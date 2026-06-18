Suzuki SV-7GX: Ανακοινώθηκε η τιμή του νέου crossover της Suzuki

Το νέο δικύλινδρο crossover με καταβολές από τo SV650 έρχεται στην Ελλάδα στα τέλη Αυγούστου – Αυτή είναι η τιμή του

Η Suzuki ετοιμάζεται να δώσει στο παρών στη μεσαία κατηγορία των crossover μοτοσυκλετών με το νέο SV-7GX, ένα μοντέλο που συνδυάζει στοιχεία καθημερινής πρακτικότητας, sport χαρακτήρα και σύγχρονης τεχνολογίας. Μετά από την αποκάλυψη του στην EICMA, ήρθε η στιγμή για τις λεπτομέρειες που αφορούν την ελληνική αγορά: τιμή διάθεσης και το χρονοδιάγραμμα άφιξης.

Τιμή από 8.295 ευρώ

Το σημαντικότερο νέο αφορά την τιμή του μοντέλου, η οποία διαμορφώνεται από 8.295 ευρώ. Παράλληλα, η Suzuki ανακοίνωσε ότι οι προ-παραγγελίες ξεκινούν άμεσα μέσω του επίσημου δικτύου αντιπροσώπων και της επίσημης ιστοσελίδας της εταιρείας.

Ένα crossover με sport χαρακτήρα

Το SV-7GX σχεδιάστηκε ως μια μοτοσυκλέτα που στοχεύει στην καθημερινή χρήση χωρίς να εγκαταλείπει τη σπορ προσωπικότητα που χαρακτηρίζει τη σειρά SV.

Η χαμηλή σέλα και η προσεγμένη εργονομία υπόσχονται εύκολη πρόσβαση και άνεση για αναβάτες κάθε αναστήματος, ενώ η θέση οδήγησης έχει σχεδιαστεί ώστε να εξυπηρετεί τόσο τις αστικές μετακινήσεις όσο και τα μεγαλύτερα ταξίδια.

Η Suzuki κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον δυναμικό χαρακτήρα του μοντέλου και στην ευελιξία του, στοιχεία που παραδοσιακά αποτελούν βασικά γνωρίσματα των μοτοσυκλετών της οικογένειας SV.

Γνωστός κινητήρας, σύγχρονη τεχνολογία

Στην καρδιά του νέου μοντέλου βρίσκεται ο «αειθαλής» V-Τwin κινητήρας 650 της Suzuki, ένα μοτέρ που έχει γράψει ιστορία στην μεσαία κατηγορία και πλέον, με τις κατάλληλες προσαρμογές στο σήμερα, συνεχίζει ακάθεκτι. Η επιλογή αυτή δείχνει ότι η Suzuki εξακολουθεί να επενδύει σε μια αρχιτεκτονική που έχει αποκτήσει φανατικό κοινό χάρη στην αξιοπιστία, τη γραμμική απόδοση και τον χαρακτηριστικό τρόπο λειτουργίας της.

Παράλληλα, το SV-7GX εξοπλίζεται με πολυλειτουργική οθόνη που υποστηρίζει δυνατότητες συνδεσιμότητας, φέρνοντας το μοντέλο πιο κοντά στις σύγχρονες απαιτήσεις των αναβατών.

Τέσσερις διαθέσιμοι χρωματισμοί

Το νέο crossover της Suzuki θα διατίθεται στις ακόλουθες αποχρώσεις:

Pearl Brilliant White

Pearl Brilliant White / Metallic Triton Blue

Pearl Mat Greige

Glass Sparkle Black

Η άφιξη των πρώτων μοτοσυκλετών στην ελληνική αγορά αναμένεται στα τέλη Αυγούστου, όταν και θα ξεκινήσουν οι παραδόσεις στους πελάτες που θα έχουν προχωρήσει σε προ-παραγγελία.

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