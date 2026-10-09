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ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Royal Enfield: Δώρα εξοπλισμού αξίας έως 450 ευρώ με την αγορά τεσσάρων μοντέλων 650 κ.εκ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 09.10.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Η Royal Enfield παρουσιάζει το Royal Journey Pack, μια προωθητική ενέργεια που συνοδεύει την αγορά των Bear 650, Shotgun 650, Super Meteor 650 και Classic 650 με δωρεάν εξοπλισμό και αξεσουάρ αξίας έως 450 ευρώ

Μια επιπλέον παροχή για όσους σχεδιάζουν να αποκτήσουν μία από τις δικύλινδρες μοτοσυκλέτες της ανακοίνωσε η Royal Enfield, προσφέροντας ένα πακέτο εξοπλισμού που ενισχύει την πρακτικότητα και τις ταξιδιωτικές δυνατότητές τους.

Η προωθητική ενέργεια με την ονομασία Royal Journey Pack αφορά τέσσερα μοντέλα της οικογένειας των 650 κ.εκ., τα Bear 650, Shotgun 650, Super Meteor 650 και Classic 650, τα οποία καλύπτουν διαφορετικές προτιμήσεις ως προς τη σχεδίαση, τον χαρακτήρα και τη χρήση.

Με την αγορά οποιουδήποτε από τα παραπάνω μοντέλα, ο νέος ιδιοκτήτης αποκτά χωρίς επιπλέον χρέωση ένα σύνολο γνήσιων αξεσουάρ, συνολικής αξίας έως 450 ευρώ, που περιλαμβάνει πλαϊνά σαμάρια, βάσεις στήριξης και προστατευτικό ψυγείου λαδιού.

Ειδικότερα, για τα Bear 650 και Super Meteor 650, το πακέτο περιλαμβάνει αδιάβροχα πλαϊνά σαμάρια RE Adventure, χωρητικότητας 14,5 λίτρων, ενώ για τα Classic 650 και Shotgun 650 προσφέρονται τα αντίστοιχα αδιάβροχα σαμάρια RE Modern, επίσης χωρητικότητας 14,5 λίτρων.

Ο εξοπλισμός συμπληρώνεται από τις απαραίτητες βάσεις στήριξης για την τοποθέτηση των σαμαριών, καθώς και από προστατευτική σίτα ψυγείου λαδιού από αλουμίνιο.

Πρόκειται για αξεσουάρ που μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμα στην καθημερινή μετακίνηση αλλά και σε μεγαλύτερες διαδρομές, προσφέροντας πρόσθετες δυνατότητες μεταφοράς αποσκευών και προστασία σε ένα ευαίσθητο μηχανικό εξάρτημα της μοτοσυκλέτας.

Με το Royal Journey Pack, η Royal Enfield δίνει ένα επιπλέον κίνητρο απόκτησης των τεσσάρων μοντέλων της, συνδυάζοντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους με εξοπλισμό που διευρύνει τις δυνατότητες χρήσης τους, χωρίς πρόσθετο κόστος για τον αγοραστή.

Η προσφορά ισχύει έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

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Tags
#royal enfield#μοτοσυκλέτα
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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