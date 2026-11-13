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ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Segway X Cruiser: Η ιδέα του «σκεπαστού» scooter επιστρέφει

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 13.11.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Η εικόνα έχει δημιουργηθεί με εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης

Με οροφή, ζώνες ασφαλείας και τεχνολογία από την BMW, το νέο ηλεκτρικό scooter φιλοδοξεί να αναβιώσει μια ιδέα που είχε εμφανιστεί πριν από 25 χρόνια

Το 2000, η BMW επιχείρησε κάτι πραγματικά διαφορετικό με το C1. Ήταν ένα scooter με οροφή, προστατευτικό κλωβό και ζώνες ασφαλείας, που επέτρεπε στον αναβάτη να μετακινείται χωρίς κράνος, όπου το επέτρεπε η νομοθεσία. Η ιδέα ήταν πρωτοποριακή, αλλά εμπορικά δεν γνώρισε ιδιαίτερη επιτυχία και το C1 αποσύρθηκε λίγα χρόνια αργότερα.

BMW Motorrad C1

Ένα τέταρτο του αιώνα μετά, η Segway επαναφέρει τη συγκεκριμένη φιλοσοφία με το X Cruiser, το οποίο παρουσιάστηκε στην EICMA 2026 και, αυτή τη φορά, είναι ηλεκτρικό. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν πρόκειται απλώς για μια σχεδιαστική άσκηση. Η Segway έχει επιβεβαιώσει πως το X Cruiser προορίζεται για παραγωγή, με προγραμματισμένη διάθεση στην Κίνα και την Ευρώπη την περίοδο 2027–2028.

Το X Cruiser επιχειρεί να συνδυάσει τα πλεονεκτήματα ενός scooter με χαρακτηριστικά παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας που συναντάμε στα αυτοκίνητα. Ανάλογα με την έκδοση, διαθέτει προστατευτικό κλωβό ή ημίκλωβο, ζώνη ασφαλείας πέντε σημείων και δομές προστασίας σε περίπτωση σύγκρουσης ή ανατροπής.

Θα υπάρξουν λοιπόν, τρεις παραλλαγές. Το X Cruiser 100 City προορίζεται κυρίως για αστικές μετακινήσεις και διαθέτει ζώνη πέντε σημείων, πλευρική προστασία και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ζελατίνα. Το 350 GT που είναι και το μόνο διθέσιο, δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην άνεση οδηγού και συνεπιβάτη, ενώ το 350 GT Ultra, αυτό που πλησιάζει περισσότερο τη φιλοσοφία του παλιού BMW C1, έχει ενσωματωμένη οροφή.

Στον εξοπλισμό της σειράς περιλαμβάνονται ABS, traction control, οθόνη TFT 10,25 ιντσών και συστήματα επιτήρησης τυφλού σημείου και προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας. Η μπαταρία ενσωματώνεται στη δομή του οχήματος μέσω τεχνολογίας Cell-to-Body, ενώ η σχεδιαζόμενη αυτονομία πλησιάζει τα 200 χιλιόμετρα.

Η σύνδεση με την BMW δεν περιορίζεται στην ομοιότητα της σχεδιαστικής φιλοσοφίας. Η Segway έχει εξασφαλίσει άδειες χρήσης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας του γερμανικού ομίλου, διατηρώντας ωστόσο την αποκλειστική ευθύνη εξέλιξης και παραγωγής του X Cruiser.

Άλλωστε, η ίδια η BMW δεν εγκατέλειψε ποτέ εντελώς την ιδέα. Τον Σεπτέμβριο του 2025 παρουσίασε το BMW Motorrad Vision CE, ένα φουτουριστικό ηλεκτρικό concept με προστατευτικό κλωβό, ζώνη ασφαλείας και ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σύστημα αυτόματης εξισορρόπησης, που του επιτρέπει να στέκεται όρθιο χωρίς τη βοήθεια του αναβάτη όταν είναι σταματημένο.

BMW Motorrad Vision CE

Στο X Cruiser, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί αντίστοιχη λειτουργία self-balancing. Επίσης, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της απαλλαγής από την υποχρέωση χρήσης κράνους, καθώς αυτό θα εξαρτηθεί από την τελική πιστοποίηση και τη νομοθεσία κάθε χώρας.

Φυσικά, το μεγάλο ερώτημα είναι αν η αγορά έχει πλέον ωριμάσει (ή αλλάξει) αρκετά, ώστε να αγκαλιάσει μια ιδέα που πριν από 25 χρόνια θεωρήθηκε υπερβολικά παράξενη και -για να τα λέμε όλα- με  Με την ηλεκτροκίνηση να αλλάζει τα δεδομένα των αστικών μετακινήσεων, ίσως το «σκεπαστό» scooter να έχει αυτή την φορά καλύτερο timing.

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Tags
#BMW C1#BMW Vision CE#EICMA 2026#Segway#X Cruiser#Ασφάλεια μοτοσυκλέτας#Ηλεκτρικά scooter
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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