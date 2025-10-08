Πού επιτρέπεται και πού απαγορεύεται να παρκάρεις τη μοτοσυκλέτα σου- Τι ορίζει ο ΚΟΚ, ποια είναι τα πρόστιμα και πότε κατ εξαίρση επιτρέπεται

Αν οδηγείς μοτοσυκλέτα, scooter ή παπί το ερώτημα είναι διαρκές: πού μπορώ να παρκάρω νόμιμα;

Αν είσαι πεζός η αγανάκτηση είναι δικαιολογημένη: Γιατί όλα αυτά τα δίτροχα καταλαμβάνουν τον –ελάχιστο- χώρο που μας αναλογεί;

Η πραγματικότητα είναι μια: οι περισσότεροι αναβάτες παρκάρουν «όπου βολεύει», ιδιαίτερα στις πόλεις όπου οι θέσεις είναι ελάχιστες. Όμως ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) είναι σαφής – και σε αρκετά σημεία αυστηρός.

H στάθμευση δίτροχων είναι επιτρεπτή μόνο στο οδόστρωμα, «παρά το κράσπεδο», όπου δεν υπάρχει πινακίδα απαγόρευσης ή ειδική απαγόρευση. Τα δίτροχα αντιμετωπίζονται όπως τα αυτοκίνητα και διέπονται από τις ίδιες κανονιστικές διατάξεις σε ότι αφορά σο παρκάρισμα τους.

Το άρθρο 34, παρ. 2 είναι απολύτως ξεκάθαρο:

«Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση οχήματος σε πεζοδρόμια, πεζοδρόμους, διαβάσεις πεζών, πλατείες ή άλλους χώρους προοριζόμενους για πεζούς.»

Αυτό σημαίνει ότι καμία μοτοσυκλέτα δεν μπορεί να σταθμεύσει νομίμως σε πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο. Η παράβαση επιφέρει πρόστιμο 80 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 103 του ΚΟΚ, ενώ το όχημα μπορεί να απομακρυνθεί με γερανό, οπότε υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις για την ανάκτηση του από το σημείο που έχει μεταφερθεί.

Οι εξαιρέσεις: πότε επιτρέπεται στάθμευση σε πεζοδρόμιο

Η μόνη νόμιμη εξαίρεση είναι όταν υπάρχει ειδική σήμανση ή απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που προβλέπει χώρο στάθμευσης μοτοσυκλετών επάνω στο πεζοδρόμιο. Τα σημεία αυτά πέραν της σχετικής πινακίδας, έχουν διαγράμμιση ορίζοντας συγκεκριμένο χώρο.

Σε ότι αφορά στους πεζόδρομους, η στάθμευση και η κυκλοφορία οχημάτων απαγορεύονται απολύτως, εκτός εάν υπάρχει ειδική άδεια διέλευσης. Τέτοιες άδειες χορηγούνται μόνο για: κατοίκους, επαγγελματίες που εξυπηρετούν επιχειρήσεις ή οχήματα ανεφοδιασμού σε καθορισμένες ώρες.

Τι ισχύει στην πράξη: περιορισμένοι έλεγχοι, όχι «ανοχή»

Αν και το νομικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο, στην πράξη οι έλεγχοι είναι περιορισμένοι, επιλεκτικοί και συνήθως διενεργούνται κατόπιν καταγγελιών. Η Δημοτική Αστυνομία και η Τροχαία εστιάζουν συνήθως: σε δίκυκλα που εμποδίζουν ράμπες ΑμεΑ ή διαβάσεις, σε επικίνδυνα παρκαρίσματα σε στροφές ή σε περιοχές όπου υπάρχουν επανειλημμένες καταγγελίες.

Αυτό όμως δεν συνιστά ανοχή προς όλες τις άλλες περιπτώσεις, αλλά ανεπαρκή δυνατότητα καθολικής εφαρμογής του νόμου. Ξεκαθαρίζουμε ότι η έλλειψη ελέγχων δεν μετατρέπει μια παράβαση σε επιτρεπτή πράξη.

Γιατί το πρόβλημα παραμένει

Η βασική αιτία είναι η έλλειψη υποδομών. Στην Αθήνα για παράδειγμα, υπάρχουν δυσανάλογα λίγες θέσεις στάθμευσης για δίτροχα, συγκριτικά με τον αριθμό που κυκλοφορούν καθημερινά στους δρόμους και ιδιαίτερα στο κέντρο. Αυτό οδηγεί πολλούς αναβάτες να σταθμεύουν όπου βρουν αφού δεν υπάρχει εναλλακτική λύση.

Η Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδας έχει ζητήσει επανειλημμένα την επέκταση των χώρων στάθμευσης και τη θεσμοθέτηση ευρωπαϊκού τύπου ρυθμίσεων — όπως συμβαίνει σε Ρώμη, Μαδρίτη ή Λισαβόνα, όπου η στάθμευση δικύκλων επιτρέπεται σε πεζοδρόμια υπό αυστηρούς όρους (ελεύθερος διάδρομος, χωρίς εμπόδιο, ρητή σήμανση).

Τι κρατάμε;

Η στάθμευση μοτοσυκλέτας επιτρέπεται μόνο στο οδόστρωμα ή σε θέσεις που έχει ορίσει ο δήμος

Απαγορεύεται ρητά σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους, πλατείες και διαβάσεις

Οι έλεγχοι είναι περιορισμένοι, αλλά η έλλειψη ελέγχου δεν σημαίνει νομιμότητα

Στους πεζόδρομους, στάθμευση επιτρέπεται μόνο με ειδική άδεια

Η λύση βρίσκεται σε περισσότερους νόμιμους χώρους στάθμευσης και σε σαφές θεσμικό πλαίσιο που θα διευκολύνει τους αναβάτες χωρίς να παραβιάζει τα δικαιώματα των πεζών

