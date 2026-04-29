Πρακτικά, οικονομικά και προσιτά: Τα A1 scooter 125cc της Suzuki

Στην κατηγορία Α1, όπου η πρακτικότητα και η οικονομία αποτελούν βασικά ζητούμενα, η Suzuki επιλέγει όχι μία «γενική λύση», αλλά τρεις ξεκάθαρα διαφοροποιημένες προτάσεις που προσφέρουν πολλά ζητώντας λίγα

Τα Suzuki Address 125, Suzuki Avenis 125 και Suzuki Burgman Street 125EX συνθέτουν μια ολοκληρωμένη γκάμα που καλύπτει σχεδόν κάθε ανάγκη αστικής μετακίνησης.

Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι απλή αλλά ουσιαστική:

Το Address 125 απευθύνεται σε όσους θέλουν κάτι κλασικό, απλό και αποδοτικό

απευθύνεται σε όσους θέλουν κάτι κλασικό, απλό και αποδοτικό Το Avenis 125 είναι για εκείνους που αναζητούν πιο σπορ χαρακτήρα και δυναμική εμφάνιση

είναι για εκείνους που αναζητούν πιο σπορ χαρακτήρα και δυναμική εμφάνιση Το Burgman Street 125EX θα ταιριάξει σε όσους δίνουν προτεραιότητα στην άνεση και την «premium» εμπειρία

Παρά τις διαφορές τους, τα τρία μοντέλα μοιράζονται κοινή τεχνολογική βάση, με κινητήρες χαμηλής κατανάλωσης, σύγχρονα συστήματα ασφαλείας και πρακτικές λύσεις για την καθημερινότητα.

Με αυτόν τον τρόπο, η Suzuki καταφέρνει να «σπάσει» την κατηγορία των 125cc σε τρεις ξεχωριστούς τομείς και με ισάριθμούς εκπροσώπους, προσφέρει στον αναβάτη τη δυνατότητα να επιλέξει όχι απλώς ένα scooter, αλλά αυτό που ταιριάζει πραγματικά στο στυλ και τη χρήση του.

Πάμε λοιπόν να τα γνωρίσουμε ένα – ένα:

Suzuki Avenis 125 – Urban χαρακτήρας με σπορ DNA

Τιμή: 2.095 €

Η Suzuki επιχειρεί να δώσει μια πιο «αιχμηρή» διάσταση στην κατηγορία των 125cc scooter με το Avenis 125, ένα μοντέλο που δεν περιορίζεται στον ρόλο του απλού commuter. Από το επιθετικό εμπρός μέρος μέχρι την δυναμική ουρά, το design αποπνέει κίνηση ακόμη και όταν το scooter είναι σταματημένο.

Στην πράξη, η φιλοσοφία αυτή μεταφράζεται σε ένα σύνολο που υπόσχεται ευχάριστη οδήγηση μέσα στην πόλη, με έμφαση στην ευελιξία, την οικονομία και την καθημερινή χρηστικότητα.

Σχεδίαση και χαρακτήρας

Το Avenis 125 ξεχωρίζει από τα περισσότερα scooter της κατηγορίας χάρη στη σχεδιαστική του ένταση. Οι έντονες ακμές, οι τεθλασμένες γραμμές και οι διχρωμίες, αποτελούν στοιχεία που δημιουργούν ένα scooter με sport δυναμική παρουσία.

Τα LED φώτα μπροστά, με τη χαρακτηριστική κάθετη διάταξη των προβολέων, ενισχύει την premium εικόνα, ενώ η υπερυψωμένη ουρά και τα ανεξάρτητα πίσω φωτιστικά παραπέμπουν ξεκάθαρα σε πιο σπορ μοτοσυκλετιστική αισθητική.

Κινητήρας και απόδοση

Στην καρδιά του Avenis 125 βρίσκεται ο κινητήρας SEP (Suzuki Eco Performance), σχεδιασμένος με στόχο τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ επιδόσεων και οικονομίας.

H ισχύς του είναι 8,7 ίπποι και 9 Nm ροπής, τα οποία αποδίδονται σε χαμηλές στροφές, ενώ η Suzuki ανακοινώνει κατανάλωση μόλις 1,9 λτ./100 km.

Ο αερόψυκτος, SOHC κινητήρας δίνει έμφαση στην άμεση απόκριση και τη ροπή χαμηλά, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αστική χρήση με τις συχνές διαδοχές στάσεων και εκκινήσεων.

Το Avenis 125 έχει σχεδιασθεί με στόχο την ευελιξία και την ευκολία χειρισμού, έχοντας κοντό μεταξόνιο, χαμηλό βάρος στα 107 κιλά και ύψος σέλας στα 780 mm. Ένα δισκόφρενο διαμέτρου 190 mm μπροστά και ένα ταμπούρο πίσω αναλαμβάνουν την πέδηση, με τα φρένα να λειτουργούν συνδυσμένα, μέσω συστήματος CBS (Combined Braking System).

Πρακτικότητα και καθημερινή χρήση

Εκεί που το Avenis δείχνει τον πραγματικό του χαρακτήρα είναι στην καθημερινότητα, προσφέροντας αποθηκευτικό χώρο 21,5 λίτρων κάτω από τη σέλα, και δύο μπροστινά ντουλαπάκια με πρακτική διάταξη, εκ των οποίων το αριστερό έχει πορτάκι και προσφέρει θύρα USB 2A για φόρτιση συσκευών. Διαθέσιμο στο κέντρο εσωτερικά της ποδιάς είναι και άγκιστρο για να ασφαλίζονται τσάντες και σακίδια, ενώ το επίπεδο πάτωμα συνδράμει στην μεταφορά ογκωδών αντικειμένων.

Τέλος, η χωρητικότητα του ρεζερβουάρ είναι 5,2 λίτρα και με βάση την ανακοινώσιμη κατανάλωση, η θεωρητική αυτονομία είναι στα ~274 km.

Εξοπλισμός και τεχνολογία

Το επίπεδο εξοπλισμού κινείται σε υψηλά στάνταρ για την κατηγορία και περιλαμβάνει τα εξής:

Πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων LCD

Eco Drive Indicator για οικονομική οδήγηση

Σύστημα Easy Start (εκκίνηση με ένα απλό πάτημα της μίζας)

Σύστημα ασφαλείας με μαγνητικό κλείστρο στον κεντρικό διακόπτη

Χειρόφρενο για παρκάρισμα σε εδάφη με κλίση (rear brake lock)

Πλήρως LED φωτισμός

Suzuki Burgman Street 125EX – Η «πολυτελής» πλευρά των 125cc

Τιμή: 2.495 €

Η Suzuki μεταφέρει τη φιλοσοφία της οικογένειας Burgman σε πιο προσιτά κυβικά με το Burgman Street 125EX, ένα scooter που στοχεύει ξεκάθαρα στην άνεση και την καθημερινή ευχρηστία, χωρίς να θυσιάζει την τεχνολογία και την αποδοτικότητα.

Με σαφείς επιρροές από τα μεγαλύτερα Burgman, το 125EX δίνει έμφαση στην «premium» εμπειρία μέσα στην πόλη, απευθυνόμενο σε όσους θέλουν κάτι περισσότερο από ένα απλό commuter.

Σχεδίαση και φιλοσοφία

Το Burgman Street 125EX διαφοροποιείται αισθητικά από τα πιο «sporty» scooter της κατηγορίας, υιοθετώντας μια πιο κομψή και ώριμη σχεδιαστική προσέγγιση. Οι ρευστές γραμμές, η μεγάλη ποδιά και η ενσωματωμένη ζελατίνα δημιουργούν μια εικόνα που παραπέμπει σε μεγαλύτερο scooter.

Η συνολική σχεδίαση δεν είναι απλώς θέμα εμφάνισης αλλά στοχεύει σε καλύτερη προστασία από τον αέρα και η αυξημένη άνεση, στοιχεία που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην καθημερινή χρήση.

Κινητήρας με τεχνολογία SEP-α

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο νέος κινητήρας SEP-α (Suzuki Eco Performance Alpha), που κάνει την πρώτη του εμφάνιση σε μοντέλο της Suzuki.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η ενσωμάτωση του συστήματος Engine Auto Stop-Start (EASS), το οποίο σβήνει αυτόματα τον κινητήρα σε στάση και τον επανεκκινεί μόλις ανοίξει το γκάζι. Σε συνδυασμό με το Silent Start System, η λειτουργία αυτή γίνεται σχεδόν ανεπαίσθητα, προσφέροντας πιο πολιτισμένη εμπειρία οδήγησης και μειωμένη κατανάλωση μέσα στην πόλη.

Οι τιμές απόδοσης / κατανάλωσης που ανακοινώνει η Suzuki για το μοντέλο έχουν ως εξής:

Ισχύς: 9 ίπποι στις 6.500 rpm

Ροπή: 9 Nm στις 5.500 rpm

Κατανάλωση: 1,9 λτ./100 km

Άνεση

Το Burgman Street 125EX έχει εξελιχθεί με βασική προτεραιότητα την άνεση, προσφέροντας μεγάλο μεταξόνιο (1.290 mm) για σταθερότητα, εργοστασιακά ρυθμισμένες αναρτήσεις για ομαλή κύλιση και συνδυασμένο σύστημα πέδησης (CBS) με δισκόφρενο 190 mm μπροστά και ταμπούρο πίσω.

Παράλληλα, η αυξημένη απόσταση από το έδαφος (160 mm) βοηθά στην αντιμετώπιση κακοτεχνιών του οδοστρώματος, με τα tubeless ελαστικά και τις αλουμινένιες ζάντες να ενισχύουν την αίσθηση ασφάλειας, ιδιαίτερα σε αστικές συνθήκες με κακό οδόστρωμα.

Το βάρος ανέρχεται στα 112 κιλά, με το ύψος της σέλας στα 780 mm.

Πρακτικότητα και καθημερινότητα

Στον τομέα της πρακτικότητας, το Burgman Street 125EX προφέρει αποθηκευτικό χώρο 21,5 λίτρων κάτω από τη σέλα, μπροστινά ντουλαπάκια, θύρα USB 2A για φόρτιση συσκευών και άγκιστρό για μεταφοράς αντικειμένων.

Παρά την GT φύση του, το πάτωμα είναι επίπεδο αυξάνοντας κατά πολύ τις μεταφορικές του δυνατότητες. Το Ρεζερβουάρ με την χωρητικότητα 5,5 λίτρων, προσφέρει αυτονομία έως ~289 km

Εξοπλισμός και λεπτομέρειες

Ο εξοπλισμός ενισχύει τον «premium» χαρακτήρα περιλαμβάνοντας:

Πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων LCD

Eco Drive Indicator

Σύστημα Easy Start

Silent Starter System

Side stand interlock (χειρόφρενο)

Κεντρικό και πλαϊνό σταντ

Ο φωτισμός είναι πλήρως LED, με ιδιαίτερη έμφαση στην κομψότητα, ειδικά στο πίσω μέρος όπου το ενιαίο φωτιστικό σώμα ενσωματώνει και τα φλας.

Suzuki Address 125 – Κλασικό commuter με σύγχρονο υπόβαθρο

Τιμή: 2.195 €

Η Suzuki επαναφέρει μια γνώριμη φιλοσοφία στην κατηγορία των 125cc με το Address 125, ένα scooter που επενδύει στην απλότητα, τη λειτουργικότητα και το διαχρονικό στιλ. Μακριά από υπερβολές, το μοντέλο αυτό απευθύνεται σε όσους θέλουν μια αξιόπιστη και οικονομική λύση καθημερινής μετακίνησης, με μια δόση «κλασικής» αισθητικής.

Σχεδίαση με διαχρονικό χαρακτήρα

Το Address 125 υιοθετεί μια πιο ήπια και ρετρό σχεδίαση, με καμπύλες επιφάνειες και χρωμιωμένες λεπτομέρειες. Τα φωτιστικά σώματα LED, με χαρακτηριστική U-shaped υπογραφή εμπρός και πίσω, δίνουν μια σύγχρονη πινελιά χωρίς να αλλοιώνουν τον διακριτικό χαρακτήρα του.

Η συνολική εικόνα είναι καθαρή και κομψή, στοχεύοντας σε ένα κοινό που δεν αναζητά έντονο σπορ χαρακτήρα, αλλά μια πιο ισορροπημένη και ευχάριστη παρουσία.

Κινητήρας και αποδοτικότητα

Το Address 125 εξοπλίζεται με τον κινητήρα SEP (Suzuki Eco Performance), ο οποίος δίνει έμφαση στην οικονομία και την ομαλή λειτουργία η ισχύς του κορυφώνεται στους 9 ίππους και στα 9 Nm ροπής με την κατανάλωση στα 1,9 λτ./100 km.

Ο αερόψυκτος SOHC κινητήρας είναι σχεδιασμένος για καθημερινή χρήση, με έμφαση στη ροπή χαμηλά και την άμεση απόκριση στο γκάζι. Οι βελτιώσεις στο CVT εξασφαλίζουν πιο γραμμική επιτάχυνση, ειδικά στο εύρος 30–60 km/h, προσφέροντας πιο «γεμάτη» αίσθηση στην οδήγηση.

Με βάρος μόλις 106 κιλά, το Address 125 είναι από τα πιο ελαφριά scooter της κατηγορίας, κάτι που μεταφράζεται σε εξαιρετική ευελιξία. Σε αυτό συνηγορεί και το μικρό μεταξόνιο, ενώ την κατάσταση ισορροπεί το άκαμπτο πλαίσιο. Και σε αυτή την περίπτωση τα φρένα αποτελούνται από δισκόφρενο 190 mm μπροστά και ταμπούρο πίσω, συνδυασμένα με CBS σύστημα.

Οι αναρτήσεις στην προκειμένη περίπτωση έχουν ρυθμιστεί εργοστασιακά σε πιο μαλακή ρύθμιση, απορροφώντας αποτελεσματικά τις ανωμαλίες του δρόμου.

Πρακτικότητα και καθημερινή χρήση

Εδώ το Address 125 δείχνει ξεκάθαρα τον λόγο ύπαρξής του:

Αποθηκευτικός χώρος 24,4 λίτρων κάτω από τη σέλα

Δύο μπροστινές θήκες για μικροαντικείμενα

Θύρα USB 2A για φόρτιση

Άγκιστρο μεταφοράς αντικειμένων

Ρεζερβουάρ 5,3 λίτρων με αυτονομία ~279 km

Ιδιαίτερα πρακτική είναι η τοποθέτηση της τάπας καυσίμου στο πίσω μέρος, κάτω από καπάκι που ανοίγει με το κλειδί, επιτρέποντας ανεφοδιασμό χωρίς να χρειάζεται να ανοίξει η σέλα.

Αξίζουν επίσης να αναφερθούν το χαμηλό ύψος σέλας (770 mm) και το μεγάλο επίπεδο δάπεδο που προσφέρει άνεση στην καθημερινότητα και προσδίδει αυξημένες μεταφορικές δυνατότητες.

Εξοπλισμός και λειτουργικότητα

Παρά τον απλό χαρακτήρα του, το Address 125 διαθέτει σύγχρονα στοιχεία εξοπλισμού, όπως:

Πλήρως ψηφιακό πίνακας οργάνων LCD

Eco Drive Indicator

LED φωτισμός εμπρός και πίσω

Easy Start System

Σύστημα ασφαλείας με μαγνητικό κλείστρο στην κεντρική κλειδαριά

Side stand interlock (χειρόφρενό)

