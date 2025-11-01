quattroruote-icon
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Τα Honda Forza 125 και 350 με νέα χρώματα για το 2026 – Δες την παλέτα

ΣΑΒΒΑΤΟ | 01.11.2025
Κώστας Γαμβρούλης
ta-honda-forza-125-kai-350-me-nea-chromata-gia-to-2026-des-tin-paleta-781305

Η Honda ανακοίνωσε τις νέες χρωματικές επιλογές για τα Forza 125 και Forza 350 του 2026, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την εικόνα της οικογένειας Forza ως τα premium «GT» scooters της γκάμας της

Συνέχιση επιτυχίας

Μετά τις αναβαθμίσεις που δέχθηκαν το 2025, τα δύο μοντέλα συνεχίζουν ακάθεκτα στην αγορά, με περισσότερες από 17.000 πωλήσεις στην Ευρώπη μέσα στη χρονιά. Η Honda υπογραμμίζει ότι ο τεχνολογικός εξοπλισμός παραμένει βασικό στοιχείο της γοητείας τους.

Πλούσιος εξοπλισμός και συνδεσιμότητα

Τα Forza 125 και 350 διατηρούν στοιχεία όπως:

  • Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ζελατίνα με διαδρομή 180 mm

  • Πλήρη LED φωτισμό

  • HSTC (Honda Selectable Torque Control)

  • Θύρα USB-C και Smart Key

  • Οθόνη TFT 5 ιντσών με υψηλή ευκρίνεια και συνδεσιμότητα μέσω Honda RoadSync

Ο συνδυασμός τεχνολογίας, πρακτικότητας και ευελιξίας αποτελεί το θεμέλιο της διαχρονικής επιτυχίας της σειράς Forza, που συμπληρώνει μια δεκαετία εμπορικής παρουσίας στην Ευρώπη.

Forza 350 – Νέα χρώματα για το 2026

  • ΝΕΟ Pearl Nightstar Black

  • ΝΕΟ Mat Cynos Gray Metallic

  • ΝΕΟ Pearl Cool White

  • ΝΕΟ Mat Carnelian Red Metallic

  • Pearl Falcon Gray

     

Διατίθεται επίσης ειδική έκδοση Forza 350 Special Edition σε Pearl Nightstar Black με κόκκινα γραφικά και ραφές, τονίζοντας τον sport-elegant χαρακτήρα του μοντέλου.

Forza 125 – Νέα χρώματα για το 2026

 

  • ΝΕΟ Pearl Cool White

  • Mat Cynos Gray Metallic

  • Pearl Falcon Gray

  • Mat Pearl Pacific Blue

Η σειρά συμπληρώνεται με Forza 125 Special Edition, που θα διατεθεί επίσης σε νέο χρωματικό συνδυασμό Pearl Nightstar Black.

 

Tags
#Honda#Honda Forza 125#Honda Forza 350
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
