Stark Varg: Η ηλεκτρική μοτοσυκλέτα που ανέβηκε ψηλότερα από κάθε άλλη

Η Stark έχει χτίσει το όνομά της κάνοντας πράγματα με τον πιο ακραίο τρόπο

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Αυτή τη φορά, η ταχύτερη enduro μοτοσυκλέτα στον κόσμο ανέβηκε ψηλότερα από οποιαδήποτε άλλη, καταγράφοντας επίδοση που ήδη εξετάζεται από τα Guinness World Records. Το ρεκόρ σημειώθηκε στο Ojos del Salado, το ψηλότερο ενεργό ηφαίστειο του πλανήτη. Βρίσκεται στα σύνορα Χιλής και Αργεντινής, στα 6.893 μέτρα.

Ένα από τα πιο σκληρά περιβάλλοντα στη Γη. Εκεί, ο Ελβετός ορειβάτης και αναβάτης Jiri Zak οδήγησε μία εργοστασιακή Stark Varg EX έως τα 6.721 μέτρα υψόμετρο.

Το συγκεκριμένο ηφαίστειο δεν είναι άγνωστο στους κυνηγούς ρεκόρ. Στο παρελθόν, ένα Mercedes Unimog είχε φτάσει τα 6.694 μέτρα, πριν χάσει την πρωτιά από μία Porsche 911. Ακόμη και στον ανθρώπινο τομέα, ο Ολυμπιακός μαραθωνοδρόμος Tyler Andrews είχε καταγράψει εντυπωσιακή επίδοση, καλύπτοντας 54 χιλιόμετρα από τη βάση μέχρι την κορυφή και πίσω, σε μόλις 9,5 ώρες.

Παρά τις κατά καιρούς ανεπίσημες αναφορές για υψηλότερες προσπάθειες, τα Guinness απαιτούν ανεξάρτητη παρακολούθηση και πιστοποιημένα δεδομένα GPS. Αυτός είναι ο λόγος που η τρέχουσα επίδοση βρίσκεται υπό επίσημη επαλήθευση.

Η μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιήθηκε ήταν απολύτως εργοστασιακή. Καμία μετατροπή. Η προσπάθεια υποστηρίχθηκε από εξειδικευμένη ορειβατική ομάδα, η οποία παρακολούθησε τον καιρό επί ημέρες, προσαρμόζοντας συνεχώς το πλάνο της τελικής ανάβασης.

Σε τόσο μεγάλα υψόμετρα, ο αέρας αραιώνει δραματικά και οι θερμοκρασίες πέφτουν κάτω από το μηδέν. Σε αυτές τις συνθήκες, οι κινητήρες εσωτερικής καύσης χάνουν ισχύ. Η ηλεκτρική Varg EX όμως λειτουργεί χωρίς απώλειες, προσφέροντας σταθερή πρόσφυση και απόλυτο έλεγχο. Ο άμεσος ηλεκτροκινητήρας, η απουσία κιβωτίου ταχυτήτων και η ελάχιστη μηχανική πολυπλοκότητα κάνουν τη διαφορά.

“Το Ojos δεν συγχωρεί λάθη. Ένα λάθος μπορεί να σου κοστίσει τη ζωή”, δήλωσε ο Zak. Δεν είναι η πρώτη του επαφή με τέτοιες αποστολές, αφού το 2020 είχε ήδη καταγράψει ρεκόρ Guinness για το μεγαλύτερο υψόμετρο που έχει φτάσει ποτέ μοτοσυκλέτα. “Γι’ αυτό βρίσκομαι εδώ με μία ομάδα που εμπιστεύομαι και με μία μοτοσυκλέτα που αποδίδει το ίδιο, ακόμη και στον αραιό αέρα”.

Η καταγραφή έγινε με σφραγισμένες συσκευές GPS, ώστε να διασφαλιστεί η αυθεντικότητα των δεδομένων. Όλο το υλικό βρίσκεται ήδη σε διαδικασία ανεξάρτητου ελέγχου, ενώ η τελική πιστοποίηση από τα Guinness αναμένεται σύντομα.

“Δεν μας ενδιέφερε απλώς ένας αριθμός”, ανέφερε ο Anton Wass, ιδρυτής και CEO της Stark Future. “Θέλαμε να δείξουμε ότι η ηλεκτρική μοτοσυκλέτα δεν είναι συμβιβασμός. Σε πάει πιο μακριά από οποιαδήποτε θερμική. Η πλατφόρμα Varg λειτουργεί στα όρια της ατμόσφαιρας, προσφέροντας έλεγχο και ασφάλεια σε πραγματικά εχθρικές συνθήκες. Επόμενη στάση; Το φεγγάρι”.

Μία μικρή γεύση από το απίστευτο αυτό εγχείρημα στο παρακάτω βίντεο:

Τι κρατάμε: