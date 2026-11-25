Σε οριακό σημείο βρίσκεται η ιστορική κατασκευάστρια μοτοσυκλετών MV Agusta, η οποία αποφάσισε επανέναρξη της ανταγωνιστικής διαδικασίας πώλησης, ενώ ήδη είχε υπάρξει προσύμφωνο αγοράς

Η φίρμα από το Βαρέζε, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης μέσω του ιταλικού μηχανισμού προστασίας επιχειρήσεων CNC, άνοιξε ξανά την διαδικασία υποβολής προσφορών εξαγοράς, μετά από προβλήματα που προέκυψαν με την φερόμενη ως διεκδικήτρια του 100% επενδυτική, Patritalia.

Βασικοί όροι της MV Agusta, είναι η αρχική μίσθωση των εγκαταστάσεων και των εμπορικών σημάτων, με υποχρεωτική οριστική εξαγορά στη συνέχεια, θέτοντας ως καταληκτική ημερομηνία για τις επίσημες προτάσεις την 21η Δεκεμβρίου 2026.

Με τη γραμμή παραγωγής να υπολειτουργεί εδώ και μήνες, το απούλητο απόθεμα να πιέζει τα δίκτυα και τους εργαζομένους σε καθεστώς μειωμένης απασχόλησης, η διοίκηση ξεκαθαρίζει ότι κριτήριο επιλογής δεν θα είναι μόνο το τίμημα, αλλά και η διατήρηση της παραγωγής και των θέσεων εργασίας.

Την ίδια στιγμή, η ιταλική επενδυτική εταιρεία Patritalia S.p.A., η οποία πριν από λίγους μήνες είχε βρεθεί στην επικαιρότητα για την πρόταση εξαγοράς της Ducati από τον όμιλο Volkswagen, υποστηρίζει ότι έχει ήδη κλειδώσει συμφωνία για το 100% της MV Agusta.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα εκπροσώπων της Patritalia, οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν τον Αύγουστο και κατέληξαν στις 28 Σεπτεμβρίου 2026 με την υπογραφή προσυμφώνου ύψους 215 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που προορίζεται για την πλήρη αναδιοργάνωση της εταιρείας και την επανεκκίνηση όλων των τμημάτων της.

Ωστόσο, η διαδικασία έχει εξελιχθεί σε μετωπική σύγκρουση γύρω από τα οικονομικά δεδομένα. Η επενδυτική εταιρεία καταγγέλλει ότι, ενώ αρχικά της παρουσιάστηκε συνολικό χρέος της τάξης των 35 εκατομμυρίων ευρώ, ο οικονομικός έλεγχος αποκάλυψε απόκλιση 95 εκατομμυρίων ευρώ στις πραγματικές υποχρεώσεις της MV Agusta.

Παρά το τεταμένο κλίμα και την κίνηση της MV Agusta να ανοίξει τη διαδικασία σε νέους διεκδικητές, η Patritalia δηλώνει ότι παραμένει αποφασισμένη να ολοκληρώσει την εξαγορά. Η κρίσιμη δικαστική ακρόαση στο Βαρέζε τον Δεκέμβρη, αναμένεται να κρίνει το ποιος θα είναι ο επόμενος ιδιοκτήτης της εμβληματικής κατασκευάστριας μοτοσυκλετών.