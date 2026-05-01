Suzuki Festival 2026: Κλείσε θέση για το test ride – Πού θα γίνει;

Το Suzuki Festival 2026 επιστρέφει από 15 έως 17 Μαΐου. Δες πού γίνεται, τι θα περιλαμβάνει και πώς να κλείσεις θέση για test ride.

Το Suzuki Festival 2026 επιστρέφει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, δίνοντας ξανά στους φίλους της μοτοσυκλέτας τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τη γκάμα της ιαπωνικής μάρκας, να οδηγήσουν επιλεγμένα μοντέλα και να συμμετάσχουν σε ένα τριήμερο με έντονο riding χαρακτήρα.

Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στις 15, 16 και 17 Μαΐου, από τις 10:00 έως τις 19:00, στο Riding School του Θανάση Χούντρα στις Αφίδνες. Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, το κέντρο βάρους πέφτει στο test ride, όμως το πρόγραμμα δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό, καθώς θα υπάρχουν και δράσεις ασφαλούς οδήγησης, ειδικές παρουσίες και παράλληλες εκδηλώσεις.

Το test ride μένει στο επίκεντρο

Το βασικό στοιχείο του Suzuki Festival παραμένει το test ride, με τις διαδρομές να έχουν σχεδιαστεί ώστε να αναδεικνύουν τον χαρακτήρα κάθε μοτοσυκλέτας. Σύμφωνα με τη Suzuki, θα υπάρχουν τόσο ασφάλτινες όσο και χωμάτινες διαδρομές, κάτι που δίνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον ειδικά για όσους θέλουν να οδηγήσουν μοντέλα με πιο adventure ή dual-purpose προσανατολισμό.

Πριν από κάθε διαδρομή, οι εκπαιδευτές του Riding School θα δίνουν πρακτικές συμβουλές και καθοδήγηση, ώστε ο συμμετέχων να μπορεί να απολαύσει την εμπειρία με μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά.

Αυτό είναι και ένα από τα πιο ουσιαστικά στοιχεία της διοργάνωσης, γιατί δεν αντιμετωπίζει το test ride σαν μια απλή, γρήγορη βόλτα γνωριμίας, αλλά σαν μια πιο σωστά οργανωμένη διαδικασία επαφής με τη μοτοσυκλέτα.

Τι άλλο θα δούμε

Η Suzuki αναφέρει ότι στο Festival θα βρίσκονται:

νέα μοντέλα

αγαπημένες επιλογές από τη γκάμα

ιδιαίτερες εκδόσεις

και αγωνιστικές παρουσίες

Άρα, το event δεν αφορά μόνο όσους θέλουν να κλείσουν test ride, αλλά και εκείνους που θέλουν απλώς να δουν από κοντά τη σημερινή εικόνα της Suzuki στον χώρο της μοτοσυκλέτας, από τα πιο εμπορικά της μοντέλα μέχρι πιο ειδικές προτάσεις.

Σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης μέσα στο Σαββατοκύριακο

Ένα ακόμη στοιχείο με ουσία είναι ότι μέσα στο διήμερο του Σαββατοκύριακου θα πραγματοποιηθούν και σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης, από τις 14:00 έως τις 15:00.

Σε μια εποχή όπου η ασφαλής οδήγηση αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία για το κοινό των δύο τροχών, τέτοιες δράσεις έχουν ιδιαίτερη αξία, ειδικά όταν εντάσσονται μέσα σε ένα event που έχει έντονα βιωματικό χαρακτήρα.

Πώς κλείνεις θέση

Η Suzuki ξεκαθαρίζει ότι οι θέσεις για test ride είναι περιορισμένες, γι’ αυτό και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε κράτηση για τη μοτοσυκλέτα, την ημέρα και την ώρα που τους εξυπηρετεί.

Η κράτηση γίνεται μέσω της ειδικής σελίδας της διοργάνωσης στην επίσημη ιστοσελίδα της Suzuki.

Ένα τριήμερο για όσους έχουν πραγματικό ενδιαφέρον για τη μοτοσυκλέτα

Το Suzuki Festival 2026 δείχνει να ακολουθεί την ίδια λογική που το έχει κάνει επιτυχημένο τα προηγούμενα δύο χρόνια: λιγότερο ως στατική έκθεση και περισσότερο ως ζωντανή εμπειρία γνωριμίας με τα μοντέλα της μάρκας.

Για εκείνον που σκέφτεται την επόμενη αγορά του, το test ride είναι προφανώς το βασικό δέλεαρ. Για εκείνον όμως που απλώς θέλει να περάσει μια μέρα μέσα σε περιβάλλον μοτοσυκλέτας, με δράσεις, τεχνικό ενδιαφέρον και σωστή οργάνωση, το event έχει ούτως ή άλλως λόγο ύπαρξης.

