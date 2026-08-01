Πως παρκάρουμε και δένουμε μοτοσυκλέτες και scooter στα γκαράζ των καραβιών

Σαν βγεις στον πηγαιμό για τα νησιά, να εύχεσαι να είναι ασφαλής ο δρόμος σου, γιομάτος με μπουνάτσες, με σχοινιά και με ιμάντες

Αν ανήκετε στους μεγιστάνες που μπορούν να ανταποκριθούν στις τιμές των ακτοπλοϊκών και στα έξοδα διαμονής στα νησιά, τότε το θέμα, σας ενδιαφέρει. Και αν έχετε επιλέξει μοτοσυκλέτα ή scooter για τον σκοπό αυτό, τότε σας ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο και επίσης είστε πρακτικοί και έξυπνοι άνθρωποι, αφού το να φρακάρεις στην κίνηση και να παρκάρεις 3 χιλιόμετρα έξω από την εκάστοτε «χώρα», είναι καταστάσεις που δεν συνιστούν «διακοπές».

Υπάρχει ωστόσο ένα σημείο που χρειάζεται προσοχή και αυτό είναι το ταξίδι με το πλοίο. Γιατί τίποτα δεν είναι χειρότερο από το να ξεκινήσουν αυτές οι λίγες μέρες καλοκαιρινής ξεκούρασης με νεύρα και υλικές ζημιές στο δίτροχο σας.

Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά λοιπόν. Σε ένα «αμπάρι» πλοίου επικρατεί συνωστισμός, κουνάει -και πολλές φορές αρκετά αν υπάρχει «καιρός» ή εκτελούνται ελιγμοί στα λιμάνια- ενώ οι τεράστιες μηχανές, προκαλούν δυνατούς κραδασμούς. Ως εκ τούτων, τα δίτροχα πρέπει να ασφαλίζονται / δένονται κατά την μεταφορά τους, αφού εγγενώς δεν έχουν την στατική ισορροπία των αυτοκινήτων όταν σταθμεύουν. Και αυτός είναι βασικός κανόνας ασφάλειας και υποχρέωση της ακτοπλοϊκής και του πληρώματος.

Στα γκαράζ των πλοίων, υπάρχει ειδικός χώρος / τμήμα όπου παρκάρονται μοτοσυκλέτες και scooter και αυτός είναι στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων δίπλα στα εσωτερικά τοιχώματα της «γάστρας» του πλοίου ή σε μπουλμέδες (δηλαδή εσωτερικά χωρίσματα λαμαρίνας). Τα δίτροχα σταθμεύουν κοντά σε αυτά τα τοιχώματα, πάντα στο πλάγιο σταντ τους και με τρόπο τέτοιο, ώστε η φυσική κλίση που παίρνουν όταν στηρίζονται στον πλαγιστάστη, να είναι προς την πλευρά της λαμαρίνας του πλοίου. Έτσι, δημιουργείται μια τρίγωνη βάση επαφής με το δάπεδο, (μπροστινός τροχός, πίσω τροχός, σταντ) η οποία είναι πολύ αποτελεσματική σε στήριξη.

Ωστόσο, δεν αρκεί μόνο αυτό, χρειάζεται και ασφάλιση του δίτροχου και αυτή γίνεται με ιμάντες και σχοινιά από τα σημεία στήριξης / πρόσδεσης που υπάρχουν στα τοιχώματα του πλοίου. Το θέμα είναι όμως, πως και σε ποια σημεία δένεται η μηχανή ή το scooter και εδώ θέλει προσοχή. Ιδανικά σημεία για πρόσδεση είναι η κάτω τιμονόπλακα του μπροστινού τροχού, τα προστατευτικά κάγκελα (αν υπάρχουν), οι βάσεις των μαρσπιέ οδηγού και συνοδηγού, το υποπλαίσιο (αν είναι δυνατό) καθώς και η πίσω σχάρα ή οι χειρολαβές του συνεπιβάτη.

ΠΟΤΕ πρόσδεση από τιμόνι, καθρέπτες, μανέτες, εξάτμιση ή πλαστικά μέρη αφού οι δυνάμεις που αναπτύσσονται είναι μεγάλες και συνεχείς και μπορούν εύκολα να σπάσουν ή να προκαλέσουν ζημιές στα σημεία αυτά. Επίσης, ποτέ δεν κλειδώνουμε το τιμόνι, αφού οι συνεχείς κλυδωνισμοί του πλοίου, ενδέχεται να ασκούν πίεση στον πείρο και στον μηχανισμό κλειδώματος. Το τιμόνι θα πρέπει να είναι γυρισμένο προς την πλευρά της λαμαρίνας του πλοίου και στο τέρμα του, εκεί που ακουμπάει στα stop του.

Θα πρέπει να υπάρχει τάση στα σχοινιά ή στους ιμάντες, όχι υπερβολική, αλλά σίγουρα τόση ώστε η μοτοσυκλέτα / scooter να έχει σίγουρη ασφάλιση. Το ζητούμενο είναι να μην υπάρχει κύλιση ή μετατόπιση, οπότε στις μοτοσυκλέτες κουμπώνουμε και την πρώτη στο κιβώτιο. Επίσης, δεν θα πρέπει η πρόσδεση να έχει «τζόγο» καθώς μπορεί το δίτροχο να ανασηκώνεται από το πλάγιο σταντ σε περίπτωση θαλασσοταραχής.

Προσοχή επίσης να μην υπάρχουν σημεία επαφής των μερών της μηχανής με τις λαμαρίνες του πλοίου, όπως επίσης και να μην δημιουργηθούν σημάδια από τα μέσα πρόσδεσης σε πλαστικά. Μια έξυπνη και φθηνή λύση είναι αυτά τα αφρώδη «μακαρόνια» που χρησιμοποιούνται από τα παιδιά για κολύμβηση. Μπορείτε να τα βρείτε παντού, είναι πάμφθηνα, πανάλαφρα και εύκαμπτα, οπότε μπορούν να μεταφερθούν εύκολα κα να τα χρησιμοποιήσετε ως προστατευτικά. Καλό είναι επίσης, παρ όλο που στα πλοία υπάρχουν δεστικά, αλλά αμφιβόλου ποιότητας (έχουμε δει μέχρι και πλαστικούς σπάγκους…), να έχετε μαζί σας δικά σας σχοινιά ή ιμάντες.

Συνοψίζοντας –Πάντα στήριξη στο πλάγιο σταντ, παράλληλα με τις λαμαρίνες του πλοίου και με κλίση προς αυτές -Τιμόνι γυρισμένο επίσης προς την πλευρά την λαμαρίνας, πάντα ξεκλείδωτο, και τερματισμένο στα «stop» του -Στις μοτοσυκλέτες, βάζουμε πρώτη ταχύτητα στο κιβώτιο -Δέσιμο ιδανικά από κάτω τιμονόπλακα, προστατευτικά κάγκελα, βάσεις μαρσπιέ, σχάρα -Εφαρμόζουμε τάση ώστε να ασφαλιστεί το δίτροχο χωρίς υπερβολές -Προστατεύουμε με πανιά ή άλλα μαλακά μέσα το δίτροχο από την επαφή με τις λαμαρίνες του πλοίου ή από τα δεστικά -Καλό είναι να έχουμε δικούς μας ιμάντες, σχοινιά, καθώς και προστατευτικά -Ποτέ στήριξη στο κεντρικό σταντ -Ποτέ δέσιμο από πλαστικά, τιμόνι, μανέτες, καθρέπτες ή από εξάτμιση

Αν δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, ζητάμε την βοήθεια του πληρώματος, είναι υπεύθυνοι για την πρόσδεση και την ασφάλιση των δίτροχων, πριν τον απόπλου. Επίσης είναι προφανές ότι έχουμε φορτώσει έτσι το δίτροχο ώστε έγγραφα, χρήματα, κινητά τηλέφωνα και οτιδήποτε θεωρούμε αξίας, να μπορούμε να το πάρουμε μαζί μας στο κατάστρωμα, ΠΡΙΝ γίνει η πρόσδεση.

Και αν γίνει ζημιά τι;

Στα περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια υπάρχει ρητή εξαίρεση για ζημιές που προκαλούνται όσο το όχημα βρίσκεται μέσα σε πλοίο (στο γκαράζ/αμπάρι) ή κατά τη φορτοεκφόρτωση. Πολλές ασφαλιστικές όμως, προσφέρουν αυτή την κάλυψη είτε ως δωρεάν παροχή σε πλήρη/μικτά συμβόλαια είτε με ελάχιστο πρόσθετο κόστος. Αν την έχετε, καλύπτονται ζημιές από μετατόπιση του οχήματος, κακοκαιρία, πρόσκρουση ή φωτιά μέσα στο αμπάρι.

Η ακτοπλοϊκή εταιρεία τώρα, έχει νομική ευθύνη για τη φροντίδα των οχημάτων που μεταφέρει, αλλά μόνο εφόσον η ζημιά οφείλεται σε υπαιτιότητα του πληρώματος ή του μεταφορέα (π.χ. λανθασμένη στοίβαξη, κακή ασφάλιση/δέσιμο των οχημάτων, πρόσκρουση του πλοίου).

Ωστόσο, υπάρχουν αυστηρές προϋποθέσεις για να αποζημιωθείτε από την εταιρεία.

Τι πρέπει να κάνετε ΑΜΕΣΩΣ μόλις εντοπίσετε ζημιά

Η απόδειξη είναι το παν. Αν βγείτε από το πλοίο, η ακτοπλοϊκή εταιρεία θα αρνηθεί την ευθύνη ισχυριζόμενη ότι η ζημιά έγινε έξω.

Μην μετακινήσετε το όχημα: Μόλις δείτε τη ζημιά στο αμπάρι, αφήστε το δίτροχο ακίνητο. Ειδοποιήστε αμέσως το πλήρωμα: Καλέστε κάποιον αξιωματικό ή βαθμοφόρο του πληρώματος. Βγάλτε φωτογραφίες και βίντεο: Φωτογραφίστε τη ζημιά, τη θέση του οχήματος μέσα στο αμπάρι, τα γειτονικά οχήματα ή τυχόν αντικείμενα/ναυτικούς γάντζους που προκάλεσαν τη ζημιά. Απαιτήστε σύνταξη πρακτικού Συμβάντος: Ζητήστε από τον Πλοίαρχο/Αξιωματικό να καταγράψει το περιστατικό στο Ημερολόγιο του Πλοίου και να σας δώσει αντίγραφο ή βεβαίωση.

Ενημερώστε το Λιμεναρχείο: Αν υπάρχει διαφωνία ή μεγάλη ζημιά, ειδοποιήστε τη Λιμενική Αρχή στο λιμάνι αποβίβασης πριν αποχωρήσετε.

ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ!