Πού και πότε θα οδηγήσεις τα νέα μοντέλα της Triumph

Τα νέα μοντέλα του 2026 φτάνουν στην Ελλάδα και η Triumph Motorcycles δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να τα γνωρίσει από κοντά και κυρίως να τα οδηγήσει

Το Triumph Test Ride Experience επιστρέφει στην Αττική, με δύο ξεχωριστά διήμερα events, όπου η πλήρης γκάμα της εταιρείας θα είναι διαθέσιμη για δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες δρόμου.

Tα φώτα στα νέα 660

Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στις ανανεωμένες εκδόσεις των δημοφιλών Trident 660 και Tiger Sport 660, οι οποίες για το 2026 αποκτούν αναβαθμισμένο κινητήρα απόδοσης 95 ίππων. Πρόκειται για μια εξέλιξη που ενισχύει τον χαρακτήρα των δύο μοντέλων, διατηρώντας την ευχρηστία και το προσιτό τους προφίλ, αλλά προσθέτοντας περισσότερο δυναμισμό στην οδήγηση.

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να οδηγήσουν και πολλά άλκα μοντέλα της Triumph, από τη μεσαία κατηγορία έως τις adventure και modern classic προτάσεις της εταιρείας, αποκτώντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για το εύρος της γκάμας.

Δύο στάσεις στην Αττική

Η διοργάνωση χωρίζεται σε δύο φάσεις, καλύπτοντας διαφορετικά σημεία της Αθήνας. Η πρώτη πραγματοποιείται στο κατάστημα της Triumph στην Αγία Παρασκευή, επί της οδού Χαλανδρίου 14, την Παρασκευή 24 Απριλίου από τις 10:00 έως τις 19:00 και το Σάββατο 25 Απριλίου από τις 10:00 έως τις 18:00. Ακολουθεί το δεύτερο event στο κεντρικό κατάστημα της Triumph στην Αθήνα, στην Καλλιρόης 14, την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 10:00 έως τις 19:00 και το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 10:00 έως τις 18:00.

Η συμμετοχή γίνεται κατόπιν κράτησης, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τα καταστήματα για να εξασφαλίσουν τη θέση τους.

Η διαθέσιμη γκάμα

Από roadsters και adventure μέχρι modern classics και entry-level προτάσεις, η Triumph φέρνει σχεδόν ολόκληρη τη γκάμα της στο κοινό. Ανάμεσα στα διαθέσιμα μοντέλα του Triumph Test Ride Experience 2026 θα βρίσκονται τα:

Trident 660 95PS

Tiger Sport 660 95PS

Tiger Sport 800

Tiger 900 GT Pro

Tiger 900 Rally Pro

Tiger 1200 GT Pro

Trident 800

Bonneville T100

Bonneville T120

Speed Twin 900

Speed Twin 1200

Speedmaster 1200

Speed 400

Scrambler 400 X

Scrambler 400 XC

Παρασκευή 24/4, 10:00-19:00 & Σάββατο 25/4, 10:00-18:00

Τοποθεσία: Triumph Αγίας Παρασκευής, Χαλανδρίου 14

Τηλ. κράτησης θέσης: 2106001406

Παρασκευή 8/5, 10:00-19:00 & Σάββατο 9/5, 10:00-18:00

Τοποθεσία: Triumph Κεντρικό Κατάστημα Αθήνας, Καλλιρόης 14

Τηλ. κράτησης θέσης: 2107488251

Η Triumph επίσης ανακοίνωσε ότι θα ακολουθήσει πρόγραμμα test ride και στα καταστήματα Triumph της υπόλοιπης Ελλάδας, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν προσεχώς.