Roof DJagger: Το κράνος που φοριέται “ανάποδα”

Η νέα πρόταση της Roof λέγεται DJagger: ένα κράνος που καταργεί το κλασικό λουράκι και υιοθετεί μια ιδέα πραγματικά διαφορετική

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Η τεχνολογία στα κράνη έχει προχωρήσει πολύ τα τελευταία χρόνια, όμως ο βασικός σχεδιασμός τους έμεινε σχεδόν ίδιος. Κάμερες, Bluetooth, λειτουργίες AI, διαφανείς οθόνες. Το κέλυφος όμως; Αμετάβλητο. Η γαλλική Roof θέλει να αλλάξει αυτό ακριβώς. Η εταιρεία καινοτομεί από το 1993 και έχει παρουσία σε πάνω από 35 χώρες. Η νέα της πρόταση λέγεται DJagger. Ένα κράνος που καταργεί το κλασικό λουράκι και υιοθετεί μια ιδέα πραγματικά διαφορετική.

Πως φοριέται λοιπόν; Το πίσω μέρος ανοίγει προς τα έξω, υποχωρεί και ανασηκώνεται, αφήνοντας αρκετό χώρο ώστε το κεφάλι να γλιστρήσει μέσα ή έξω χωρίς ζόρι. Όλη η κίνηση θυμίζει κάτι από Iron Man, ειδικά όταν το βλέπεις να λειτουργεί.

Αυτός ο σχεδιασμός επιτρέπει να το βάζεις ή να το βγάζεις χωρίς να αφαιρέσεις τα γάντια ή τα γυαλιά. Το κράνος υπόσχεται επίσης καλύτερη εφαρμογή και μείωση περιβαντολλογικού θορύβου για τον αναβάτη. Όσοι φοράνε γυαλιά σίγουρα θα χαρούν. Η εφαρμογή γίνεται από μπροστά προς τα πίσω αντί για το κλασικό “φόρεμα από πάνω”, συνεπώς τα γυαλιά δε μετακινούνται.

Πίσω από το όλο σκεπτικό δεν είναι μόνο η ευκολία του αναβάτη. Το οπίσθιο άνοιγμα επιτρέπει στους διασώστες να αποκτήσουν πρόσβαση στο πρόσωπο μετά από πτώση, δίχως να πιέσουν τον αυχένα. Η ιδέα αυτή έχει ενδιαφέρον, ειδικά σε σοβαρά ατυχήματα. Η Roof σκοπεύει να το προσφέρει με φωτοχρωμική ζελατίνα που προσαρμόζεται στο φως, μαζί με Pinlock. Πριν φτάσει όμως στην παραγωγή πρέπει να περάσει τις απαιτητικές δοκιμές ECE 22.06, κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο.

Παρότι το concept είναι εντυπωσιακό, προκύπτουν ερωτήματα. Πώς δουλεύει ο μηχανισμός; Αν είναι ηλεκτρικός, θα χρειάζεται μπαταρία. Αν είναι μηχανικός, πόσο ανθεκτικά είναι τα σημεία της άρθρωσης; Περισσότερα κινούμενα μέρη σημαίνουν περισσότερη πολυπλοκότητα. Αν για κάποιο λόγο κολλήσει, τι γίνεται; Κανείς δε θέλει να εγκλωβιστεί στο ίδιο του το κράνος.

Υπάρχει επίσης το θέμα της εμπιστοσύνης του κοινού. Συνήθως οι αναβάτες είναι ιδιαίτερα πιστοί στη μάρκα του κράνους τους. Αρκετοί δεν αλλάζουν ούτε το μοντέλο, πόσο μάλλον εταιρεία. Η Roof θα πρέπει να πείσει μία αγορά με σκληρό ανταγωνισμό.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για την τιμή ή την ημερομηνία διάθεσης καθώς το DJagger βρίσκεται ακόμα στο στάδιο πρωτοτύπου. Έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην EICMA και ακούγεται πως βρίσκεται ήδη στο στάδιο των δοκιμών.

Στο σύνολό του ακούγεται σαν μία αρκετά τολμηρή ιδέα. Θα βρει άραγε ανταπόκριση στους λάτρεις του “διαφορετικού”;

Μπορείτε να το δείτε εν κινήσει στο παρακάτω βίντεο:

