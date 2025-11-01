Τα Honda Forza 125 και 350 με νέα χρώματα για το 2026 – Δες την παλέτα

Η Honda ανακοίνωσε τις νέες χρωματικές επιλογές για τα Forza 125 και Forza 350 του 2026, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την εικόνα της οικογένειας Forza ως τα premium «GT» scooters της γκάμας της

Συνέχιση επιτυχίας

Μετά τις αναβαθμίσεις που δέχθηκαν το 2025, τα δύο μοντέλα συνεχίζουν ακάθεκτα στην αγορά, με περισσότερες από 17.000 πωλήσεις στην Ευρώπη μέσα στη χρονιά. Η Honda υπογραμμίζει ότι ο τεχνολογικός εξοπλισμός παραμένει βασικό στοιχείο της γοητείας τους.

Πλούσιος εξοπλισμός και συνδεσιμότητα

Τα Forza 125 και 350 διατηρούν στοιχεία όπως:

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ζελατίνα με διαδρομή 180 mm

Πλήρη LED φωτισμό

HSTC (Honda Selectable Torque Control)

Θύρα USB-C και Smart Key

Οθόνη TFT 5 ιντσών με υψηλή ευκρίνεια και συνδεσιμότητα μέσω Honda RoadSync

Ο συνδυασμός τεχνολογίας, πρακτικότητας και ευελιξίας αποτελεί το θεμέλιο της διαχρονικής επιτυχίας της σειράς Forza, που συμπληρώνει μια δεκαετία εμπορικής παρουσίας στην Ευρώπη.

Forza 350 – Νέα χρώματα για το 2026

ΝΕΟ Pearl Nightstar Black

ΝΕΟ Mat Cynos Gray Metallic

ΝΕΟ Pearl Cool White

ΝΕΟ Mat Carnelian Red Metallic

Pearl Falcon Gray

Διατίθεται επίσης ειδική έκδοση Forza 350 Special Edition σε Pearl Nightstar Black με κόκκινα γραφικά και ραφές, τονίζοντας τον sport-elegant χαρακτήρα του μοντέλου.

Forza 125 – Νέα χρώματα για το 2026

ΝΕΟ Pearl Cool White

Mat Cynos Gray Metallic

Pearl Falcon Gray

Mat Pearl Pacific Blue

Η σειρά συμπληρώνεται με Forza 125 Special Edition, που θα διατεθεί επίσης σε νέο χρωματικό συνδυασμό Pearl Nightstar Black.

