Συναρπαστικές καλοκαιρινές προσφορές από την Triumph, με όφελος που ξεπερνά τα 4.000 €!

Η Triumph Motorcycles ανακοινώνει τη διάθεση μιας περιορισμένης γκάμας μοντέλων και χρωματικών συνδυασμών σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές για το καλοκαίρι του 2026
Η ειδική αυτή ενέργεια προσφέρει στους λάτρεις των δύο τροχών την απόλυτη ευκαιρία να αποκτήσουν μια premium μοτοσυκλέτα με κορυφαία ποιότητα κατασκευής, με το όφελος για τον πελάτη να αγγίζει ή και να ξεπερνά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τα 4.000 €.
Η προσφορά ισχύει από τις 15 Ιουνίου 2026 και θα διαρκέσει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, επομένως θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.
Αναλυτικός Πίνακας Μοντέλων & Τιμών Προσφοράς
|Μοντέλο
|Χρώμα
|Αρχική Τιμή
|Τιμή Προσφοράς
|Όφελος Πελάτη
|SPEEDMASTER 1200
|SNOWDONIA WHITE/CRANBERRY RED
|€ 16.340
|€ 13.990
|€ 2.350
|SCRAMBLER 900
|KINGFISHER BLUE
|€ 11.965
|€ 9.990
|€ 1.975
|SPEED TWIN 1200 RS
|SAPPHIRE BLACK
|€ 17.590
|€ 14.990
|€ 2.600
|TRIDENT 660
|DIABLO RED/SAPPHIRE BLACK
|€ 9.490
|€ 7.990
|€ 1.500
|TRIDENT 660
|COSMIC YELLOW/SAPPHIRE BLACK
|€ 9.490
|€ 7.990
|€ 1.500
|TRIDENT 660 TRIPLE TRIBUTE
|SAPPHIRE BLACK /COBALT BLUE
|€ 9.690
|€ 7.990
|€ 1.700
|TIGER 1200 GT PRO
|SNOWDONIA WHITE
|€ 20.990
|€ 17.990
|€ 3.000
|SCRAMBLER 400 X
|PHANTOM BLACK/SILVER ICE
|€ 6.490
|€ 5.890
|€ 600
|SCRAMBLER 400 XC
|VANILLA WHITE
|€ 7.190
|€ 6.690
|€ 500
|SPEED TRIPLE RS
|GRANITE/TRIUMPH YELLOW
|€ 22.340
|€ 17.990
|€ 4.350
|SPEED TRIPLE RS
|JET BLACK
|€ 21.990
|€ 17.990
|€ 4.000
|ROCKET 3 R STORM
|CARNIVAL RED/SAPPHIRE BLACK
|€ 27.990
|€ 23.990
|€ 4.000
|ROCKET 3 R STORM
|SAPPHIRE BLACK/GRANITE
|€ 27.990
|€ 23.990
|€ 4.000
Σημείωση: Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν τη χρέωση χρώματος. Τα χρώματα που εμφανίζονται στο προωθητικό υλικό και τις φωτογραφίες ενδέχεται να διαφέρουν από τα συγκεκριμένα προσφερόμενα μοντέλα του αποθέματος.