Σενάρια πώλησης της Ducati: «Είμαστε οικονομικά αυτόνομοι», δηλώνει ο Claudio Domenicali

Η έντονη παρασκηνιακή φιλολογία για αποχώρηση του Ομίλου Volkswagen φέρνει την αντίδραση της ηγεσίας του Borgo Panigale, που εκπέμπει σήμα οικονομικής σταθερότητας

Το μέλλον της Ducati κάτω από την ομπρέλα του Ομίλου Volkswagen βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Παρά την απουσία μιας ξεκάθαρης τοποθέτησης από τη γερμανική μητρική εταιρεία, οι φήμες για πιθανή μεταβίβαση του ιταλικού brand φούντωσαν εκ νέου.

Την κατάσταση ανέλαβε να σχολιάσει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ducati, Claudio Domenicali. Σε δηλώσεις του στο αυστραλιανό περιοδικό MCNews, ο Ιταλός μάνατζερ προσπάθησε να διατηρήσει χαμηλούς τόνους, αφήνοντας ωστόσο όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

«Ένα συμπαγές πλάνο με ιδίους πόρους»

Ο Domenicali ξεκαθάρισε ότι αυτή τη στιγμή δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις στο Borgo Panigale για αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Παράλληλα, φρόντισε να στείλει ένα σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση σχετικά με την οικονομική ευρωστία της φίρμας. Η εταιρεία βρίσκεται σε εξαιρετική οικονομική φόρμα και μπορεί να καλύψει πλήρως τις επενδύσεις της, δήλωσε ο Demnicali, ενώ συμπλήρωσε ότι το στρατηγικό πλάνο όσο και η ανάπτυξη των νέων μοτοσυκλετών, δεν εξαρτώνται άμεσα από κεφαλαιακές ενισχύσεις της VW.

Τέλος, κατέστησε σαφές πως πποιαδήποτε απόφαση αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίου από την πλευρά του μετόχου θεωρείται θεμιτή επιχειρηματική πρακτική: «Η Ducati δεν εξαρτάται από την υποστήριξη του μετόχου για να υλοποιήσει το αναπτυξιακό της πλάνο. Είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε στηριζόμενοι αποκλειστικά στις δικές μας δυνάμεις».

Καθησυχασμός ή προετοιμασία εδάφους;

Η τοποθέτηση του Domenicali φαίνεται να εξυπηρετεί διπλό σκοπό, από τη μία μα καθησυχάσει τις αγορές και τους λάτρεις της μάρκας ότι η παραγωγή και τα νέα μοντέλα δεν κινδυνεύουν και κατά δεύτερον, να στρώσει το έδαφος για μια ομαλή μετάβαση, στην περίπτωση που το Volkswagen Group αποφασίσει τελικά να ρευστοποιήσει την επένδυσή του στην Ιταλία. Το κατά πόσο οι διπλωματικές αυτές δηλώσεις προαναγγέλλουν εξελίξεις θα φανεί στους αμέσως επόμενους μήνες.