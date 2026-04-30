ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Royal Enfield Guerilla 450 Apex : Νέα έκδοση με πιο «roadster» προσανατολισμό

ΠΕΜΠΤΗ | 30.04.2026
Κώστας Γαμβρούλης
Αλλαγές σε θέση οδήγησης, λάστιχα και προσθήκη αξεσουάρ, διαμορφώνουν μια έκδοση του Guerilla 450 που εστιάζει στην άσφαλτο

Ο «αντάρτης»  (αυτό σημαίνει Guerilla) της Royal Enfield, προστέθηκε στην γκάμα της το 2024, αποτελώντας μια ξεχωριστή μοτοσυκλέτα που συνδύαζε χαρακτηριστικά από τις κατηγορίες Srambler, Flat Track και Roadster.

Για το 2026, η ινδική εταιρεία παρουσιάζει μια νέα έκδοση της μοτοσυκλέτας, με την ονομασία Royal Enfield Guerrilla 450 Apex, η οποία διαφοροποιείται κυρίως σε εργονομία, ελαστικά και επιμέρους λεπτομέρειες εξοπλισμού.

Η έκδοση Royal Enfield Guerilla 450 Apex δεν αλλάζει τη βασική φιλοσοφία της μοτοσυκλέτας, αλλά επιχειρεί να προσδώσει έναν ελαφρώς πιο σπορ χαρακτήρα στο υπάρχον σύνολο,  με εστίαση στην άσφαλτο, αναδεικνύοντας περισσότερο τις Roadster ποιότητες του μοντέλου.

Πιο σπορ εργονομία

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση αφορά τη θέση οδήγησης η οποία αλλάζει ελαφρώς με την προσθήκη ενός νέου τιμονιού. Σε σχέση με την γνώριμη έκδοση της μοτοσυκλέτας, το τιμόνι στο Guerilla Apex βρίσκεται κατά 56 χλστ. πιο χαμηλά και κατά 57 χλστ. πιο μπροστά, φέρνοντας τον αναβάτη σε μια πιο «επιθετική»  στάση.

Αυτό, αλλάζει την αίσθηση στον δρόμο, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στον έλεγχο και στην αίσθηση του εμπρός τροχού.

Νέα ελαστικά με έμφαση στην άσφαλτο

Η έκδοση Guerilla 450 Apex εξοπλίζεται με ελαστικά δρόμου Vredestein Centauro ST, τα οποία αντικαθιστούν τη πιο ουδέτερη επιλογή της βασικής έκδοσης. Στόχος είναι καλύτερη πρόσφυση, ειδικά σε βρεγμένες ή χαμηλής πρόσφυσης συνθήκες.

Μικρές αλλαγές σε riding modes και εξοπλισμό

Τα riding modes (Street και Sport) έχουν αναβαθμιστεί ώστε να διατηρούν την τελευταία επιλεγμένη ρύθμιση μετά το σβήσιμο της μοτοσυκλέτας. Παράλληλα, η Guerilla 450 Apex διατηρεί τον ίδιο βασικό εξοπλισμό, όπως την TFT οθόνη 4 ιντσών με σύστημα πλοήγησης και συνδεσιμότητα smartphone.

Σχεδιαστικές διαφοροποιήσεις

Η έκδοση Guerilla 450 Apex ξεχωρίζει και αισθητικά, με:

  • Νέους χρωματισμούς* (Apex Red, Apex Black, Twilight Blue)
  • Μικρό μασκάκι μπροστά
  • Κάλυμμα σέλας (κοκοβιός)

*Tα νέα χρώματα θα είναι διαθέσιμα και στην βασική έκδοση του Guerilla 450

Αμετάβλητο μηχανικό σύνολο

Σε επίπεδο κινητήρα και πλαισίου δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Η Guerilla 450 Apex χρησιμοποιεί τον ίδιο μονοκύλινδρο κινητήρα 450 κ.εκ. (περίπου 40 hp και 40 Nm) και το ίδιο πλαίσιο, με στόχο την ισορροπία μεταξύ καθημερινής χρήσης και σπορ οδήγησης.

Η Guerrilla 450 Apex αποτελεί ουσιαστικά μια πιο εστιασμένη εκδοχή της υπάρχουσας πλατφόρμας, με παρεμβάσεις που επηρεάζουν κυρίως την αίσθηση στον δρόμο και λιγότερο τα απόλυτα τεχνικά χαρακτηριστικά.

#royal enfield#Royal Enfield Guerilla 450#Royal Enfield Guerilla 450 Apex
Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.

