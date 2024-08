Στις ΗΠΑ η Harley-Davidson τρώει «κράξιμο» γιατί είναι… woke

To ακούσαμε και αυτό: Δημιουργείται κίνημα που υποστηρίζει ότι η θρυλική εταιρεία προωθεί την woke ατζέντα!

Στερεοτυπικά, αυτό που έρχεται στο μυαλό πολλών όταν ακούνε Harley-Davidson, είναι μαλλιαροί και εύσωμοι αναβάτες, τίγκα στα τατουάζ, στα δερμάτινα και στις αλυσίδες, να ρολάρουν σε ένα αχανές «αμερικανιζέ» τοπίο της δύσης, με προορισμό το μπαρ της επόμενης πόλης, όπου θα γίνουν «δοκάρια» από το πιοτό και θα επιδοθούν σε παραβατικές συμπεριφορές.

Ματσίλα, αντρίλα, τεστοστερόνη και πολύ κλισέ, αν θέλετε τη γνώμη μας. Εντάξει, για να τα λέμε όλα, ένα μέρος της ευθύνης για αυτό το «εγκλωβισμένο image» το φέρει και η ίδια εταιρεία, που επί δεκαετίες «άρμεγε» αυτή την εικόνα για να προωθεί τα προϊόντα της. Τα τελευταία χρόνια όμως, κάτι έχει αλλάξει. H Harley-Davidson έχει έρθει αντιμέτωπη με ένα πρόβλημα… δημογραφικό αφού οι «παραδοσιακοί» αναβάτες γερνάνε και οι νέες γενιές δεν «τσιμπάνε» στο life style που πρεσβεύει η εταιρεία.

Για τον λόγο αυτό, η Ηarley-Davidson έχει παρουσιάσει μια σειρά νέων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών μοτοσυκλετών και ποδηλάτων, προκειμένου να κάνει «άνοιγμα» σε νεότερες ηλικίες. Το γεγονός αυτό από μόνο του, δεν ήταν κάτι που χαροποίησε την «παλιά φρουρά» του πελατολογίου της εταιρείας, που η αλήθεια είναι ότι έναν αρτηριοσκληρωτισμό τον έχει και δεν αρέσκεται σε παρεκκλίσεις από την παράδοση και το «χαρντκοριλίκι».

Οι αναβάτες αυτοί, ενοχλήθηκαν ακόμα και από την αλλαγή του εμβλήματος της εταιρείας, που πλέον έχει κρατήσει μόνο το περίγραμμα του θυρεού, χωρίς να αναγράφει πουθενά Harley-Davidson. «Το παλίο logo ήταν ένα σύμβολο παράδοσης, μια σύνδεση με το παρελθόν, το καινούργιο αποτελεί ένα βήμα προς τον μοντερνισμό και σηματοδοτεί τον επαναπροσδιορισμό της εταιρείας σε όλα τα επίπεδα». Αυτή είναι η άποψη τους, περασμένη από φίλτρο πολιτικής ορθότητας βέβαια, γιατί συνοδευόταν από εκφράσεις αργκό και επίθετα, που δεν μπορούμε να μεταφέρουμε για ευνόητους λόγους.

Το «ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο γάιδαρος», μπορούμε να το μεταφέρουμε όμως και αντικατοπτρίζει πλήρως αυτά που συμβαίνουν στις ΗΠΑ τον τελευταίο καιρό, σχετικά με την Harley-Davidson. Συγκεκριμένα, ή εταιρεία έχει πέσει στο ναρκοπέδιο της «cancel culture», από την ανάποδη όμως! Δηλαδή αντί να στοχοποιηθεί από την woke κοινότητα, επειδή είναι πολύ «αντρουά» και «μάτσο», το οποίο θα ήταν και το πιθανό σενάριο για να λέμε την αλήθεια, τρώει «κράξιμο» από τους «παραδοσιακούς» αναβάτες … επειδή είναι woke!

Όπως μπορεί να διαβάσει κανείς και στην επισυναπτόμενη από το Χ ανάρτηση του Robby Starbuck, γνωστού για τις αντι-LGBTQ+ του θέσεις και γενικά υπερασπιστή του πρότυπου της παραδοσιακής «λευκής» αμερικανικής οικογένειας (καταλάβατε ε;…), υπάρχει ολόκληρη λίστα με τους λόγους που η Harley-Davidosn θεωρείται πλέον… woke εταιρεία. Σταχυολογώντας μερικoύς από αυτούς, διαβάζουμε πράγματα όπως «αποδοχή τρανς υπαλλήλων και εργαζομένων». «επίσημες χορηγίες σε Pride Ride», «συνεργασίες με ομίλους αριστερής ιδεολογίας (σσ στις ΗΠΑ 🤣 )» και «δράσεις ώστε να μειωθεί ο αριθμός λευκών προμηθευτών, αντιπροσώπων και εργαζομένων». Ειδικά αυτό το τελευταίο, θυμίζει κάτι από μυτερές λευκές κουκούλες και φλεγόμενους σταυρούς…

