 ευρώ επιβάλλεται όταν το δίκυκλο βρίσκεται σε χώρους όπου απαγορεύεται γενικά η στάθμευση, αλλά η θέση του δεν προκαλεί άμεσο κίνδυνο ή πλήρη αποκλεισμό της κυκλοφορίας των πολιτών. Αυτό συμβαίνει αν αφήσετε τη μοτοσυκλέτα επάνω σε πεζοδρόμια ή πλατείες, με την προϋπόθεση ότι απομένει επαρκές πέρασμα για τους πεζούς.

Αυξημένο διοικητικό πρόστιμο ύψους 150 ευρώ επιβάλλεται για παραβάσεις που χαρακτηρίζονται από τον νόμο ως αντικοινωνικές ή μεσαίας επικινδυνότητας, καθώς περιορίζουν ή αποκλείουν τη μετακίνηση ευάλωτων ομάδων. Το ποσό αυτό βεβαιώνεται αν παρκάρετε επάνω σε οριοθετημένες θέσεις ή σε ράμπες που προορίζονται αποκλειστικά για ΑμεΑ. Η ίδια ποινή επιβάλλεται αν κλείσετε τις ειδικές ανάγλυφες λωρίδες των πεζοδρομίων που καθοδηγούν τους τυφλούς, καθώς και αν αφήσετε το όχημα επάνω σε διαβάσεις πεζών ή σε απόσταση μικρότερη των πέντε μέτρων από αυτές.

Η συγκεκριμένη κατηγορία των 150 ευρώ συνοδεύεται από την άμεση αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης και των πινακίδων κυκλοφορίας για διάστημα 60 ημερών. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο οδηγός υποπέσει ξανά στην ίδια ακριβώς παράβαση εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου, το πρόστιμο αυξάνεται στα 1.000 ευρώ με παράλληλη αφαίρεση διπλώματος για 180 ημέρες, ενώ η δεύτερη υποτροπή οδηγεί σε πρόστιμο 2.000 ευρώ και στέρηση της άδειας οδήγησης για έναν χρόνο.

Ανώτατο διοικητικό πρόστιμο ύψους 350 ευρώ επιβάλλεται στις περιπτώσεις όπου προκαλείται σοβαρή παρακώλυση των δημόσιων συγκοινωνιών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Η παράβαση αυτή βεβαιώνεται αν σταθμεύσετε τη μοτοσυκλέτα μέσα σε αποκλειστικές λωρίδες κίνησης λεωφορείων, επάνω σε στάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς ή αν αποκλείσετε τις εισόδους και εξόδους νοσοκομείων, πυροσβεστικών σταθμών και σιδηροδρομικών γραμμών. Η κύρωση αυτή επιφέρει την αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 70 ημέρες, ενώ δίνει το δικαίωμα στις αρχές να απομακρύνουν άμεσα το όχημα με γερανό.

Το «γκρίζο σημείο»: πεζοδρόμια και καθημερινή πρακτική

Το πιο συχνό σημείο τριβής στην πράξη είναι το παρκάρισμα πάνω σε πεζοδρόμια. Αν και σε πολλές πόλεις αυτό έχει γίνει «κακή συνήθεια», ο ΚΟΚ το απαγορεύει ξεκάθαρα, καθώς θεωρείται εμπόδιο για πεζούς και άτομα με αναπηρία.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και μικρή μοτοσυκλέτα ή scooter δεν εξαιρείται από τον κανόνα.

Διαγώνια στάθμευση μοτοσυκλετών

Ο ΚΟΚ επιτρέπει, υπό προϋποθέσεις, τη στάθμευση μοτοσυκλετών διαγώνια σε σχέση με το πεζοδρόμιο (όχι πάνω σε αυτό!) και παράλληλα μεταξύ τους, κάτι που βοηθά στην εξοικονόμηση χώρου σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Σε κάθε περίπτωση ο βασικός κανόνας είναι να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία οχημάτων και πεζών.

Το βασικό πρόβλημα στην καθημερινότητα

Η στάθμευση δίτροχων στην Ελλάδα δεν είναι «ελεύθερη ζώνη» και όπως είδαμε  υπάρχουν σαφείς κανόνες που διέπουν το πώς και που παρκάρουν. Στην πράξη, το πρόβλημα δεν είναι μόνο η νομοθεσία αλλά και η έλλειψη επαρκών υποδομών για αυτά, που οδηγεί συχνά σε παραβατικές λύσεις στην καθημερινή χρήση.

Στo Autotypos.gr έχουμε τονίσει πολλές φορές την αποσυμφόρηση που προσφέρουν τα δίτροχα στην κυκλοφορία και το ότι αποτελούν ίσως την μόνη «βιώσιμη» και άμεση λύση σε αυτό το θέμα, τουλάχιστον σε σχέση με μεγαλεπήβολα αλλά ουτοπικά και μη εφαρμόσιμα σενάρια που κατά καιρούς έρχονται στην επικαιρότητα.

Ωστόσο οι νόμιμες θέσεις που προβλέπουν οι δήμοι για τα δίτροχα στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι ελάχιστες, σε σχέση με τον αριθμό αυτών που κυκλοφορούν καθημερινά.

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
