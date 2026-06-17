Συναρπαστικές καλοκαιρινές προσφορές από την Triumph, με όφελος που ξεπερνά τα 4.000 €!

Η Triumph Motorcycles ανακοινώνει τη διάθεση μιας περιορισμένης γκάμας μοντέλων και χρωματικών συνδυασμών σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές για το καλοκαίρι του 2026

Η ειδική αυτή ενέργεια προσφέρει στους λάτρεις των δύο τροχών την απόλυτη ευκαιρία να αποκτήσουν μια premium μοτοσυκλέτα με κορυφαία ποιότητα κατασκευής, με το όφελος για τον πελάτη να αγγίζει ή και να ξεπερνά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τα 4.000 €.

Η προσφορά ισχύει από τις 15 Ιουνίου 2026 και θα διαρκέσει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, επομένως θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Αναλυτικός Πίνακας Μοντέλων & Τιμών Προσφοράς

Μοντέλο Χρώμα Αρχική Τιμή Τιμή Προσφοράς Όφελος Πελάτη SPEEDMASTER 1200 SNOWDONIA WHITE/CRANBERRY RED € 16.340 € 13.990 € 2.350 SCRAMBLER 900 KINGFISHER BLUE € 11.965 € 9.990 € 1.975 SPEED TWIN 1200 RS SAPPHIRE BLACK € 17.590 € 14.990 € 2.600 TRIDENT 660 DIABLO RED/SAPPHIRE BLACK € 9.490 € 7.990 € 1.500 TRIDENT 660 COSMIC YELLOW/SAPPHIRE BLACK € 9.490 € 7.990 € 1.500 TRIDENT 660 TRIPLE TRIBUTE SAPPHIRE BLACK /COBALT BLUE € 9.690 € 7.990 € 1.700 TIGER 1200 GT PRO SNOWDONIA WHITE € 20.990 € 17.990 € 3.000 SCRAMBLER 400 X PHANTOM BLACK/SILVER ICE € 6.490 € 5.890 € 600 SCRAMBLER 400 XC VANILLA WHITE € 7.190 € 6.690 € 500 SPEED TRIPLE RS GRANITE/TRIUMPH YELLOW € 22.340 € 17.990 € 4.350 SPEED TRIPLE RS JET BLACK € 21.990 € 17.990 € 4.000 ROCKET 3 R STORM CARNIVAL RED/SAPPHIRE BLACK € 27.990 € 23.990 € 4.000 ROCKET 3 R STORM SAPPHIRE BLACK/GRANITE € 27.990 € 23.990 € 4.000

Σημείωση: Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν τη χρέωση χρώματος. Τα χρώματα που εμφανίζονται στο προωθητικό υλικό και τις φωτογραφίες ενδέχεται να διαφέρουν από τα συγκεκριμένα προσφερόμενα μοντέλα του αποθέματος.