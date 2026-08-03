Suzuki: Get Away Offers με όφελος έως 1.200 ευρώ σε επιλεγμένα μοντέλα

Η / Moto Greece εγκαινιάζει τη νέα προωθητική καμπάνια Get Away Offers, προσφέροντας τη δυνατότητα για απόκτηση νέας μοτοσυκλέτας με σημαντικό οικονομικό όφελος

Η προσφορά αφορά επιλεγμένα μοντέλα της γκάμας της εταιρείας και περιλαμβάνει εκπτώσεις που φτάνουν έως και τα 1.200 ευρώ, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες, από τις καθημερινές μετακινήσεις μέχρι τα μεγάλα ταξίδια και τις εκτός δρόμου εξορμήσεις.

Η οικογένεια V-STROM, που εδώ και χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία των adventure μοτοσυκλετών, βρίσκεται στο επίκεντρο της καμπάνιας. Παράλληλα, η sport touring GSX-S1000GT αποτελεί επίσης μέρος τις προσφοράς, αποτελώντας μια ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση για όσους αναζητούν υψηλές επιδόσεις, άνεση και δυνατότητα κάλυψης μεγάλων αποστάσεων.

Νέες προνομιακές τιμές

Στο πλαίσιο της καμπάνιας Get Away Offers, οι νέες τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

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Σημαντικές μειώσεις τιμών εξακολουθούν να ισχύουν και για τα μεσαίου κυβισμού μοντέλα της σειράς V-STROM:

Suzuki V-STROM 800 : 9.895 ευρώ (από 10.695 ευρώ) – Όφελος 800 ευρώ ——————————

Suzuki V-STROM 800DE : 10.895 ευρώ (από 11.595 ευρώ) – Όφελος 700 ευρώ ——————————

Για κάθε είδους αναβάτη

Η οικογένεια V-STROM έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία των adventure μοτοσυκλετών, χάρη στον συνδυασμό άνεσης, αξιοπιστίας και ευχρηστίας. Από τις καθημερινές διαδρομές μέσα στην πόλη μέχρι τα πολύωρα ταξίδια και τις εκτός δρόμου περιπέτειες, τα μοντέλα της σειράς έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται σε ένα ευρύ φάσμα αναγκών.

Από την άλλη πλευρά, η GSX-S1000GT απευθύνεται σε όσους επιθυμούν μια sport touring μοτοσυκλέτα με ισχυρό τετρακύλινδρο κινητήρα, προηγμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και υψηλό επίπεδο άνεσης για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καμπάνια και τα διαθέσιμα μοντέλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο επίσημο δίκτυο εμπόρων της Suzuki Moto Greece ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της εταιρείας.