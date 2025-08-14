Suzuki CN Challenge: Αγώνας αντοχής με 100% βιώσιμο καύσιμο

Η ομάδα CN Challenge της Suzuki επιστρέφει δυναμικά στον θρυλικό 8ωρο αγώνα της Suzuka.

Του Ελευθέριου Γριμπάπη

Αυτή τη φορά με ακόμη πιο φιλόδοξο στόχο. Να αγωνιστεί χρησιμοποιώντας 100% βιώσιμο καύσιμο. Η ομάδα που αποτελείται από εργαζομένους της Suzuki, είχε ήδη εντυπωσιάσει το 2024 όταν τερμάτισε 8η γενικής χρησιμοποιώντας καύσιμο με 40% βιολογική προέλευση.

Το 46ο Suzuka 8 Hours θα διεξαχθεί από 1 έως 3 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής της FIM (EWC). Η Suzuki συνεχίζει να συμμετέχει στην κατηγορία Experimental. Έτσι, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για την ανάπτυξη τεχνολογιών υψηλών επιδόσεων με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και μάλιστα σε πραγματικές αγωνιστικές συνθήκες.

“Πέρυσι, τολμήσαμε κάτι εντελώς νέο και καταφέραμε μια εντυπωσιακή 8η θέση”, δήλωσε ο Toshihiro Suzuki, πρόεδρος της Suzuki Motor Corporation. “Φέτος, θέλουμε να ξεπεράσουμε νέες προκλήσεις και να ανοίξουμε τον δρόμο προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον”.

Η δύναμη πίσω από αυτή την προσπάθεια είναι το Excellium Racing 100 της Total Energies. Ένα 100% βιώσιμο καύσιμο που δεν προέρχεται από πετρέλαιο, αλλά από απόβλητα της βιομηχανίας τροφίμων. Όπως, για παράδειγμα, χρησιμοποιημένο λάδι τηγανίσματος και φλούδες σταφυλιού από οινοποιεία. Το σημαντικότερο; Μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως και 65%, χωρίς να θυσιάζει την απόδοση.

Η αγωνιστική μοτοσυκλέτα της Suzuki δεν στηρίζεται μόνο στο καύσιμο για να είναι “πράσινη”. Το GSX-R1000R έχει δεχθεί οικολογικές αναβαθμίσεις, όπως φέρινγκ από ανακυκλωμένο ανθρακόνημα και αγωνιστικά ελαστικά που περιέχουν μεγαλύτερο ποσοστό ανακυκλώσιμων υλικών.

Η φετινή ομάδα της Suzuki ενισχύεται με νέο αίμα. Ο Ισπανός Albert Arenas, τρίτος στο περσινό Suzuka 8 Hours, ενώνει δυνάμεις με τον έμπειρο Takuya Tsuda και τον Etienne Masson της πρωταθλήτριας ομάδας Yoshimura SERT Motul.

Στόχος της Suzuki είναι να συνδυάσει τις υψηλές επιδόσεις με τη μείωση του περιβαλλοντικού φορτίου, αναπτύσσοντας νέες τεχνολογίες μέσα από σκληρές δοκιμασίες αντοχής. Τα πολύτιμα δεδομένα από τον αγώνα θα αξιοποιηθούν για να ενισχύσουν τα μελλοντικά μοντέλα παραγωγής.

Να σημειώσουμε πως από το 2027, όλοι οι αγώνες MotoGP θα χρησιμοποιούν 100% βιώσιμο καύσιμο, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο κανονισμών για τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Δεν είναι απλά ένα θέμα που αφορά τους αγώνες. Σε μια εποχή όπου η αυτοκίνηση αλλάζει ραγδαία, οι κατασκευαστές μοτοσυκλετών οφείλουν να προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις. Η ηλεκτροκίνηση βελτιώνεται, αλλά τα βιώσιμα καύσιμα ίσως δώσουν μία νέα πνοή στους κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Δεν είναι ένας διαγωνισμός ηλεκτρικού εναντίον βενζίνης. Είναι μια κούρσα για ένα καθαρότερο, εξυπνότερο και βιώσιμο μέλλον. Σήμερα βλέπουμε το βιώσιμο καύσιμο στις πίστες. Αύριο μπορεί να γεμίζει το δικό σου ρεζερβουάρ.

