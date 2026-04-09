Ταξίδι με μοτοσυκλέτα: Τα 5 πράγματα-SOS που πρέπει να έχουμε μαζί μας

Σαν βγεις με δίτροχο στον προορισμό για την δική σου Ιθάκη… φρόντισε να είσαι προετοιμασμένος κατάλληλα

Η άνοιξη επιτέλους είναι εδώ, ο καιρός ανοίγει, το ίδιο και η διάθεση για βόλτες και ταξίδια με την μοτοσυκλέτα. Ανοιχτός δρόμος, γλυκός καιρός, ολάνθιστα λιβάδια και… «Φτου! Τώρα βρήκε να συμβεί αυτό;».

Αναποδιές συμβαίνουν, δεν είναι όλα ρόδινα και φιλικά και εκεί έξω. Όχι, ότι χρειάζεται πανικός, απλά επίγνωση ότι το ταξίδι με μοτοσυκλέτα έχει τις δικές τους απαιτήσεις και πρέπει να είσαι προετοιμασμένος.

Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, ακολουθεί μια λίστα με 5 πράγματα να έχεις μαζί σου, πριν εκδράμεις σε εθνικές, επαρχιακούς και εξοχές.

1. Αδιάβροχο

Απαραίτητο στοιχείο, ειδικά την άνοιξη που οι βροχές είναι ναι μεν μικρής έντασης και διάρκειας αλλά δεν ξέρεις που και πότε θα σε πιάσουν. Δεν είναι μόνο ότι το αδιάβροχο σε κρατά στεγνό αλλά και ότι μπορεί να λειτουργήσει σαν μια πρόσθετη αντιανεμική στρώση ώστε να μην ξεπαγιάσεις σε κάποιο πέρασμα ή διαδρομή πάνω στο βουνό. Στην αγορά κυκλοφορεί πληθώρα αδιάβροχων για όλα τα βαλάντια και η συντριπτική πλειοψηφία αυτών, είναι πανάλαφρα και καταλαμβάνουν πολύ μικρό χώρο όταν διπλώνονται.

2. Kit επισκευής ελαστικών (και πλέον, τρόμπα)

«Λάστιχο ή φούιτ». Συμβαίνει και μπορεί να σε καθηλώσει στη μέση του πουθενά, χαλώντας σου την εξόρμηση. Σύμμαχος σου είναι το λεγόμενο «κορδόνι», το οποίο δεν θα αποτρέψει το γεγονός αλλά θα σου επιτρέψει να επισκευάσεις εύκολα και γρήγορα το τρύπημα. Χρειάζεται βέβαια να διαβάσεις τις οδηγίες χρήσης για τον τρόπο της επιδιόρθωσης αλλά δεν είναι και πυρηνική φυσική. Οι τιμές ξεκινούν από 3 ευρώ για ένα kit οπότε μιλάμε για κάτι αμελητέο ως κόστος. Αν αξίζει να επενδύσεις περισσότερα χρήματα σε κάτι, αυτό είναι οι αυτόνομες φορητές ηλεκτρικές τρόμπες που κυκλοφορούν, οι οποίες έχουν μπαταρία ικανή να φουσκώσει δύο λάστιχα μοτοσυκλέτας (άνετα). Προτείνω ανεπιφύλακτα την Xiaomi Mi Portable Air Pump που την έχουμε… ταράξει στη χρήση εδώ στο περιοδικό και έχει αποδειχτεί πολύ αξιόπιστη, με τις τιμές της στην αγορά να ξεκινούν από τα 35 ευρώ.

3. Βασικό σετ εργαλείων

Κάποτε αποτελούσε standard εξοπλιστικό στοιχείο σε κάθε μοτοσυκλέτα, τώρα σπανίζει… Δεν χρειάζεται πλήρη εργαλειοθήκη αλλά 2-3 γερμανικά κλειδιά, ένα σετ άλεν, μια πένσα και ένα κατσαβίδι με εναλλάξιμες μύτες. Όχι, δεν θα αλλάξεις στρόφαλο στη μέση του πουθενά με αυτά, αλλά θα κάνεις μικροεπισκευές και θα σφίξεις βίδες και παξιμάδια που μπορεί να έχουν χαλαρώσει. Αν σε αυτά προσθέσεις, μερικά δεματικά zip και μια κολλητική ταινία τύπου duct tape, έχεις ότι χρειάζεστε σε ένα kit που ζυγίζει λίγο και δεν πιάνει πολύ χώρο.

4. Λίπανε και καθάρισε

Αν έχεις μοτοσυκλέτα με «αξονάτη» μετάδοση, προχώρησε πιο κάτω, στα περί καθαριότητας. Αν πάλι η τελική μετάδοση στο δίτροχο σου γίνεται μέσω αλυσίδας, καλό είναι να έχεις μαζί σου ένα σπρέι για την λίπανση της, ειδικά αν πρόκειται να γράψεις πολλά χιλιόμετρα. Στην αγορά κυκλοφορούν μικρές σε μέγεθος συσκευασίες και ένα πέρασμα στα μέσα της διαδρομής, δεν έβλαψε ποτέ κανέναν, συμπεριλαμβανομένης της αλυσίδας φυσικά. Σε ότι αφορά στο «καθάρισε», αναγέρνομαι στις ζελατίνες κράνους και μοτοσυκλέτας (αν υπάρχει).

Την άνοιξη, πετάει ότι μπορεί να πετάξει από έντομο, έχει σκόνη -ενίοτε αφρικανικής προέλευσης- και επίσης βρέχει συχνά. Το είπα ήδη αυτό ε; Συνδυαστικά αυτοί οι παράγοντες, μπορεί να δημιουργήσουν μια στρώση επικαθήσεων που σε δυσκολεύει να δεις το δρόμο, οπότε κάτι σε πανί και ένα ειδικό για αυτή την περίσταση καθαριστικό, όσο και αν ακούγεται «άσε μας μωρέ τώρα… » είναι –πίστεψε με- απαραίτητα.

5. Φαρμακείο

Θυμάσαι που είπαμε για αυτά που την άνοιξη πετάνε μόλις στην προηγούμενη παράγραφό; Ε, ενίοτε τσιμπάνε κιόλας. Οπότε ένα στικ αμμωνίας και αντιισταμινικά χάπια καλό είναι να τα έχεις μαζί σου, όπως επίσης και κάτι σε παυσίπονο (ότι σε πιάνει) για κάνα απρόσκλητο πονοκέφαλο. Ιώδιο, αντισηπτικά μαντηλάκια και χανσαπλάστ / γάζες, ψαλιδάκι και τσιμπιδάκι χωράνε και αυτά σε ένα τσαντάκι για τα μικρής έκτασης «βαβά».

Έξτρα tips

Βάση κινητού τηλεφώνου: Όχι για να βλέπεις αυτά που βλέπεις στο instagram (ντροπή…) αλλά για πλοήγηση. Mια σταθερή στήριξη (απέφυγε «φθηνιάρικες» επιλογές να μην κλαις το τηλέφωνο σου) σε βοηθά να βλέπεις που πας και που θα στρίψεις, με μια ματιά.

Νερό: Ναι, νερό. Αν το κουβαλάς θυμάσαι και να πιείς προλαβαίνοντας ελαφριά αφυδάτωση που μπορεί να οδηγήσει σε πονοκέφαλο. «Ναι», θα πεις «αλλά θα έχω μαζί μου παυσίπονα που έγραψες στην παράγραφο 5 περί φαρμακείου». Ναι, θα σου πω και εγώ, αλλά πως θα το πιείς το παυσίπονο; Με παραφλού από το ψυγείο;

Δεύτερο κλειδί: Άνθρωποι είμαστε και λάθη κάνουμε και πράγματα χάνουμε. Και ο νόμος του Μέρφυ λέει ότι οι πιθανότητες να χάσεις το κλειδί της μοτοσυκλέτας σου, είναι ευθέως ανάλογες με την απόσταση σου από τον πολιτισμό. Στην πέρασμα της Μαυρόραχης θα συμβεί λοιπόν, κοντά στην βρύση του Μπακατσουλάρα, ενώ νυχτώνει και ένα σμήνος από κουρούνες έχει προσγειωθεί κοντά σου. Πάρε λοιπόν ένα δεύτερο κλειδί μαζί σου και αποθήκευσε το σε χώρο πάνω στην μοτοσυκλέτα ή κάποιο τσαντικό.