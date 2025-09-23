Πρώτες εντυπώσεις Suzuki DR-Z4S & DR-Z4SM: Το προσιτό fun επιστρέφει!

Θα περίμενε κανείς στην Euro 5 εποχή τα μικρομεσαία μονοκύλινδρα να έχουν εξαφανιστεί. Θα περίμενε επίσης, βάση των αγοραστικών συνηθειών και του πως έχει διαμορφωθεί η αγορά, ότι η παρουσίαση των δύο αυτών μοντέλων θα ήταν ένα ρίσκο που κανείς κατασκευαστής δεν θα ήθελα να πάρει. H Suzuki όμως είχε άλλη γνώμη και μας επανασυστήνει το προσιτό fun. Έτσι, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι!

Η Suzuki αναβιώνει τη φιλοσοφία των ψευδοεντούρο και supermoto με δύο νέες μοτοσυκλέτες.

Μονοκύλινδρος 398 κ.εκ., 38 ίπποι, εξελιγμένος για Euro 5.

Δύο εκδόσεις: S για χώμα και άσφαλτο, SM για παιχνίδι στην άσφαλτο

Ο όρος «ψευδοεντούρο» μάλλον δεν λέει τίποτα για τους νεοεισερχόμενοι στον κόσμο των δύο τροχών και τα Supermoto θεωρούνται από πολλούς ότι έκαναν το κύκλο τους και η μόδα τους παρήλθε. Αυτό που διαφεύγει σε όλους μας βέβαια είναι ότι αμφότερες αυτές οι δυο κατηγορίες αποτελούσαν –και φυσικά αποτελούν- τον πιο προσιτό τρόπο για να αποκτήσει κανείς κάτι οδηγικά εξειδικευμένο και ικανό, το οποίο μάλιστα μπορεί να ντουμπλάρει και σε ρόλο καθημερινού μέσου μετακίνησης.

Αν λάβουμε τώρα υπόψη και την ελληνική πραγματικότητα όπου ουσιαστικά όλη η επικράτεια αποτελεί «πίστα» και πεδίο δόξης λαμπρό για τις δύο αυτές μοτοσυκλέτες, τότε γίνεται εύκολα αντιληπτό το γιατί η παρουσίαση τους αποτελεί σημαντικό νέο και μας αφορά άμεσα. Όλους μας.

Και ξανά προς τη δόξα τραβούν

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Suzuki δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη κατηγορία αφού από το millennium και για μια δεκαετία περίπου, υπήρχαν στη γκάμα της οι «πρόγονοι» των μοτοσυκλετών αυτών. DR-Z τετρακοσάρια, μονοκύλινδρα, στις ίδιες εκδόσεις, S και SM, ενώ υπήρχε επίσης και το Ε, χωρίς εξοπλισμό δρόμου, με πιο «καθαρόαιμες» καταβολές.

Στην νέα τους παρουσία, μπορεί να μοιάζουν ως επανεκτέλεση της «συνταγής», ωστόσο τίποτα δεν έχει μείνει το ίδιο. Δεν θα μπορούσε άλλωστε, όταν οι προδιαγραφές έχουν αλλάξει και οι εξελίξεις τρέχουν.

Ο κινητήρας λοιπόν, έχει τόσες αλλαγές που δεν θα ήταν υπερβολή αν χαρακτηριστεί καινούργιος και όχι απλά μια βελτιωμένη και προσαρμοσμένη εκδοχή της προηγούμενης μονάδας.

Μονοκύλινδρος, τετράχρονος, υγρόψυκτος, με διπλούς εκκεντροφόρους επικεφαλής (DOHC) και εξελιγμένος ώστε να πληροί τις τελευταίες προδιαγραφές ρύπων Euro 5. Οι σαφώς υπερτετράγωνες διαστάσεις 90 Χ 62,6 χλστ. προσδίδουν μια χωρητικότητα της τάξεων των 398 κ.εκ. με την ονομαστική απόδοση να ανακοινώνεται στους 38 ίππους (8.000 σ.α.λ.) και στα 38 Nm ροπής (6500 σ.α.λ.).

Τα κυριότερα στοιχεία αλλαγών είναι τα εξής:

Βαλβίδες εισαγωγής τιτανίου με χαμηλότερη μάζα Koίλες βαλβίδες εξαγωγής γεμάτες νάτριο για καλύτερη ψύξη Νέο έμβολο και εκκεντροφόροι, με διαφορετικό χρονισμό για μεγαλύτερη ροπή στις χαμηλές στροφές Κυλινδροκεφαλή με δύο μπουζί για καθαρότερη καύση Νέα κάρτερ στροφάλου, σχεδιασμένο για αντοχή και περιορισμό τριβών Η τροφοδοσία γίνεται με ηλεκτρονικά ελεγχόμενη πεταλούδα 42 mm (ride-by-wire) και μπεκ ψεκασμού 10 οπών Νέας σχεδίασης φιλτροκούτι και εξάτμιση

Η Suzuki σχεδίασε εκ νέου και το πλαίσιο. Πρόκειται για μια χαλύβδινη περιμετρικής αρχιτεκτονικής μονάδα, με αφαιρούμενο υποπλαίσιο και αλουμινένιο ψαλίδι, δίνοντας έναν συνδυασμό στιβαρότητας και χαμηλού βάρους.

Με αυτά τα στοιχεία κοινά, οι διαφορές που καθορίζουν και την φύση των δύο διαφορετικών εκδόσεων, εντοπίζονται στα περιφερειακά:

-Το DR-Z4S (dual-sport) διαθέτει ανεστραμμένη μπροστινή ανάρτηση KYB με διαδρομή 280 χλστ. και πίσω αμορτισέρ KYB με μοχλικό, διαδρομής 296 χλστ.

-Το DR-Z4SM (supermoto) έχει επίσης αναρτήσεις KYB, με αντίστοιχα μικρότερες διαδρομές (260 χλστ. εμπρός, 277 χλστ. πίσω) ώστε να συμπλέουν με τον χαρακτήρα του

Και στις δύο περιπτώσεις οι αναρτήσεις είναι πλήρως ρυθμιζόμενες (συμπίεση, επαναφορά, προφόρτιση), κάτι που σπάνια συναντάται σε αυτή την κατηγορία

Οι τροχοί και τα ελαστικά φυσικά διαφέρουν, με το S να φέρει ζάντες διαμέτρου 21 και 18 ιντσών και ελαστικά με έντονο «τακούνι» ενώ το SM, έχει 17” ζάντες μπροστά και πίσω και εξοπλίζεται με ελαστικά δρόμου.

Αυτές οι διαφορές, έχουν μικρό αντίκτυπο και στο βάρος, με το S να σταματά την ζυγαριά στα 151 κιλά, ενώ το SM, στα 154 κιλά.

Υψηλό επίπεδο e-ξοπλισμού

Υψηλό είναι το επίπεδο του «ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και μάλιστα προσαρμοσμένο για τις ανάγκες χρήσης των δύο μοντέλων. Αυτό που ονομάζεται Suzuki Drive Mode Selector (SDMS) είναι ουσιαστικά τρεις «χάρτες» που διαφοροποιούν τον τρόπο που αποδίδεται η ισχύς. Με διαβάθμιση από τα πιο άμεσο A, μέχρι το ήπιο C, δεν αλλάζει η ιπποδύναμη του μοτέρ που παραμένει πάντα στα 38 άλογα αλλά το πώς αυτή φτάνει στο δρόμο (ή στο χώμα).

Συνεχίζοντας με το STCS, που είναι Traction Control, αυτό προσφέρει δύο επίπεδα λειτουργίας, διαφοροποιούμενα σε ότι αφορά στον βαθμό επέμβασης, ενώ υπάρχει επιπλέον και η λειτουργία G (Gravel), που επιτρέπει τον μεγαλύτερο –αλλά πάντα ελεγχόμενο- βαθμό υπερστροφής του πίσω τροχού στο χώμα.

Τέλος, το ABS προσφέρεται με δυνατότητα απενεργοποίησης στον πίσω τροχό, ενώ στην περίπτωση του DR-Z4S, μπορεί να απενεργοποιηθεί και μπροστά.

Σε πιο καθημερινό και πρακτικό επίπεδο, η Suzuki προσφέρει υποβοηθούμενο συμπλέκτη ολίσθησης και το σύστημα Easy Start, που εκκινεί την μοτοσυκλέτα με ένα στιγμιαίο πάτημα της μίζας.

Όλα τα φώτα είναι LED, με την παράσταση να κλέβει ο προτζέκτορας – προβολέας μπροστά, ενώ ο πίνακας οργάνων αποτελείται από μια LCD μονόχρωμη οθόνη. Στα θετικά -και αυτό έγινε αντιληπτό από την πρώτη στιγμή- ο εύκολος χειρισμός των ηλεκτρονικών και η άμεση πρόσβαση σε αυτά, χωρίς μενού και πολύπλοκές διαδικασίες.

Οδηγώντας

Η παρουσίαση των Suzuki DR-ZS και DR-ZSM έγινε στον φιλόξενο χώρο του Riding School του Θανάση Χούντρα στο Πολυδένδρι. Μετά από μια σύντομη αλλά περιεκτική παρουσίαση μας δόθηκε η ευκαιρία να οδηγήσουμε τις μοτοσυκλέτες στην πίστα της σχολής, ενώ υπήρχε αργότερα η ευκαιρία και για δοκιμή στο χώμα.

Παρατεταγμένα στη σειρά εκκίνησης μας περίμεναν ισάριθμα S και SM DR-Z και εγώ ξεκίνησα αρχικά με την supermoto έκδοση. Το ύψος σέλας στα 890 χλστ. δεν είναι υπερβολικό για τέτοιου είδους μοτοσυκλέτα και η στενή σέλα επιτρέπει στα πόδια να φτάνουν κάτω με ευκολία. Ακόμα και στατικά, η αίσθηση είναι πανάλαφρη, με τη θέση οδήγησης να σε τοποθετεί –σωστά- μπροστά αλλά όχι σε ακραία και άβολη στάση. Στους πρώτους αναγνωριστικούς γύρους εκτίμησα την απόδοση του μοτέρ!

Γραμμική, «γεμάτη» και ροπάτη, χωρίς να έχει απολέσει τις «μονοκύλινδρες» ποιότητες που ταιριάζουν σε αυτού τους είδους τις μοτοσυκλέτες. Αξίζουν μπράβο στη Suzuki που διατηρεί αυτή την αγαπημένη διάταξη η οποία λόγω προδιαγραφών θεωρείται… είδος προς εξαφάνιση. Το πεδίο της δοκιμής μπορεί να μην επέτρεπε να κυνηγήσει κανείς τελικές (και τι νόημα θα είχρ άλλωστε) αλλά οι αλλεπάλληλες κλειστές στροφές ανάδειξαν το πόσο εύκολο είναι το DR-ZSM και πόσο γρήγορα αλλάζει κατεύθυνση.

Αυτές οι ιδιότητες, ευτυχώς δεν συνοδεύονται από νευρικότητα και αστάθεια, αντιθέτως, η μοτοσυκλέτα ήταν πολύ σταθερή και ουδέτερη και απλά υπάκουε άμεσα στις εντολές που της έδινες. Τα φρένα αποδείχθηκαν εξαιρετικά, με όση δύναμη χρειάζεται και με περίσσεια αίσθηση, ειδικά το πίσω, που με απενεργοποιημένο το ABS, μπορεί να μπλοκάρει κατά βούληση τον τροχό, σε συνδυασμό με καταβάσματα στο 5άρι και πολύ θετικό στις αλλαγές, κιβώτιο ταχυτήτων.

Σειρά είχε το DR-ZS, με την αίσθηση να είναι σε γενικές γραμμές παρόμοια. Αναμενόμενα υψηλότερη σέλα, στα 920 χλστ. αλλά οχι απαγορευτική ακόμα και για μεσαία ανατσήματα. Περίμενα ότι ο 21” μπροστινός τροχός θα είχε ως αποτέλεσμα μια πιο «αργή» απόκριση στις εισόδους των στροφών αλλά παραδόξως πως δεν ένοιωσα κάτι τέτοιο.

Είναι το ίδιο –αν όχι περισσότερο- «ευκίνητο» σε σχέση με το SM και η σημαντικότερη διαφορά στην οδήγηση τους προέρχεται από την μεγαλύτερη διαδρομή της μπροστινής ανάρτησης και την ενδοτικότητα της, που έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη βύθιση στα φρένα πριν την στροφή. Αυτό το χαρακτηριστικό δεν αποτελεί μειονέκτημα, απλά καταδεικνύει τις διαφορές στα πηρούνια και στο εργοστασιακό σετάρισμα τους, με το S προφανώς να έχει ρυθμιστεί έχοντας κατά νου και το χώμα. Δυστυχώς λόγο χρόνου και γεμάτου προγράμματος δεν μπόρεσα να συμμετάσχω στην χωμάτινη διαδρομή που είχε προγραμματιστεί το μεσημέρι. Δεδομένης της συμπεριφοράς στην άσφαλτο, ανυπομονώ για την πλήρη δοκιμή όταν η μοτοσυκλέτα διατεθεί.

Το κρυφό σχολείο

Τα νέα Suzuki DR-ZS & SM μοιάζουν με «απαγορευμένες» απολαύσεις που στις μέρες μας, οι νομοθέτες έχουν εμμέσως πλην σαφώς εξαφανίσει από τον χάρτη της αγοράς. Η Suzuki κατάφερε να συμπλεύσει με τις αυστηρές προδιαγραφές και να μας θυμίσει το πώς μικρού κυβισμού μοτοσυκλέτες μπορεί να είναι πολύ διασκεδαστικές και να αποτελέσουν «σχολεία» για νέους αναβάτες, χωρίς να απαιτείται το κόστος λειτουργίας ενός απόλυτου, εξειδικευμένου μοντέλου. Δεν απευθύνονται όμως μόνο σε νέους αλλά και σε έμπειρους, που θα ήθελαν κάτι προσιτό για να αναβιώσουν τη σχέση τους με τα ΣΚ της νιότης τους, με bonus, το ότι αποκτούν παράλληλα, ένα οικονομικό μέσο καθημερινής μετακίνησης.

Καλώς ήρθαν λοιπόν!

Τιμές

Suzuki DR-Z4SM 8.495 €

Suzuki DR-Z4S 8.495 €

Xρώματα

Τεχνικά χαρακτηριστικά