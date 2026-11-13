Segway X Cruiser: Η ιδέα του «σκεπαστού» scooter επιστρέφει

Με οροφή, ζώνες ασφαλείας και τεχνολογία από την BMW, το νέο ηλεκτρικό scooter φιλοδοξεί να αναβιώσει μια ιδέα που είχε εμφανιστεί πριν από 25 χρόνια

Το 2000, η BMW επιχείρησε κάτι πραγματικά διαφορετικό με το C1. Ήταν ένα scooter με οροφή, προστατευτικό κλωβό και ζώνες ασφαλείας, που επέτρεπε στον αναβάτη να μετακινείται χωρίς κράνος, όπου το επέτρεπε η νομοθεσία. Η ιδέα ήταν πρωτοποριακή, αλλά εμπορικά δεν γνώρισε ιδιαίτερη επιτυχία και το C1 αποσύρθηκε λίγα χρόνια αργότερα.

Ένα τέταρτο του αιώνα μετά, η Segway επαναφέρει τη συγκεκριμένη φιλοσοφία με το X Cruiser, το οποίο παρουσιάστηκε στην EICMA 2026 και, αυτή τη φορά, είναι ηλεκτρικό. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν πρόκειται απλώς για μια σχεδιαστική άσκηση. Η Segway έχει επιβεβαιώσει πως το X Cruiser προορίζεται για παραγωγή, με προγραμματισμένη διάθεση στην Κίνα και την Ευρώπη την περίοδο 2027–2028.

Το X Cruiser επιχειρεί να συνδυάσει τα πλεονεκτήματα ενός scooter με χαρακτηριστικά παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας που συναντάμε στα αυτοκίνητα. Ανάλογα με την έκδοση, διαθέτει προστατευτικό κλωβό ή ημίκλωβο, ζώνη ασφαλείας πέντε σημείων και δομές προστασίας σε περίπτωση σύγκρουσης ή ανατροπής.

Θα υπάρξουν λοιπόν, τρεις παραλλαγές. Το X Cruiser 100 City προορίζεται κυρίως για αστικές μετακινήσεις και διαθέτει ζώνη πέντε σημείων, πλευρική προστασία και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ζελατίνα. Το 350 GT που είναι και το μόνο διθέσιο, δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην άνεση οδηγού και συνεπιβάτη, ενώ το 350 GT Ultra, αυτό που πλησιάζει περισσότερο τη φιλοσοφία του παλιού BMW C1, έχει ενσωματωμένη οροφή.

Στον εξοπλισμό της σειράς περιλαμβάνονται ABS, traction control, οθόνη TFT 10,25 ιντσών και συστήματα επιτήρησης τυφλού σημείου και προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας. Η μπαταρία ενσωματώνεται στη δομή του οχήματος μέσω τεχνολογίας Cell-to-Body, ενώ η σχεδιαζόμενη αυτονομία πλησιάζει τα 200 χιλιόμετρα.

Η σύνδεση με την BMW δεν περιορίζεται στην ομοιότητα της σχεδιαστικής φιλοσοφίας. Η Segway έχει εξασφαλίσει άδειες χρήσης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας του γερμανικού ομίλου, διατηρώντας ωστόσο την αποκλειστική ευθύνη εξέλιξης και παραγωγής του X Cruiser.

Άλλωστε, η ίδια η BMW δεν εγκατέλειψε ποτέ εντελώς την ιδέα. Τον Σεπτέμβριο του 2025 παρουσίασε το BMW Motorrad Vision CE, ένα φουτουριστικό ηλεκτρικό concept με προστατευτικό κλωβό, ζώνη ασφαλείας και ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σύστημα αυτόματης εξισορρόπησης, που του επιτρέπει να στέκεται όρθιο χωρίς τη βοήθεια του αναβάτη όταν είναι σταματημένο.

Στο X Cruiser, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί αντίστοιχη λειτουργία self-balancing. Επίσης, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της απαλλαγής από την υποχρέωση χρήσης κράνους, καθώς αυτό θα εξαρτηθεί από την τελική πιστοποίηση και τη νομοθεσία κάθε χώρας.

Φυσικά, το μεγάλο ερώτημα είναι αν η αγορά έχει πλέον ωριμάσει (ή αλλάξει) αρκετά, ώστε να αγκαλιάσει μια ιδέα που πριν από 25 χρόνια θεωρήθηκε υπερβολικά παράξενη και -για να τα λέμε όλα- με Με την ηλεκτροκίνηση να αλλάζει τα δεδομένα των αστικών μετακινήσεων, ίσως το «σκεπαστό» scooter να έχει αυτή την φορά καλύτερο timing.