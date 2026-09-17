Παρουσίαση Suzuki SV-7GX: Προορισμένο να πετύχει

Το νέο crossover της Suzuki αντλεί στοιχεία από το ένδοξο παρελθόν της εταιρείας στη μεσαία κατηγορία και τα προσαρμόζει στις απαιτήσεις του σήμερα, με στόχο να προσφέρει αυτό που διαχρονικά ζητούν οι αναβάτες: μια μοτοσυκλέτα για όλα!

Του Κώστα Γαμβρούλη

Φωτογραφίες: Suzuki / Χρήστος Καραγιωργάκης, Γιώργος Καραγιωργάκης

Οι καιροί αλλάζουν, η αγορά μετασχηματίζεται και καταστάσεις που πλέον θεωρούνται παγιωμένες μπορεί να αλλάξουν μέσα σε μια νύκτα, λόγω της «ρευστότητας» στο παγκόσμιο οικονομικό, εμπορικό και πολιτικό σκηνικό.

Προς το παρόν -και σε ό,τι αφορά τη μοτοσυκλέτα- βρισκόμαστε σε μια στάση αυτού του δρομολογίου όπου η μεσαία κατηγορία επαναπροσδιορίζεται συνεχώς σε κυβισμό, εξοπλισμό και τιμή, με τις προδιαγραφές ρύπων και την κινεζική επέλαση να αποτελούν τις δύο συνισταμένες που επηρεάζουν περισσότερο τις καταστάσεις.

Η Suzuki, ακολουθώντας την πάγια τακτική της να τοποθετείται αφότου έχουν «ωριμάσει οι καταστάσεις», αρχικά έστρεψε την προσοχή της στο άνω άκρο της διευρυμένης μεσαίας κατηγορίας, με τα V-Strom 800 και GSX-8 (T/TT/R/S), γνωρίζοντας προφανώς ότι δημιουργείται κενό σε μια κλάση κυβισμού όπου στο παρελθόν είχε διαπρέψει, με τα V-Strom 650 και με τα SV 650.

Το SV-7GX, λοιπόν, σηματοδοτεί την επιστροφή της στα «650» και έχει δημιουργηθεί από τα υλικά αυτής της επιτυχημένης συνταγής. Σίγουρο βήμα από τη μία, με το ρίσκο βέβαια να προκύψει… ξαναζεσταμένο φαγητό.

Fusion

Σύντηξη, στα ελληνικά, και αυτή ήταν η προσέγγιση της Suzuki για το SV-7GX, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως το σημείο συνάντησης μεταξύ μιας street (SV 650) και μιας adventure (V-Strom 650) μοτοσυκλέτας. Στην προκειμένη περίπτωση, βέβαια, δεν μπορούμε να χρεώσουμε στη Suzuki τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας, αφού τα crossover υπάρχουν εδώ και καιρό και είναι ο νέος τρόπος να λες «all-around» στους δύο τροχούς.

Αυτό που μας επικοινωνήθηκε στην παρουσίαση είναι ότι για τη δημιουργία του SV-7GX αντλήθηκε τεχνογνωσία από το μαξιμαλιστικό σε όλα του ομόσταυλο μοντέλο GSX-S1000GX.

Σχεδιαστικά, αυτό επικυρώνεται κυρίως στο μπροστινό μέρος, με τη μάσκα και τα φωτιστικά σώματα να θυμίζουν το 1000άρι, ενώ η υπόλοιπη μοτοσυκλέτα ακολουθεί πιο ήπιες γραμμές, συμβατές αισθητικά με τον χαρακτήρα της.

Σε έχω δει κάπου, κάπου σε ξέρω

Η ουσιαστικότερη σύνδεση με το παρελθόν βρίσκεται στον κινητήρα. Ο πασίγνωστος, εγνωσμένα αξιόπιστος και αποτελεσματικός υγρόψυκτος V2 των 645 κ.εκ., με περιεχόμενη γωνία 90 μοιρών, συνεχίζει «αειθαλής» την πορεία του, αποδίδοντας 73 ίππους στις 8.500 σ.α.λ. και 64 Nm στις 6.800 σ.α.λ. Πρόκειται για ένα σύνολο με περισσότερα από 25 χρόνια εξέλιξης, το οποίο η Suzuki προσάρμοσε στις ανάγκες του νέου μοντέλου.

Πέραν της σύμπλευσης με τις τρέχουσες προδιαγραφές ρύπων Euro 5+, η σημαντικότερη αλλαγή είναι το ηλεκτρονικό ride-by-wire γκάζι, που επιτρέπει τη συνεργασία του κινητήρα με τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης. Το πακέτο Suzuki Intelligent Ride System περιλαμβάνει επιλογή riding mode στο κλασικό πρότυπο A, B και C της Suzuki, traction control με τρία επίπεδα επέμβασης και δυνατότητα απενεργοποίησης, καθώς και αμφίδρομο quickshifter για το κιβώτιο των έξι σχέσεων.

Οι τρεις επιλογές του Suzuki Drive Mode Selector διαφοροποιούν την απόκριση στο γκάζι. Η Α προσφέρει την αμεσότερη αντίδραση, η Β μια πιο ισορροπημένη λειτουργία για καθημερινή χρήση και η C, η μόνη στην οποία συντελείται και μείωση ισχύος, είναι χρήσιμη όταν οι συνθήκες απαιτούν ήπιο και προοδευτικό γκάζι.

Στην καθημερινή ευκολία στοχεύει και το Low RPM Assist, που υποβοηθά τη διατήρηση των στροφών κατά την εκκίνηση και όταν ο κινητήρας λειτουργεί πολύ χαμηλά, περιορίζοντας την πιθανότητα του «τσαφ»… δηλαδή να σβήσει ο κινητήρας.

Η εφαρμογή αυτών των χαρακτηριστικών στο σύνολό τους αποκαλύπτει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τις προθέσεις της Suzuki για το SV-7GX. Ο γνώριμος κινητήρας αποκτά τρόπους να προσαρμόζεται στον αναβάτη και στις συνθήκες και αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια μοτοσυκλέτα που καλείται να ανταποκριθεί σε ένα ευρύ πεδίο χρήσης που περιλαμβάνει καθημερινή μετακίνηση, κυριακάτικη βόλτα, ταξίδι και ενθουσιώδη οδήγηση στο επαρχιακό δίκτυο.

Η άσφαλτος στο επίκεντρο

Κάποτε, όχι πολλά χρόνια πίσω, οι απαιτήσεις που περιγράφηκαν στην προηγούμενη παράγραφο καλύπτονταν από τις On-Off (ή Adventure, όπως λέγονται πλέον) μοτοσυκλέτες. Στις μέρες μας, δεδομένου ότι η εκτός δρόμου κίνηση αφορά μια συγκεκριμένη και απόλυτα συνειδητοποιημένη «κατηγορία» αναβατών, ο «περιπετειώδης» χαρακτήρας έπαψε να αποτελεί ζητούμενο.

Το SV-7GX ακολουθεί αυτή την τάση και καθιστά σαφές, βάσει εξοπλισμού, προδιαγραφών και περιφερειακών, ότι η άσφαλτος και η ποικιλία των διαδρομών που αυτή προσφέρει αποτελούν το αποκλειστικό πεδίο δράσης του. Τα χαρακτηριστικά που έχουν απομείνει από το «ζευγάρωμα» με το Adventure δόγμα και συνυπάρχουν με τροχούς και ελαστικά δρόμου, είναι η όρθια θέση οδήγησης και μια πιο άνετη «χωροταξική διαρρύθμιση».

Όλα αυτά, που εντάσσονται ξεκάθαρα στο crossover πρότυπο, δεν αποτελούν προϊόν «πειραματισμού» αλλά είναι η φυσική ροή των πραγμάτων, κατά τρόπο που θυμίζει τη δαρβινική εξελικτική θεωρία των ειδών. Των μοτοσυκλετών, στην προκειμένη περίπτωση.

Δομή, περιφερειακά και εξοπλισμός

Το SV-7GX έχει κρατήσει από το SV το ατσάλινο πλαίσιο χωροδικτύωμα, το οποίο συνδυάζεται με συμβατικό τηλεσκοπικό πιρούνι 41 χιλιοστών μπροστά και μονό αμορτισέρ πίσω, με μοχλικό, που προσφέρει ρύθμιση προφόρτισης σε επτά θέσεις. Οι χυτοί τροχοί έχουν διάμετρο 17 ιντσών και φέρουν ελαστικά πρώτης τοποθέτησης Pirelli Angel GT II, σε διαστάσεις 120/70 και 160/60, μπροστά και πίσω αντιστοίχως.

Την πέδηση αναλαμβάνουν δύο δισκόφρενα 290 χιλιοστών με τετραπίστονες δαγκάνες μπροστά και ένα μονό δισκόφρενο 240 χιλιοστών πίσω.

Σε ό,τι αφορά την εργονομία και αν θεωρήσουμε το SV 650 ως σημείο αναφοράς, το τιμόνι βρίσκεται πιο κοντά στον αναβάτη και τα μαρσπιέ χαμηλότερα. Η σέλα τοποθετείται στα απολύτως διαχειρίσιμα από βραχύσωμους αναβάτες 795 χιλιοστά, με στενή διαμόρφωση στην ένωση με το ρεζερβουάρ, ενώ το αφρώδες της έχει αυξηθεί κατά 10 χιλιοστά για τον οδηγό και κατά 20 για τον συνεπιβάτη, για μεγαλύτερη άνεση.

Η ζελατίνα ρυθμίζεται σε τρεις θέσεις, με συνολικό εύρος 50 χιλιοστών, ωστόσο απαιτούνται εργαλεία για αυτό, ενώ χούφτες και πίσω σχάρα με ενσωματωμένες χειρολαβές, συμπληρώνουν τον standard εξοπλισμό.

Το βάρος, με υγρά και «ζουμιά», φτάνει τα 226 κιλά, με το ρεζερβουάρ να χωρά 17,4 λίτρα καυσίμου. Η ανακοινωμένη εργοστασιακή κατανάλωση είναι 4,2 λτ./100 χλμ., κάτι που αντιστοιχεί σε 414 χιλιόμετρα αυτονομίας. Πρόκειται φυσικά για μια θεωρητική τιμή η οποία σε πραγματικές συνθήκες θα διαφέρει, ωστόσο, γνωρίζοντας τον συγκεκριμένο κινητήρα, μπορώ μετά βεβαιότητας να πω ότι σε καμία φάση της πορείας του δεν αποτέλεσε «ενεργειακή καταβόθρα»…

Ο πίνακας οργάνων αποτελείται από μια έγχρωμη οθόνη TFT με αυτόματη προσαρμογή φωτεινότητας, που πλαισιώνεται από δυο στήλες ενδεικτικών λυχνιών δεξιά και αριστερά. Δεν τη λες και tablet σε μέγεθος, αλλά από τη στιγμή που είναι ευκρινής, ευανάγνωστη και πλήρης, δεν μας ενδιαφέρει και πολύ αν μπορεί να παίξει σε προβολή IMAX την Οδύσσεια του Νόλαν. Στα θετικά, η δυνατότητα σύνδεσης με smartphone που επιτρέπει την εμφάνιση οδηγιών πλοήγησης turn-by-turn, ενώ δίπλα στην οθόνη βρίσκεται και θύρα USB-C για φόρτιση συσκευών.

«Μούσκεμα» οι πρώτες εντυπώσεις

Για να μην παρεξηγηθώ, το λέω κυριολεκτικά και όχι σε ό,τι αφορά την οργάνωση από τους ανθρώπους της Suzuki, που ήταν άψογη, στο γνώριμο επαγγελματικό αλλά και φιλικό κλίμα στο οποίο μας έχουν συνηθίσει. Ο καιρός είχε άλλα σχέδια και η βαριά συννεφιά στην αρχή της παρουσίασης είχε ήδη μετατραπεί σε βροχή όταν ήρθε η σειρά μου να οδηγήσω τη μοτοσυκλέτα από το Λουτράκι προς τη λίμνη Βουλιαγμένης (όχι της Αθήνας, της Κορινθίας).

Δεδομένου του ότι νερό σε –ελληνικό- επαρχιακό δρόμο μετά από μήνες ανομβρίας σημαίνει πρόσφυση επιπέδου σαλιάρας, υπήρξε (αυτο)συγκράτηση στον ρυθμό και στην ταχύτητα. Ως εκ τούτου, τα περί της δυναμικής συμπεριφοράς της μοτοσυκλέτας θα τα πούμε αργότερα, όταν την παραλάβουμε για πλήρη δοκιμή.

Πάντως, δεν βρέθηκα «τζάμπα» στο Λουτράκι, καθότι δεν έχει μόνο το SV-7GX φόντα προσαρμοστικότητας, έχω και εγώ. Ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, ή μάλλον ακριβώς επειδή οι συνθήκες ήταν τέτοιες, αποκαλύφθηκε η βασική πτυχή του χαρακτήρα του και αυτή που εν πολλοίς το καθορίζει: η ευκολία οδήγησης.

Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την προσαρμογή των ηλεκτρονικών συστημάτων, αλλά με κάτι βαθιά χαραγμένο στο DNA της μοτοσυκλέτας. Απ’ όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα που να μεταβάλει την αίσθηση βάρους και την ευκολία στις αλλαγές κατεύθυνσης, οπότε όλα αυτά έχουν να κάνουν με το στήσιμο και τη γεωμετρία του.

Το SV-7GX είναι «αέρινο» και «πούπουλο», χωρίς αυτό να μεταφράζεται σε νευρικότητα, όπως διαπίστωσα όταν άνοιξα το γκάζι στα λίγα τμήματα της διαδρομής όπου μπόρεσα. Η ευκολία στην οδήγησή του συνδυάζεται με άψογη απόκριση στο γκάζι, μαλακό και προοδευτικό συμπλέκτη, γεμάτη απόδοση του κινητήρα από χαμηλά, πολύ ομαλές αλλαγές μέσω quickshifter και καλή αίσθηση στα φρένα.

Υπάρχει πολύ μεγάλη ομοιογένεια και αυτό φάνηκε με τον καλύτερο τρόπο στην προσπάθεια να οδηγήσω για πρώτη φορά μια νέα μοτοσυκλέτα σε γλιστερή διαδρομή υπό βροχή, ανιχνεύοντας τη συμπεριφορά της όσο μπορούσα και όσο το επέτρεπαν οι συνθήκες.

Αν μη τι άλλο, αποτελεί ένα πολύ καλό στοιχείο του πυρήνα της μοτοσυκλέτας, πόσο μάλλον σε ένα μοντέλο που στοχεύει σε «γενική» χρήση. Εις το επανιδείν, λοιπόν, σε καλύτερες συνθήκες, με τις πρώτες εντυπώσεις να μην είναι πλήρεις, αλλά πολλά υποσχόμενες.

Το SV-7GX είναι ένα πολύ σημαντικό μοντέλο για την ελληνική αγορά και, κατ’ επέκταση, για τη Suzuki στη χώρα μας. Με καταγωγή από τα SV 650 και V-Strom 650, κουβαλά στους ώμους του ένα βαρύ φορτίο προσδοκιών. Ειδικά το δεύτερο, υπήρξε το τελευταίο πραγματικό best seller στην Ελλάδα, χτίζοντας μια σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό, την οποία το νέο crossover καλείται να συνεχίσει.

Οι πρώτες εντυπώσεις δείχνουν ότι η Suzuki τα προσάρμοσε εύστοχα στις σημερινές απαιτήσεις. Προορισμένο να πετύχει, λοιπόν. Ή, με τέτοια καταγωγή και τόσες προσδοκίες, σχεδόν… καταδικασμένο σε αυτό.

Τιμή και πρόσθετος εξοπλισμός

Το SV-7GX διατίθεται στην ελληνική αγορά με τιμή που ξεκινά από τα 8.295 ευρώ για τη μονόχρωμη, λευκή έκδοση χωρίς γραφικά, ενώ το μαύρο, το μπεζ-γκρι (;) και το δίχρωμο λευκό-μπλε, που φέρουν γραφικά και χρώμα στις ζάντες, κοστίζουν 8.595 ευρώ. Να σημειώσω εδώ ότι το SV-7GX, όπως και όλες οι μοτοσυκλέτες της Suzuki, είναι «Made in Japan».

Σε ό,τι αφορά τον πρόσθετο εργοστασιακό εξοπλισμό, η Suzuki διαθέτει πληθώρα αξεσουάρ, με αυτά που ξεχωρίζουν να είναι όσα προσθέτουν τουριστικές αρετές, όπως η υψηλότερη ζελατίνα, η άνετη (αλλά ψηλότερη) σέλα, οι βαλίτσες, τα top case και τα tank bags.

Δείτε το Suzuki SV-7GX στην επίσημη ιστοσελίδα της Suzuki