QJMotor SRK 1051 RR: Ιταλικό DNA, κινεζική παραγωγή, ευρωπαϊκή λογική

Με σημαντικά βήματα σε μηχανολογία, ποιότητα και διεθνή παρουσία, εταιρείες όπως η QJMotor έχουν αρχίσει να ανατρέπουν τα στερεότυπα

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Για χρόνια, οι κινέζικες μοτοσυκλέτες κουβαλούσαν κάποιες συγκεκριμένες φήμες. Χαμηλή ποιότητα κατασκευής, αντιγραφές ευρωπαϊκών μοντέλων, αμφίβολη αξιοπιστία, φθηνή τιμή. Το τελευταίο ισχύει ακόμη. Τα υπόλοιπα όμως αλλάζουν γρήγορα. Με σημαντικά βήματα σε μηχανολογία, ποιότητα και διεθνή παρουσία, εταιρείες όπως οι CFMoto, Benelli, Kove και QJMotor έχουν αρχίσει να ανατρέπουν τα στερεότυπα. Το νέο superbike της QJMotor το κάνει με έντονο ιταλικό άρωμα.

Η SRK 1051 RR έχει σχεδιαστεί από το ιταλικό στούντιο C-Creative. Επικεφαλής είναι ο Giovanni Castiglioni, με τον Adrian Morton να υπογράφει το design. Αν τα ονόματα θυμίζουν κάτι, δεν είναι τυχαίο. Πρόκειται για ανθρώπους που έχουν σχεδιάσει μερικές από τις πιο εμβληματικές MV Agusta.

Αρκεί μία ματιά στη μοτοσυκλέτα για να καταλάβει κανείς τις επιρροές. Υπάρχουν στοιχεία από BMW S 1000 RR, μία δόση Lightning LS-218, αλλά και καθαρή ιταλική superbike αισθητική. Προσωπικά; Δεν με ενοχλεί καθόλου. Ξεχωρίζει το μονόμπρατσο αλουμινένιο ψαλίδι, σήμα κατατεθέν των ιταλικών superbike. Το φέρινγκ είναι αιχμηρό, με έντονες γραμμές και επιθετική σιλουέτα. Είναι, χωρίς υπερβολή, το πιο καλοσχεδιασμένο μοντέλο της QJMotor μέχρι σήμερα.

Δεν μιλάμε για εμφάνιση χωρίς ουσία. Η SRK 1051 RR κινείται από έναν τετρακύλινδρο εν σειρά κινητήρα 1.051 cc. Δεν είναι εντελώς νέος. Βασίζεται στον παλιό κινητήρα των MV Agusta 921, με διπλούς εκκεντροφόρους κεφαλής. Η διαδρομή παρέμεινε στα 55 mm, αλλά η διάμετρος αυξήθηκε στα 78 mm, ανεβάζοντας τον κυβισμό. Η απόδοση φτάνει τους 144 ίππους στις 10.600 σ.α.λ. και τα 105Nm ροπής στις 8.000 σ.α.λ., με πλήρη συμμόρφωση Euro 5.

Σίγουρα δε θα τρομάξει μία Ducati Panigale V4 ή BMW S 1000 RR των 200 ίππων. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Στον πραγματικό δρόμο, ακόμη και σε track day, οι 144 ίπποι είναι υπεραρκετοί. Οι περισσότεροι αναβάτες δεν πλησιάζουν καν τα όρια των superbike υψηλότερης ισχύος. Το ίδιο δυνατή είναι και η βάση της μοτοσυκλέτας. Το πλαίσιο είναι από ατσάλι με αλουμινένια τμήματα. Οι αναρτήσεις προέρχονται από τη Marzocchi. Μπροστά υπάρχει πλήρως ρυθμιζόμενο ανεστραμμένο πιρούνι. Πίσω, μονό αμορτισέρ στο κέντρο. Προδιαγραφές χωρίς εκπτώσεις.

Τα φρένα φέρουν την υπογραφή της Brembo, με ακτινικές δαγκάνες και ABS ευαίσθητο στην κλίση. Άρα το σύστημα προσαρμόζει την επέμβαση ανάλογα με τη γωνία της μοτοσυκλέτας. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται traction control, πολλαπλά riding modes, cruise control και σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών (TPMS).

Όλα ελέγχονται μέσω έγχρωμης TFT οθόνης, με συνδεσιμότητα smartphone και πλοήγηση. Οι διαστάσεις δείχνουν σωστά μελετημένες. 215 κιλά γεμάτη, ύψος σέλας 835 mm, ρεζερβουάρ 15 λίτρων και ελαστικά 120/70/17 μπροστά και 190/50/17 πίσω.

Αν βλέπαμε αυτή τη μοτοσυκλέτα με ευρωπαϊκό σήμα στο ρεζερβουάρ, δύσκολα θα μαντεύαμε ότι προέρχεται από την QJMotor. Η εμπορική της πορεία στην Ευρώπη αναμένεται το 2026, μέσω της KSR. Με δεδομένο ότι η SRK 921 RR κυκλοφόρησε στα 12.999 ευρώ, η SRK 1051 RR αναμένεται να κινηθεί σε αντίστοιχα επιθετική τιμή.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν η Κίνα μπορεί να φτιάξει σοβαρά superbike. Το ερώτημα είναι πώς θα απαντήσουν οι Ευρωπαίοι και οι Ιάπωνες.

