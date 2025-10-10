Suzuki V-Strom 800: 20 χρόνια μετά

Με την ανακοίνωση της διακοπής παραγωγής του V-Strom 650, η σκυτάλη περνά πλέον και επισήμως στη νέα, μεγαλύτερου κυβισμού έκδοση των 800 κ.εκ. που αναλαμβάνει την εκπροσώπηση της Suzuki στη μεσαία κατηγορία των adventure μοτοσυκλετών

Το εγχείρημα, κάθε άλλο παρά εύκολο. Δεν είναι μόνο ότι η αγορά έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό και πέραν των… παραδοσιακών ανταγωνιστών, υπάρχει έντονη παρουσία κατασκευαστών από την Κίνα. Είναι, πολύ περισσότερο, η κληρονομία του V-Strom 650 που καλείται να διαχειριστεί να συνεχίσει και τελικά να σεβαστεί, η έκδοση των 800 κ.εκ.

Γιατί ειδικά για την δική μας, ελληνική αγορά, το V-Strom έχει έναν ξεχωριστό ρόλο.

Το τελευταίο των πραγματικών best seller

To πρώτο V-Strom 650 παρουσιάστηκε το 2004 ως η «μικρότερη» έκδοση του μεγαλύτερου 1000. H Suzuki είχε ήδη στη διάθεση της έναν εξαιρετικό «650άρη» V2 κινητήρα που εφάρμοζε στην SV σειρά μοντέλων και με ένα παρόμοιας αρχιτεκτονικής πλαίσιο με αυτό του V-Strom 1000, δημιούργησε μια μοτοσυκλέτα που φιλοδοξούσε να την βάλει με αξιώσεις στη μεσαία κατηγορία των «On-Off», όπως ονομάζονταν τότε τα «Adventure» μοντέλα.

Η προσέγγιση «σμίκρυνσης» της Suzuki, χρησιμοποιώντας έτοιμες δοκιμασμένες λύσεις (πλαίσιο και κινητήρα) αντί του να σχεδιάσει «από λευκό χαρτί» τη νέα αυτή μοτοσυκλέτα, δεν άφηνε πολλές υποσχέσεις για το ποιον της. Ήταν όμως μια από αυτές τις περιπτώσεις που οι πάντες διαψευστήκαν!

Οι πρώτες εντυπώσεις από ευρωπαϊκές χώρες όπου τα On-Off / Adventure δεν είχαν ποτέ «νόημα» ως κατηγορία, ήταν εξαιρετικές, κάνοντας λόγο για ένα απόλυτα ισορροπημένο και άνετο μοντέλο all-round χρήσης, ικανό για καθημερινή μετακίνηση, ταξίδια και διασκέδαση σε επαρχιακούς δρόμους.

Στην ελληνική πραγματικότητα, τα πράγματα ήταν ακόμη καλύτερα, αφού οι μεγαλύτερες διαδρομές αναρτήσεων συγκριτικά με τα street μοντέλα και ο 19 ιντσών μπροστινός τροχός, έκαναν σαφώς πιο άνετη την οδήγηση στο κάθε άλλο παρά «ευρωπαϊκής ποιότητας» ασφάλτινο οδικό δίκτυο, επιτρέποντας παράλληλα και την διάσχιση εκτός δρόμου τμημάτων.

Συνδυαζόμενες όλες αυτές οι αρετές μαζί, σε μια χώρα όπου η συντριπτική πλειοψηφία των αναβατών αναζητούσε και συνεχίζει διακαώς να αναζητά το άγιο δισκοπότηρο της «τα κάνω όλα μοτοσυκλέτας», το V-Strom 650 έσκασε σαν «μάννα εξ ουρανού».

Πληρούσε τις απαιτήσεις και τα θέλω, είχε σεβαστό όγκο, στοιχείο που παίζει το ρόλο του για ορισμένους αναβάτες και επίσης, η τιμή του ήταν προσιτή. Έφτασε δε στην ελληνική αγορά, πριν η οικονομική κρίση να φέρει τα πάνω κάτω για τους περισσότερους από εμάς.

Ανεξάρτητα του αν τελικά ήταν μια συγκυρία τυχαίων γεγονότων ή για μια ιδανική συναστρία, το V-Strom 650 πούλησε και μάλιστα πούλησε πολύ, σε αριθμούς που ήταν η τελευταία φορά που εμφανίστηκαν στην ελληνική αγορά για μια μοτοσυκλέτα της μεσαίας κλάσης κυβισμού.

Ο απόηχος

Λένε ότι ανεξάρτητα από τους βερμπαλισμούς και την προσωπική αξιολόγηση των εκάστοτε κριτών, η πραγματική αξία ενός καλλιτεχνικού έργου, είναι η διαχρονικότητα του. Ισχύει και στα μηχανοκίνητα και μάλιστα δεν αποδεικνύεται μόνο η αξία τους, αλλά και η αξιοπιστία τους, αφού χωρίς αυτή, δεν θα μπορούσε να υπάρξει καμία διαχρονικότητα. Τα V-Strom 650 συνεχίζουν να κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους και μάλιστα σε αριθμούς που δεν μπορεί να φτάσει κανένα άλλο σύγχρονο μοντέλο. Όχι γιατί δεν έχουν υπάρξει «καλύτερες» μοτοσυκλέτες μετά από αυτό, αλλά γιατί όπως ειπώθηκε ήταν λόγω συγκυριών, το τελευταίο πραγματικό best seller. Το ότι πολλά από αυτά συνεχίζουν στον καθημερινό στίβο και όχι μόνο, με εξαψήφιους αριθμούς χιλιομέτρων στα οδόμετρα τους, λέει πολλά όμως.

Το γεγονός μπορώ να το επιβεβαιώσω και εγώ, αφού από το 2015 είμαι κάτοχος ενός V-Strom 650 του 2006, του πρώτου που εξοπλίστηκε με ABS. To αγόρασα μεταχειρισμένο με λιγότερα από 30.000 χιλιόμετρα και μέχρι σήμερα έχω προσθέσει… καμιά 100άρα ακόμα. Στην πόλη, σε ταξίδια, στο χώμα, με καύσωνα, με βροχή, με χιονόνερο. Πέραν των αναλώσιμων και της συντήρησης, στην οποία ομολογώ ότι δεν ήμουν ο πιο συνεπής, η μοτοσυκλέτα ζήτησε μόνο μια μίζα και τσιμούχες πιρουνιού, μετά από 18 χρόνια συενχούς λειτουργίας.

Η V-Strom 800 εποχή

Με βάση τα ανωτέρω, ίσως γίνεται λοιπόν καλύτερα αντιληπτό το γιατί το μοντέλο που αντικαθιστά το 650 έχει ένα πολύ μεγάλο βάρος στους ώμους του. Στα τέλη του 2022 η Suzuki παρουσίασε στο Μιλάνο (EICMA) το V-Strom 800 DE, μια μοτοσυκλέτα με σαφώς Adventure προσανατολισμό, ακτινωτές ζάντες, 21 ιντσών μπροστινό τροχό, μεγάλες διαδρομές αναρτήσεων και πλήρως ρυθμιζόμενο μπροστινό. Δεν ήταν ακριβώς η «απαλλαγή» του V-Strom 650 αλλά έδωσε το στίγμα για αυτό που θα ακολουθούσε. H Suzuki στην προκειμένη περίπτωση σχεδίασε τα πάντα «από το 0». Ο νέος κινητήρας της μεσαίας κατηγορίας, παρέμενε δικύλινδρος αλλά αντί για V διάταξη, τώρα ήταν σε σειρά, με τον κυβισμό του να αυξάνεται στα 776 κ.εκ.

Έναν χρόνο μετά, το 2023, η Suzuki πραγματοποίησε το αναμενόμενο, αποκαλύπτοντας το V-Strom 800 SE (ή σκέτο V-Strom 800), πάλι στο Μιλάνο. Αυτό το μοντέλο ήταν ο πραγματικός αντικαταστάτης του 650, με μπροστινό τροχό 19 ιντσών, χυτές ζάντες, μικρότερες διαδρομές αναρτήσεων και γενικά μια πιο «ασφάλτινη» φιλοσοφία, σε σχέση με την «SE» έκδοση.

Σχεδόν 20 χρόνια μετά, λοιπόν έκλεισε ένα μεγάλο κεφάλαιo για τη Suzuki και ανοίχτηκε ένα νέο, με την προσδοκία να είναι αντίστοιχα καλό όπως και το πρώτο.

Τόσο διαφορετικό, μα τόσο «ίδιο»

Όταν παρέλαβα το V-Strom 800 για δοκιμή, ήξερα ότι δεν θα είναι σαν όλες τις άλλες. Όχι λόγω συμπάθειας ή προκατάληψης αλλά γιατί θα οδηγούσα τον αντικαταστάτη μιας μοτοσυκλέτας που γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Ακριβώς για αυτό τον λόγο, θα μπορούσα να αντιληφθώ το πόσες από τις «ποιότητες» του προηγούμενου V-Strom κατάφερε ή θέλησε να διατηρήσει η Suzuki στη νέα αυτή γενιά του μοντέλου. Παραμένει «επίκαιρή» αυτή η προσέγγιση για το συγκεκριμένο είδος των μοτοσυκλετών στις μέρες μας;

Για να μην το κουράζω και πολύ η απάντηση είναι ναι, και μάλιστα διατυπωμένο εμφατικά! Tο V-Strom 800 είναι καλύτερο στα πάντα σε σχέση με το 650 χωρίς όμως να έχει απολέσει τον βασικό πυρήνα της φιλοσοφίας του. Μιας φιλοσοφίας, που βάζει την προσαρμογή σε κάθε πεδίο και οδηγική απαίτηση, σε πρώτο πλάνο. Είναι σαν το 650 να έχει δεχθεί ένα γενναίο «Update» σε όλες τις πτυχές του, από την ποιότητα κύλισης και την ευκολία οδήγησης, μέχρι την δυναμική συμπεριφορά και την απόδοση όλων των επί μέρους στοιχείων.

Σε ότι αφορά στον κινητήρα, αυτή η αναβάθμιση της απόδοσης ήταν η πιο αναμενόμενη. Παρά τις αυστηρότερες Euro 5 προδιαγραφές, η αύξηση του κυβισμού από τα 645 στα 776 κ.εκ. αντανακλά άμεσα ακόμα και «στα χαρτιά». Οι 84 ίπποι και τα 78 Nm ροπής σε σχέση με τους 71 ίππους και τα 62 Νm συνιστούν σίγουρα βελτίωση. Οι αριθμοί ποτέ δεν λένε ψέματα αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν αρκούν από μόνοι τους. Το 650 έφερε ένα από τους καλύτερους κινητήρες της πάλαι ποτέ μεσαίας κατηγορία και αυτό δεν είχε να κάνει μόνο με τον «κόπο» αλλά πολύ περισσότερο με τον «τρόπο». Το νέο μοτέρ λοιπόν, πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να κάτσει και πάλι στο «θρόνο». Γεμάτη απόδοση σε όλο το φάσμα στροφών, ραφιναρισμένος τρόπος λειτουργίας αλλά και ικανότητα για το κάτι παραπάνω δυναμικά, αν αυτό είναι το ζητούμενο.

Μάλιστα αυτές οι εναλλαγές προσωπικότητας του κινητήρα είναι πιο εύκολες από ποτέ, μέσω της κλασικής για την Suzuki πλέον διαχείρισης των riding modes, που διαβαθμίζεται από το πιο δυναμικό «A», μέχρι το πιο ήπιο «C», ενώ το «Β» αποτελεί την ενδιάμεση ρύθμιση. Να σημειώσω εδώ ότι δεν μεταβάλλεται η απόδοση των 84 ίππων αλλά οι καμπύλες ισχύος με έμφαση κυρίως στο μεσαίο φάσμα. Στην πόλη το Α είναι αχρείαστο, όχι γιατί κάνει τη μοτοσυκλέτα δύσκολη και ιδιότροπη αλλά γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να διαχειρίζεται κανείς το έξτρα «νεύρο» του μοτέρ. Ισχύς υπάρχει αρκετή, απλά φτάνει στον πίσω τροχό με πιο ομαλό τρόπο, κάτι που ταιριάζει περισσότερο στις καθημερινές διαδρομές ρουτίνας.

Όταν το τέμπο γίνει πιο δυναμικό, μπορείς να επιλέξεις το «A» και να απολαύσεις την απόδοση του μοτέρ στο μέγιστο. Πέραν των riding modes, το V-Strom 800 προσφέρει δικάναλο ABS αλλά και traction control, τα οποία αμφότερα ρυθμίζονται σε ότι αφορά στην βαθμό παρεμβατικότητας τους, ενώ υπάρχει επίσης quickshifter σύστημα που επιτρέπει άμεσες αλλαγές ταχυτήτων χωρίς τη χρήση συμπλέκτη, τόσο στα ανεβάσματα, όσο και στα κατεβάσματα. Το Low RPM Assist που αποτρέπει τα «τσαφ» (σβήσιμο κινητήρα είναι αυτό) όταν κινείσαι με πολύ χαμηλές στροφές αλλά και το Easy Start System που εκκινεί το μοτέρ με ένα στιγμιαίο πάτημα στη μίζα προσθέτουν πόντους στην ευκολία οδήγησης και χρήσης.

Σε ότι αφορά στην πληροφόρηση, υπάρχει μια πλήρως ψηφιακή έγχρωμη TFT οθόνη 5 ιντσών που προβάλει ευανάγνωστες πληροφορίες ακόμα και σε συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας. Τα Full LED φώτα και η USB-A τύπου παροχή των 5V, συμπληρώνουν έναν αναμφίβολα πλούσιο εξοπλισμό.

Οι 84 ίπποι είναι αρκετοί για οποιαδήποτε χρήση, συμπεριλαμβανομένης της ταξιδιωτικής με δύο άτομα και αποσκευές. Η ρυθμιζόμενη σε ύψος ζελατίνα (με εργαλεία) προσφέρει καλή κάλυψη στον αναβάτη και η σέλα που για τον οδηγό απέχει 825 χλστ. από το έδαφος είναι άνετη ακόμα και σε πολύωρη παραμονή πάνω της.

Τα 223 (γεμάτα) κιλά του V-Strom 800 εκ των οποίων τα ~20 είναι το καύσιμο που χωρά το ρεζερβουάρ, είναι ζυγισμένα πολύ καλά και δεν τα νοιώθεις ακόμα σε ελιγμούς με μικρή ταχύτητα.

Το νέο 800 αποδίδει πολύ καλά σε όλα τα πεδία, τα οποία για τη δική μας πραγματικότητα στην Ελλάδα, δεν είναι λίγα. Από την πόλη, μέχρι το ταξίδι και από τα στροφιλίκια μέχρι την διάσχιση χωματόδρομων (με σύνεση μπορεί να σε πάει μέσα στα δάση και στις παραλίες), ότι και να ρίξουν οι επιθυμίες του αναβάτης στις ρόδες του, θα ανταπεξέλθει και θα ανταπεξέλθει πολύ καλά. Άμεση αντιπαράθεση με το 650 δεν έχει νόημα να γίνει, υπό την έννοια ότι τα χωρίζει μια 20ετία σε εξέλιξη. Αλλά αυτή η ιδιότητα προσαρμογής στα πάντα και παντού, παραμένει ένα κοινό χαρακτηριστικό, με το 800 μάλιστα να εμφανίζεται πιο ισορροπημένο, αφού διορθώνει τους δυο τομείς στους οποίους το προκάτοχο μοντέλο έπασχε: την αποκομμένη αίσθηση από το μπροστινό και την απόδοση του μπροστινού φρένου.

H γεωμετρία και η θέση οδήγησης έχουν αλλάξει, τοποθετώντας τον αναβάτη πιο μπροστά, ενώ μια τετραπίστονη δαγκάνα που συνεργάζεται με δίσκους 310 χλστ και ένα ανεστραμμένο πιρούνι της Showa, προσφέρουν αίσθηση, ακρίβεια και πληροφόρηση.

Tελικά, η all-round προσωπικότητα είναι –με το παραπάνω- έκδηλη και στο 800, η ουσία του οποίου είναι η εξής: μια street μοτοσυκλέτα με όρθια θέση οδήγησης, χώρους και άνεση. Το πώς αποδίδει το νέο V-Strom στην άσφαλτο θυμίζει περισσότερο ένα μοντέλο που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για αυτό το πεδίο, παρά ως ένας συμβιβασμός.

Η ύπαρξη της DE έκδοσης, για όσους επιθυμούν κάτι αρκετά πιο ικανό εκτός δρόμου, επέτρεψε στη Suzuki να αποφύγει την παγίδα… «τεντώματος» του μοντέλου ώστε να καλύψει διαμετρικά αντίθετες ανάγκες, κάτι που θα οδηγούσε σε ανισορροπία. Δεν γίνεται μια μοτοσυκλέτα να τα κάνει όλα, προφανώς. Αυτό που γίνεται όμως, είναι στο ήδη ευρύ πεδίο που καλύπτει μια μοτοσυκλέτα σαν και αυτή, η απόδοση να είναι πολύ άνω του μέσου όρου, στα πάντα. Και το V-Strom 800 κάνει ακριβώς αυτό.

Το σήμερα

Η πραγματικότητα της αγοράς σήμερα, διαφέρει πολύ σε σχέση με αυτή που αντιμετώπισε το 650, 20 χρόνια πριν. Ο ανταγωνισμός είναι πιο μεγάλος και νέοι, ικανοί παίκτες από την Κίνα έχουν κάνει την εμφάνιση τους, προβάλλοντας μάλιστα την χαμηλή τιμή, ως –δύσκολο να μην το λάβεις υπόψη- πλεονέκτημα. Tα 10.895 ευρώ που κοστίζει το νέο V-Strom είναι μια τιμή που βάση των σημερινών συνθηκών, δεν είναι εύκολα… παλέψιμη. Αυτό που προσφέρει όμως η Suzuki με το νέο V-Strom 800, είναι το ιστορικό προηγούμενο, το όνομα, η φήμη και η ουσία.

Είκοσι χρόνια μετά, η κληρονομία του 650 μεταλαμπαδεύτηκε στο 800, επικαιροποιήθηκε και βελτιώθηκε. Η ποιότητα κατασκευής και η συναρμογή είναι μια από τις κορυφαίες, αν όχι η κορυφαία της κατηγορίας, με το «Made in Japan» να παραμένει και να αποτελεί από μόνο του ένα στοιχείο που μπορεί να γύρει την πλάστιγγα υπέρ της μοτοσυκλέτας αυτής.

Η ικανότητα προσαρμογής και η απόδοση του V-Strom 800 είναι ότι πιο κοντινό και ουσιαστικό μπορεί να βρει κανείς σήμερα στο «μια μοτοσυκλέτα για τα πάντα», το οποίο αν το σκεφτεί κανείς, δεν είναι λίγο, ούτε αμελητέο σαν κατόρθωμα.

Αν και είναι παρακινδυνευμένο να προεξοφλείται κάτι τέτοιο, όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα μοντέλο που μπορεί να σε συντροφεύσει για ακόμη 20 χρόνια, προσφέροντας σου μια συμβίωση με πλούσιες μοτοσυκλετιστικές παραστάσεις και εμπειρίες. Όπως έκανε και το 650.

Άξιος συνεχιστής.

Suzuki V-Strom 800

Τιμή: 10.895 €

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κινητήρας

Τύπος: Τετράχρονος, Υγρόψυκτος, Δικύλινδρος σε σειρά, 4 βαλβίδες ανά κύλινδρο, DOHC, στρόφαλος 270 μοιρών

Κυβισμός: 776 κ.εκ.

Διάμετρος x Διαδρομή: 84 x 70 χλστ.

Συμπίεση: 12,8:1

Ισχύς: 84 ίπποι / 8.500 σ.α.λ.

Ροπή: 78 Nm / 6.800 σ.α.λ.

Τροφοδοσία: Άμεσος ψεκασμός

Εκκίνηση: Μίζα

Μετάδοση

Κιβώτιο: 6 σχέσεων

Συμπλέκτης: Μηχανικός, υποβοηθούμενος & ολίσθησης

Τελική μετάδοση: Αλυσίδα

Πλαίσιο – Διαστάσεις

Τύπος: Ατσάλινο σωληνωτό

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 2.255 x 905 x 1.355 χλστ.

Μεταξόνιο: 1.515 χλστ.

Ύψος σέλας: 825 χλστ.

Επίσημο: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος έλεγχος για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας – Έρχονται τα πρώτα πρόστιμα

Δοκιμή Suzuki Vitara 1.4 Hybrid 48V 110 PS Auto: Το πιο άνετο Vitara που έχουμε οδηγήσει ποτέ

ΑΑΔΕ: Τέλος οι αποδείξεις στα διόδια – Τι θετικό έχει για τους οδηγούς;