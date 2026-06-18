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ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Suzuki SV-7GX: Ανακοινώθηκε η τιμή του νέου crossover της Suzuki

ΠΕΜΠΤΗ | 18.06.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Το νέο δικύλινδρο crossover με καταβολές από τo SV650 έρχεται στην Ελλάδα στα τέλη Αυγούστου – Αυτή είναι η τιμή του

Η Suzuki ετοιμάζεται να δώσει στο παρών στη μεσαία κατηγορία των crossover μοτοσυκλετών με το νέο SV-7GX, ένα μοντέλο που συνδυάζει στοιχεία καθημερινής πρακτικότητας, sport χαρακτήρα και σύγχρονης τεχνολογίας. Μετά από την αποκάλυψη του στην EICMA, ήρθε η στιγμή για τις λεπτομέρειες που αφορούν την ελληνική αγορά: τιμή διάθεσης και το χρονοδιάγραμμα άφιξης.

Τιμή από 8.295 ευρώ

Το σημαντικότερο νέο αφορά την τιμή του μοντέλου, η οποία διαμορφώνεται από 8.295 ευρώ. Παράλληλα, η Suzuki ανακοίνωσε ότι οι προ-παραγγελίες ξεκινούν άμεσα μέσω του επίσημου δικτύου αντιπροσώπων και της επίσημης ιστοσελίδας της εταιρείας.

Ένα crossover με sport χαρακτήρα

Το SV-7GX σχεδιάστηκε ως μια μοτοσυκλέτα που στοχεύει στην καθημερινή χρήση χωρίς να εγκαταλείπει τη σπορ προσωπικότητα που χαρακτηρίζει τη σειρά SV.

Η χαμηλή σέλα και η προσεγμένη εργονομία υπόσχονται εύκολη πρόσβαση και άνεση για αναβάτες κάθε αναστήματος, ενώ η θέση οδήγησης έχει σχεδιαστεί ώστε να εξυπηρετεί τόσο τις αστικές μετακινήσεις όσο και τα μεγαλύτερα ταξίδια.

Η Suzuki κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον δυναμικό χαρακτήρα του μοντέλου και στην ευελιξία του, στοιχεία που παραδοσιακά αποτελούν βασικά γνωρίσματα των μοτοσυκλετών της οικογένειας SV.

Γνωστός κινητήρας, σύγχρονη τεχνολογία

Στην καρδιά του νέου μοντέλου βρίσκεται ο «αειθαλής» V-Τwin κινητήρας 650 της Suzuki, ένα μοτέρ που έχει γράψει ιστορία στην μεσαία κατηγορία και πλέον, με τις κατάλληλες προσαρμογές στο σήμερα, συνεχίζει ακάθεκτι.  Η επιλογή αυτή δείχνει ότι η Suzuki εξακολουθεί να επενδύει σε μια αρχιτεκτονική που έχει αποκτήσει φανατικό κοινό χάρη στην αξιοπιστία, τη γραμμική απόδοση και τον χαρακτηριστικό τρόπο λειτουργίας της.

Παράλληλα, το SV-7GX εξοπλίζεται με πολυλειτουργική οθόνη που υποστηρίζει δυνατότητες συνδεσιμότητας, φέρνοντας το μοντέλο πιο κοντά στις σύγχρονες απαιτήσεις των αναβατών.

Τέσσερις διαθέσιμοι χρωματισμοί

Το νέο crossover της Suzuki θα διατίθεται στις ακόλουθες αποχρώσεις:

  • Pearl Brilliant White
  • Pearl Brilliant White / Metallic Triton Blue
  • Pearl Mat Greige
  • Glass Sparkle Black

Η άφιξη των πρώτων μοτοσυκλετών στην ελληνική αγορά αναμένεται στα τέλη Αυγούστου, όταν και θα ξεκινήσουν οι παραδόσεις στους πελάτες που θα έχουν προχωρήσει σε προ-παραγγελία.

Τι κρατάμε

  • Το νέο Suzuki SV-7GX κοστίζει από 8.295 ευρώ.
  • Οι προ-παραγγελίες έχουν ήδη ανοίξει.
  • Η άφιξή του στην Ελλάδα αναμένεται στα τέλη Αυγούστου.
  • Χρησιμοποιεί δικύλινδρο V-twin κινητήρα με καταβολές από την SV650.
  • Συνδυάζει crossover πρακτικότητα, sport χαρακτήρα και σύγχρονη συνδεσιμότητα.

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Tags
#Suzuki#Suzuki SV-7GX
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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