Τα Honda Forza 125 και 350 με νέα χρώματα για το 2026 – Δες την παλέτα

Η Honda ανακοίνωσε τις νέες χρωματικές επιλογές για τα Forza 125 και Forza 350 του 2026, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την εικόνα της οικογένειας Forza ως τα premium «GT» scooters της γκάμας της
Συνέχιση επιτυχίας
Μετά τις αναβαθμίσεις που δέχθηκαν το 2025, τα δύο μοντέλα συνεχίζουν ακάθεκτα στην αγορά, με περισσότερες από 17.000 πωλήσεις στην Ευρώπη μέσα στη χρονιά. Η Honda υπογραμμίζει ότι ο τεχνολογικός εξοπλισμός παραμένει βασικό στοιχείο της γοητείας τους.
Πλούσιος εξοπλισμός και συνδεσιμότητα
Τα Forza 125 και 350 διατηρούν στοιχεία όπως:
-
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ζελατίνα με διαδρομή 180 mm
-
Πλήρη LED φωτισμό
-
HSTC (Honda Selectable Torque Control)
-
Θύρα USB-C και Smart Key
-
Οθόνη TFT 5 ιντσών με υψηλή ευκρίνεια και συνδεσιμότητα μέσω Honda RoadSync
Ο συνδυασμός τεχνολογίας, πρακτικότητας και ευελιξίας αποτελεί το θεμέλιο της διαχρονικής επιτυχίας της σειράς Forza, που συμπληρώνει μια δεκαετία εμπορικής παρουσίας στην Ευρώπη.
Forza 350 – Νέα χρώματα για το 2026
-
ΝΕΟ Pearl Nightstar Black
-
ΝΕΟ Mat Cynos Gray Metallic
-
ΝΕΟ Pearl Cool White
-
ΝΕΟ Mat Carnelian Red Metallic
-
Pearl Falcon Gray
Διατίθεται επίσης ειδική έκδοση Forza 350 Special Edition σε Pearl Nightstar Black με κόκκινα γραφικά και ραφές, τονίζοντας τον sport-elegant χαρακτήρα του μοντέλου.
Forza 125 – Νέα χρώματα για το 2026
-
ΝΕΟ Pearl Cool White
-
Mat Cynos Gray Metallic
-
Pearl Falcon Gray
-
Mat Pearl Pacific Blue
Η σειρά συμπληρώνεται με Forza 125 Special Edition, που θα διατεθεί επίσης σε νέο χρωματικό συνδυασμό Pearl Nightstar Black.
