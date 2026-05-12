ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Royal Enfield: Στρατηγικό πλάνο παρουσίασης 18 μοντέλων

ΤΡΙΤΗ | 12.05.2026
Κώστας Γαμβρούλης
Η Royal Enfield ετοιμάζεται για ένα επιθετικό λανσάρισμα που περιλαμβάνει τόσο νέα μοντέλα όσο και ανανεώσεις στην υπάρχουσα γκάμα των μοτοσυκλετών της

Συνολικά, 18 δίτροχα (5 νέα – 13 αναβαθμίσεις) θα παρουσιαστούν μέχρι το 2027, στο πιο μεγαλεπήβολο στρατηγικό πλάνο στην ιστορία της εταιρείας. Τα μοντέλα που πρόκειται να δούμε μέσα στους επόμενους μήνες είναι τα:

Bullet 650

Μια κλασσικών γραμμών μοτοσυκλέτα με τον δικύλινδρο σε σειρά, αερόψυκτο κινητήρας της Royal Enfield στα 648 κ.εκ., που προφανώς θα ακολουθήσει τα σχεδιαστικά χνάρια της γνωστής και ιστορικής σειράς των Bullet μοντέλων, μπαίνοντας «ανάμεσα» στα Interceptor 650 και Classic 650.

Himalayan 440

Για όσους πιστεύουν ότι το νέο Himalayan 450 με το υγρόψυκτο Sherpa κινητήρα έχει χάσει τον «uitility» χαρακτήρα του, η Royal Enfield θα επαναφέρει μια παράλληλη έκδοση, που θα θυμίζει την πρώτη υλοποίηση του μοντέλου. Ο κινητήρας θα είναι αερόψυκτος, μια εξέλιξη της πρώτης «410» μονάδας, με αύξηση στον κυβισμό και στην απόδοση.

Scram 450

Εδώ έχουμε μια αντίστροφη υλοποίηση σε σχέση με το Himalayan 440, αφού από αερόψυκτο, το Scrambler μονοκύλινδρο μοντέλο θα παρουσιαστεί με τον υγρόψυκτο Sherpa κινητήρα 452 κε.κ, αναβαθμίζοντας την απόδοση και την τοποθέτηση του στην αγορά.

O νέος 750 κινητήρας, το Himalayan και το Continental GT-R

Το μοτέρ που εδώ και καιρό δοκιμάζεται, αποτελεί μια υπερκυβισμένη εκδοχή του αερόψυκτου δικύλινδου σε σειρά κινητήρα 648 κ.εκ., που εξοπλίζει την πολυπληθή γκάμα των «μεγάλων» μοντέλων της Royal Enfield. Τώρα λοιπόν, ο πήχης σε ότι αφορά στο «μεγάλο» ανεβαίνει και οι πρώτες μοτοσυκλέτες που θα έχουν την τιμή να φέρουν τον νέο αυτό κινητήρα, είναι το Himalayan 750 και το Continental GT-R.

Η Royal Enfield αποκάλυψε στην EICMA (Νοέμβριος 2025) δύο –πολύ κοντά στην παραγωγή- πρωτότυπα των μοτοσυκλετών αυτών και προφανώς, όπως ορίζει και το όνομα, ανήκουν στην Adventure και στην Café Racer κατηγορία.

Πέραν των μοντέλων αυτών κάθε αυτών, το ενδιαφέρον εστιάζεται φυσικά στον κινητήρα, o οποίος αναβαθμίζει την εικόνα της Royal Enfield φέρνοντας την ακόμα πιο κοντά στην μεσαία κατηγορία κυβισμού, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στις μέρες μας.

Φυσικά περιμένουμε μια αύξηση στην απόδοση σε σχέση με τους 46 – 48 ίππους (αναλόγως το μοντέλο) του 650άρη κινητήρα αλλά το θέμα δεδομένου της φιλοσοφίας της Royal Enfield δεν είναι το «πόσο» αλλά το «πως».

Δεν αποκλείεται επίσης να δούμε και μια παράλληλη αναβάθμιση στο τεχνολογικό πακέτο, με ride by wire γκάζι και riding modes.

Πέντε μοτέρ και ξεκάθαρη φιλοσοφία

Με την παρουσίαση των νέων κινητήρων, η Royal Enfield θα έχει στην διάθεση της τρία μονοκύλινδρα μοτέρ στις κλάσεις 350, 440 (αερόψυκτα) και 450 (υγρόψυκτα) και δύο δικύλινδρα σε σειρά αερόψυκτα στις «650» και «750» κατηγορίες.

Η φιλοσοφία της αλλά και οι μοτοσυκλέτες που αποτελούν τον φορέα της φιλοσοφίας αυτής, είναι από τις πλέον ξεκάθαρες στον χώρο και η δυναμική της τόσο στην τεράστια αγορά της Ινδίας όσο και στις «δυτικές» αγορές, εγνωσμένη.

Μένει λοιπόν να δούμε το πώς θα «ανοίξει τα χαρτιά» της η εταιρεία και τις μας επιφυλάσσει στο άμεσο μέλλον, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις και τις μεγάλες πιέσεις του ανταγωνισμού.

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
