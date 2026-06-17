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ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Συναρπαστικές καλοκαιρινές προσφορές από την Triumph, με όφελος που ξεπερνά τα 4.000 €!

ΤΕΤΑΡΤΗ | 17.06.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Η Triumph Motorcycles ανακοινώνει τη διάθεση μιας περιορισμένης γκάμας μοντέλων και χρωματικών συνδυασμών σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές για το καλοκαίρι του 2026

Η ειδική αυτή ενέργεια προσφέρει στους λάτρεις των δύο τροχών την απόλυτη ευκαιρία να αποκτήσουν μια premium μοτοσυκλέτα με κορυφαία ποιότητα κατασκευής, με το όφελος για τον πελάτη να αγγίζει ή και να ξεπερνά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τα 4.000 €.

 

Η προσφορά ισχύει από τις 15 Ιουνίου 2026 και θα διαρκέσει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, επομένως θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Αναλυτικός Πίνακας Μοντέλων & Τιμών Προσφοράς

Μοντέλο Χρώμα Αρχική Τιμή Τιμή Προσφοράς Όφελος Πελάτη
SPEEDMASTER 1200 SNOWDONIA WHITE/CRANBERRY RED € 16.340 € 13.990 € 2.350
SCRAMBLER 900 KINGFISHER BLUE € 11.965 € 9.990 € 1.975
SPEED TWIN 1200 RS SAPPHIRE BLACK € 17.590 € 14.990 € 2.600
TRIDENT 660 DIABLO RED/SAPPHIRE BLACK € 9.490 € 7.990 € 1.500
TRIDENT 660 COSMIC YELLOW/SAPPHIRE BLACK € 9.490 € 7.990 € 1.500
TRIDENT 660 TRIPLE TRIBUTE SAPPHIRE BLACK /COBALT BLUE € 9.690 € 7.990 € 1.700
TIGER 1200 GT PRO SNOWDONIA WHITE € 20.990 € 17.990 € 3.000
SCRAMBLER 400 X PHANTOM BLACK/SILVER ICE € 6.490 € 5.890 € 600
SCRAMBLER 400 XC VANILLA WHITE € 7.190 € 6.690 € 500
SPEED TRIPLE RS GRANITE/TRIUMPH YELLOW € 22.340 € 17.990 € 4.350
SPEED TRIPLE RS JET BLACK € 21.990 € 17.990 € 4.000
ROCKET 3 R STORM CARNIVAL RED/SAPPHIRE BLACK € 27.990 € 23.990 € 4.000
ROCKET 3 R STORM SAPPHIRE BLACK/GRANITE € 27.990 € 23.990 € 4.000

Σημείωση: Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν τη χρέωση χρώματος. Τα χρώματα που εμφανίζονται στο προωθητικό υλικό και τις φωτογραφίες ενδέχεται να διαφέρουν από τα συγκεκριμένα προσφερόμενα μοντέλα του αποθέματος.

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Tags
#Triumph#μοτοσυκλέτα
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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